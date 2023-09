Am Mitt­woch, 13.September bie­tet das Tou­ris­mus­bü­ro wie­der einen geführ­ten Rund­gang durch das roman­ti­sche Fel­sen­städt­chen an. Dau­er ca. 1,5 Stun­den, die Teil­nah­me ist kosten­los. Treff­punkt ist um 10 Uhr vor dem Tou­ris­mus­bü­ro am Rat­haus, eine Anmel­dung unter 09243/70841 ist erwünscht.