Auf­grund eines defek­ten Absperr­schie­bers im Was­ser­netz muss­ten die Stadt­wer­ke Bay­reuth am Mon­tag einen Teil der Pot­ten­stei­ner Stra­ße beid­sei­tig sper­ren. Vor­aus­sicht­lich ab Mitt­woch kann der Ver­kehr wie­der wie gewohnt fließen.

Bay­reuth – Wegen eines defek­ten Absperr­schie­bers im Was­ser­netz muss­ten die Stadt­wer­ke Bay­reuth am Mon­tag gegen 12 Uhr die Pot­ten­stei­ner Stra­ße zwi­schen der Kreu­zung Justus-Lie­big-Stra­ße/Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße und dem Ein­fahrts­be­reich in Rich­tung Röh­ren­see in bei­den Fahrt­rich­tun­gen sper­ren. Die Stadt­wer­ke rech­nen damit, dass sie den betrof­fe­ne Teil­be­reich der Pot­ten­stei­ner Stra­ße vor­aus­sicht­lich ab Mitt­woch wie­der für den Ver­kehr frei­ge­ben können.