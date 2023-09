Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Son­sti­ges

BAM­BERG. Am Bolz­platz unter­halb der Frie­dens­brücke wur­de am Sonn­tag­nach­mit­tag das Zelt­la­ger einer amts­be­kann­ten Per­son aus dem Stadt­strei­cher­mil­lieu auf­ge­löst. Der Mann näch­tig­te dort bereits seit drei Wochen mit drei Zel­ten, so dass der Bolz­platz und die Tisch­ten­nis­plat­ten durch Kin­der und Jugend­li­che nicht mehr genutzt wer­den konn­te. Ent­spre­chen­de Beschwer­den lagen der Poli­zei vor. Die Habe des Man­nes wur­de bei sei­ner Mel­de­adres­se in einer Gemein­schafts­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten hin­ter­legt. Eine Anzei­ge nach der Grün­an­la­gen­sat­zung an die Stadt Bam­berg wur­de erstellt.

BAM­BERG. Im Rah­men einer Per­so­nen­kon­trol­le in einer Spie­lo­thek in der Innen­stadt wur­den bei einem 54-jäh­ri­gen Mann ins­ge­samt ca. 2 Gramm Mari­hua­na auf­ge­fun­den. Die Kon­trol­le fand am Sonn­tag­nach­mit­tag gegen 16.30 Uhr statt.

BAM­BERG. Ein 46 Jah­re alter E‑S­coo­ter-Fah­rer wur­de am Mon­tag­mor­gen um 02.16 Uhr in der Obe­ren König­stra­ße ange­trof­fen. Da er nach Alko­hol roch wur­de ihm ein Alko­test ange­bo­ten. Die­ser erbrach­te einen Wert von 1,34 Pro­mil­le. Der Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt und eine Blut­ent­nah­me ver­an­lasst. Der Mann darf ab sofort kei­ne fahr­erlaub­nis­pflich­ti­gen Fahr­zeu­ge mehr führen.

BAM­BERG. Bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le gegen 01.00 Uhr am Mon­tag­früh fiel ein Rol­ler­fah­rer auf, weil er dro­gen­ty­pi­sche Anzei­chen zeig­te. Er räum­te ein, am Vor­tag Can­na­bis kon­su­miert zu haben. Ein Dro­gen­vor­test ver­lief posi­tiv. Der 25-jäh­ri­ge muss­te zur Blut­ent­nah­me mit ins Kli­ni­kum. Eine Anzei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setzt geht an die zen­tra­le Bußgeldstelle.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Kör­per­ver­let­zun­gen

HIRSCHAID. Am Sonn­tag­abend kam es zu einer Aus­ein­an­der­set­zung auf der Kirch­weih. Zwei Jugend­grup­pen im Alter zwi­schen 14 und 17 Jah­ren gerie­ten anein­an­der. Es kam zu Belei­di­gun­gen, einem Fuß­tritt gegen ein Knie und wech­sel­sei­ti­gen Faust­schlä­gen. Die größ­ten­teils weib­li­chen Betei­lig­ten wur­den leicht ver­letzt. Im wei­te­ren Ver­lauf der Aus­ein­an­der­set­zung soll dann ein 16-Jäh­ri­ger im Bereich der Toi­let­ten einer 17-Jäh­ri­gen nach deren Anga­ben ober­halb der Klei­dung an die Brust gefasst haben. Die Land­kreis­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

FRENS­DORF. Zwei Fahr­rad­fah­rer fuh­ren auf dem Rad­weg in Ver­län­ge­rung der Bir­ken­stra­ße neben­ein­an­der. Als sich die Len­ker berühr­ten stürz­te die rechts fah­ren­de Rad­le­rin. Die 42-Jäh­ri­ge wur­de leicht ver­letzt und es ent­stand gerin­ger Sachschaden.

