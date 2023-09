In den kom­men­den drei Wochen wer­den nächt­li­che Sper­run­gen der Anschluss­stel­le Bay­reuth-Nord in Fahrt­rich­tung Nürn­berg erfor­der­lich. Die Sper­rung beginnt jeweils in den Abend­stun­den ab ca. 18 Uhr und endet um 6 Uhr am dar­auf­fol­gen­den mor­gen. Die letz­te Nacht die­ser Sper­run­gen ist plan­mä­ßig vom 28. auf den 29. Sep­tem­ber. An den Wochen­en­den bestehen kei­ne Einschränkungen.

Zum einen ste­hen die tur­nus­ge­mäß zwei­mal jähr­lich durch­zu­füh­ren­den War­tungs­ar­bei­ten an der Ein­hau­sung Bay­reuth an, zum ande­ren wer­den Umbau­maß­nah­men zur Erneue­rung der Tun­nel­sperr­an­la­ge mit der Errich­tung von Wech­sel­ver­kehrs­zei­chen und dem Aus­tausch der Video­ka­meran­la­ge zur Stau- und Unfall­erken­nung durchgeführt.

Für die erfor­der­li­chen War­tungs- und Umbau­maß­nah­men muss der Ver­kehr auf der A9 im Bereich der Ein­hau­sung auf die jeweils ande­re Rich­tungs­fahr­bahn umge­legt wer­den. Da sich der Ein­fahrts­ast der Anschluss­stel­le Bay­reuth-Nord in Fahrt­rich­tung Nürn­berg direkt in der Ein­hau­sung befin­det, ist im genann­ten Zeit­raum eine Sper­rung der Anschluss­stel­le erforderlich.

Die Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den gebe­ten auf benach­bar­te Anschluss­stel­len aus­zu­wei­chen und die aus­ge­schil­der­ten Umlei­tungs­emp­feh­lun­gen vor Ort zu beachten.

Für die auf­tre­ten­den Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.