POM­MERS­FEL­DEN. Ein 57-Jäh­ri­ger befuhr am Sonn­tag­abend mit sei­nem Klein­kraft­rad einen Schot­ter­weg von Pom­mers­fel­den in Rich­tung Wind. Dabei kam er zu Sturz und ver­letz­te sich leicht. Bei der spä­te­ren Unfall­auf­nah­me durch die Poli­zei wur­de fest­ge­stellt, dass der Mann alko­ho­li­siert unter­wegs war. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert über 1,1 Pro­mil­le. Der Sach­scha­den liegt bei ca. 500 Euro. Nach einer Blut­ent­nah­me in einem Kran­ken­haus wur­de der Unfall­fah­rer ent­las­sen. Auf­grund der Trun­ken­heit im Ver­kehr wur­de sein Füh­rer­schein sichergestellt.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BREI­TEN­GÜß­BACH. Am Frei­tag, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr, wur­de auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes in der Bau­n­a­cher Stra­ße ein gepark­ter Pkw ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich und ist bis­lang unbe­kannt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ent­ge­gen, Tel. 0951/9129–310.

SCHEß­LITZ. Beim Aus­par­ken tou­chier­te eine Frau mit ihrem Fahr­zeug einen gepark­ten Pkw auf dem Park­platz des Hau­arzt-Zen­trums in der Stra­ße „Zur Au“. Nach dem Unfall fuhr die unbe­kann­te Dame wei­ter, ohne sich um den Unfall zu küm­mern. Die Unfall­zeit lag am Frei­tag zwi­schen 15:45 Uhr und 16:10 Uhr. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land führt Ermitt­lun­gen wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort, Tel. 0951/9129–310.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Poli­zei­be­am­te ange­grif­fen und verletzt

BAY­REUTH. Sohn ver­ur­sacht betrun­ken Ver­kehrs­un­fall und flüch­tet. Vater und Bru­der ver­su­chen hand­greif­lich die Ermitt­lun­gen zu verhindern.

Am frü­hen Sams­tag Mor­gen, gegen 03:00 Uhr, ver­lor ein 20 Jäh­ri­ger im Bereich der Pot­ten­stei­ner Stra­ße die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und fuhr gegen einen Metall­pfo­sten. Der Fahr­an­fän­ger sowie sein Bei­fah­rer flüch­te­ten von der Unfall­stel­le und lie­ßen das demo­lier­te Fahr­zeug zurück. Eine durch Pas­san­ten alar­mier­te Poli­zei­strei­fe traf ein, als der Vater gera­de ver­such­te, das Fahr­zeug zu ber­gen. Der Vater gab sich zwar anfäng­lich als der Fah­rer aus, ver­strick­te sich aber schnell in Wider­sprü­chen und räum­te die Fahr­er­ei­gen­schaft des Soh­nes, der mitt­ler­wei­le zu Hau­se war, ein. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft soll­te die nahe­ge­le­ge­ne Wohn­an­schrift nach dem Fah­rer über­prüft wer­den. An der Wohn­an­schrift war­te­te jedoch nicht nur der Unfall­ver­ur­sa­cher, son­dern auch des­sen älte­rer Bru­der, der mit­tels Haft­be­fehls gesucht war. Die­ser griff unver­mit­telt einen der Poli­zei­be­am­ten an. Zeit­gleich griff der Vater den ande­ren Poli­zei­be­am­ten an. Durch den Ein­satz von Pfef­fer­spray und kör­per­li­cher Gewalt konn­ten die bei­den Angrei­fer über­wäl­tigt wer­den. Eine sich anschlie­ßen­de Woh­nungs­durch­su­chung brach­te neben diver­sen Waf­fen auch Betäu­bungs­mit­tel zu Tage. Bei dem 20 Jäh­ri­gen, der durch die Unfall­flucht den Poli­zei­ein­satz ver­ur­sacht hat­te, wur­de eine Alko­ho­li­sie­rung von über 2,3 Pro­mil­le fest­ge­stellt. Er wird sich wegen ver­schie­de­ner Ver­kehrs­de­lik­te ver­ant­wor­ten müs­sen. Der 22 jäh­ri­ge mit­tels Haft­be­fehl Gesuch­te konn­te ins Gefäng­nis über­stellt wer­den. Ihn und den Vater erwar­ten Straf­ver­fah­ren, unter ande­rem wegen Tät­li­chen Angriffs und Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te. Die bei­den Poli­zei­be­am­ten wur­den durch die Angrif­fe verletzt.

Der 53 Jah­re alte Vater ist kein Unbe­kann­ter: er war bereits im Febru­ar des letz­ten Jah­res auf­ge­fal­len, als er einer Poli­zei­strei­fe, die gera­de dabei war einen Unfall auf­zu­neh­men mit­teil­te, dass er sich freue, dass es zu dem kurz zuvor gesche­he­nen Mord an dem Poli­zei­be­am­ten und der Poli­zei­be­am­tin in Kus­el kam. Weil er zudem betrun­ken an ein Fahr­zeug uri­niert hat­te, stell­ten die Beam­ten sei­ne Iden­ti­tät fest. Auch hier hat­te er sofort zum kör­per­li­chen Angriff gegen ein Poli­zei­be­am­tin und einen Poli­zei­be­am­ten ange­setzt und bei­de durch Schlä­ge und Trit­te ver­letzt, bevor er über­wäl­tigt wer­den konnte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall

Wie­sent­tal. Am Sonn­tag­nach­mit­tag befuhr ein 50-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer einer Hon­da die Staats­stra­ße von Göß­manns­berg in Rich­tung Ober­fel­len­dort. In einer Rechts­kur­ve kam er ohne Fremd­ein­wir­kung nach links von der Fahr­bahn ab und blieb im angren­zen­den Feld lie­gen. Der Fah­rer wur­de von Sani­tä­tern des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes leicht­ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht. Das Motor­rad wur­de abge­schleppt und es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 4.000 EUR.

Dieb­stahl

Eber­mann­stadt. Aus einem Imbiss­stand in der Forch­hei­mer Stra­ße wur­den in der Zeit von Sams­tag­nach­mit­tag bis Sonn­tag­mit­tag durch das gewalt­sa­me Öff­nen der Ver­kaufs­klap­pe Geträn­ke sowie eine gerin­ge Men­ge Bar­geld aus der Ver­kaufs­kas­se ent­wen­det. Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se zur Ermitt­lung des unbe­kann­ten Täters.

Sach­be­schä­di­gung

Wie­sent­tal. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de im Bir­ken­reu­ther Weg in Nie­der­fel­len­dorf ein grau­er VW Beet­le beschä­digt. Der unbe­kann­te Täter ver­bog das vor­de­re Kenn­zei­chen und demo­lier­te die Motor­hau­be. Dem 61-jäh­ri­gen Fahr­zeug­hal­ter ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 1.500 EUR. Wer etwas Ver­däch­ti­ges beob­ach­ten konn­te, mel­det sich bit­te bei der Poli­zei in Ebermannstadt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Ein mit einem Fahr­rad­schloss ver­sperr­tes grau­es Cube-Fahr­rad im Wert von ca. 600,- Euro ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter aus den Fahr­rad­stän­dern am Bahn­hofs­vor­platz. Auf­fäl­lig am Fahr­rad ist die seit­lich ange­brach­te rote „Cube“-Aufschrift. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich zwi­schen Sams­tag, 16:30 Uhr, und Sonn­tag, 17:40 Uhr. Zeu­gen zum Dieb­stahl wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Lan­gen­sen­del­bach. Sonn­tag­nacht gegen 03:45 Uhr kam es auf der Kreis­stra­ße Pox­dorf und Lan­gen­sen­del­bach zu einem allein­be­tei­lig­ten Ver­kehrs­un­fall mit einem Pkw. Im Rah­men der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me konn­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim bei dem 26-jäh­ri­gen Fah­rer eine Mache­te auf­fin­den. Die­se lag zugriffs­be­reit in einer Sport­ta­sche auf dem Bei­fah­rer­sitz. Die Mache­te wur­de sicher­ge­stellt. Dem Fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge nach dem Waffengesetz.

Forch­heim. Am Sonn­tag gegen 20:05 Uhr kam es zu einem Groß­auf­ge­bot von Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und Poli­zei in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße auf Höhe der dor­ti­gen Tank­stel­le. Hier wur­de durch einen Lie­fe­ran­ten star­ker Gas­ge­ruch bei der Öff­nung der Füll­an­la­ge fest­ge­stellt. Durch die Feu­er­wehr Forch­heim wur­den meh­re­re Mes­sun­gen unter Atem­schutz durch­ge­führt, bei wel­chen Gas-kon­zen­tra­tio­nen fest­ge­stellt wur­den. Nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand wird davon aus­ge­gan­gen, dass bei einer vor­he­ri­gen Befül­lung des Gas­tan­kes eine gerin­ge Men­ge Flüs­sig­gas aus­trat und für die o.g. Gas­wahr­neh­mung sorg­te. Nach Belüf­tung und wei­te­ren Mes­sun­gen, konn­te ein Gas­leck am Tank aus­ge­schlos­sen wer­den. Wäh­rend des Ein­sat­zes wur­de die Äuße­re Nürn­ber­ger Stra­ße durch meh­re­re Strei­fen kom­plett gesperrt. Es wur­de nie­mand verletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit PSt Bad Staffelstein

Rad­fah­rer und Fuß­gän­ger zusammengestoßen

VIER­ZEHN­HEI­LI­GEN / LKR. BAD STAF­FEL­STEIN. Am Sonn­tag­abend gegen 20:00 Uhr fuhr ein 58-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Fahr­rad von Vier­zehn­hei­li­gen in Rich­tung Grund­feld. Zur glei­chen Zeit stieg ein 67-jäh­ri­ger Mann aus einem am Stra­ßen­rand hal­ten­den Taxi und lief hin­ter dem Fahr­zeug unver­mit­telt über die Stra­ße. In Fol­ge des­sen kam es zum Zusam­men­stoß zwi­schen dem Rad­fah­rer und dem Fuß­gän­ger, bei dem bei­de Män­ner zu Boden fie­len und hier­durch leich­te Ver­let­zun­gen erlit­ten. Der Sach­scha­den am Fahr­rad beläuft sich auf 1.000 Euro.

Rund 10.000 Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

EBENS­FELD / LKR. BAD STAF­FEL­STEIN. Rund 10.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Sonn­tag­nach­mit­tag auf der Kreis­stra­ße 17 zwi­schen Mer­ken­dorf und Drais­dorf ereignete.

Ein 65-jäh­ri­ger Mann fuhr mit sei­nem Motor­rad in Fahrt­rich­tung Drais­dorf, als er auf­grund eines vor­aus­fah­ren­den Pkws abbrem­sen muss­te. Ein nach­fah­ren­der 52-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer brem­ste dar­auf­hin eben­falls ab. Ein drit­ter Motor­rad­fah­rer, der direkt hin­ter ihm fuhr, bemerk­te den Brems­vor­gang zu spät und fuhr auf den vor­an­fah­ren­den Krad­fah­rer auf. Der eben­falls 65-jäh­ri­ge Mann wur­de dar­auf­hin mit sei­nem Fahr­zeug in den Stra­ßen­gra­ben geschleu­dert, wo er nach einem Über­schlag bewusst­los lie­gen blieb. Auf­grund sei­ner schwe­ren Ver­let­zun­gen wur­de er mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum gebracht. Die ande­ren bei­den Motor­rad­fah­rer blie­ben bei dem Unfall unverletzt.

Rad­fah­rer mit Pkw zusammengestoßen

SCHWABTHAL/BAD STAF­FEL­STEIN. Ein 57-jäh­ri­ger Vol­vo-Fah­rer befuhr die Zufahrt zum Park­platz eines Hotels, als ein 7‑jähriger Rad­fah­rer aus einer Sei­ten­stra­ße kam, ohne auf den Ver­kehr zu ach­ten. Vor lau­ter Schreck kam der Jun­ge zu Fall und rutsch­te gegen den Pkw. Glück­li­cher­wei­se wur­de er durch den Sturz nur leicht ver­letzt. Am Auto ent­stand ein Sach­scha­den von rund 200 Euro.