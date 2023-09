Eine gute Aus­bil­dung ist der Schlüs­sel zum Erfolg – und zwar für die Unter­neh­men wie die Aus­zu­bil­den­den glei­cher­ma­ßen. Mit dem Aus­bil­dungs­Lö­wen wer­den beson­ders gute Betrie­be im Land­kreis Lich­ten­fels aus­ge­zeich­net. Schirm­herr Dr. Micha­el Waas­ner und Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner über­rei­chen die Prei­se an die Fir­men Kuhn & Co, Elek­tro-Hild, das Kur­ho­tel an der Ober­main-Ther­me, Easy2cool, Sieg­fried Hof­mann sowie Käl­te-Kli­ma Tech­nik Schramm.

Eine neun­köp­fi­ge Jury wähl­te die Preis­trä­ger aus. Die beste Aus­bil­dungs­quo­te und das beste Aus­bil­dungs­kon­zept wer­den mit einer Skulp­tur und einem Preis­geld aus­ge­zeich­net. Neu in die­sem Jahr ist, dass auch das beste Start-up-Unter­neh­men aus­ge­zeich­net wird.

„Wir haben den Aus­bil­dungs­Lö­wen erst­mals 2009 ver­lie­hen. Damals lag die Arbeits­lo­sig­keit bei 12,3 Pro­zent – heu­te sind es vier Pro­zent“, sagt Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. Er betont vor den Preis­trä­gern und Ehren­gä­sten im Kai­ser­saal auf Klo­ster Banz, dass er für gute Rah­men­be­din­gun­gen für die Unter­neh­men im Land­kreis Lich­ten­fels sor­gen möch­te und führt aus, dass die Inve­sti­tio­nen in die fünf kreis­ei­ge­nen Schu­len, die Kreis­stra­ßen, das Regio­med-Kli­ni­kum sowie den Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr beson­ders wich­tig sind. Er dankt auch dem Kreis­tag, das die dafür erfor­der­li­chen finan­zi­el­len Mit­tel jähr­lich zur Ver­fü­gung gestellt wer­den. Zudem unter­stützt der Land­kreis mit dem For­schungs- und Anwen­dungs­zen­trum für Digi­ta­le Zukunfts­tech­no­lo­gien (FADZ) sowie dem Tech­no­lo­gie­zen­trum-Trans­fer­zen­trum (TTZ) wei­te­re Pro­jek­te, die einen kon­kre­ten Nut­zen für die hei­mi­sche Wirt­schaft bringen.

„Der Aus­bil­dungs­Lö­we ist zu einem Wer­be­ar­gu­ment für Unter­neh­men gewor­den, um jun­ge Men­schen für eine Aus­bil­dung in ihrem Unter­neh­men zu begei­stern“, so Meiß­ner. Bei den zehn prak­ti­schen Tipps der IHK gegen den Fach­kräf­te­man­gel ste­he eine gute Aus­bil­dung unan­ge­foch­ten auf Platz eins.

Unter­neh­mer und IHK-Prä­si­dent Dr. Micha­el Waas­ner ver­deut­licht als Schirm­herr: „Wir wol­len den Erfolg der jun­gen Men­schen und geben alles für eine fun­dier­te Aus­bil­dung.“ Das sei der gro­ße Unter­schied zu Stu­di­en­gän­gen, in denen jeder Stu­die­ren­de auf sich selbst gestellt sei. „Der Aus­bil­dungs­Lö­we belohnt das, wofür Löwen ste­hen: Mut und Stär­ke, aber auch Fami­lie und Gemein­schaft“, so der IHK-Präsident.

Als Hand­werks­mei­ster und Unter­neh­mer erklärt Bild­hau­er Luci­an Muth, wie er die Skulp­tu­ren gestal­tet hat. „Die Mate­ria­li­en kom­men von hier: Sand- und Kalk­stein habe ich eben­so ver­wen­det wie Stuck­mar­mor.“ Für die beste Aus­bil­dungs­quo­te gestal­te­te er sym­bo­lisch eine auf­bre­chen­de Knos­pe. Für das beste Aus­bil­dungs­kon­zept eine gol­de­ne Kugel, die in acht Seg­men­te unter­teilt ist. „Das zeigt, dass für eine gute Aus­bil­dung die Zusam­men­ar­beit vie­ler Stel­len not­wen­dig ist“, so Muth.

Das spie­gelt auch die Zusam­men­set­zung der Jury für den Aus­bil­dungs­lö­wen wider. Ver­tre­ten sind die Agen­tur für Arbeit, die IHK, die Wirt­schafts­ju­nio­ren, die Junio­ren des Hand­werks, die Kreis­hand­wer­ker­schaft, die Berufs­schu­le, die Wirt­schafts­för­de­rung sowie das Netz­werk Schule-Wirtschaft.

Stell­ver­tre­tend für sie alle sagt Schul­rä­tin Ste­fa­nie Mayr-Leid­necker: „Wir sind froh, dass es die Berufs­ori­en­tie­rung end­lich wie­der in Prä­senz­form gibt.“ Wenn sich aus einem Kon­takt auf der Aus­bil­dungs­mes­se ein Prak­ti­kum erge­be, sei das ein guter Start, um sei­ne eige­nen Chan­cen im Wort­sin­ne zu begrei­fen. Die Berufs­ori­en­tie­rung an den Gym­na­si­en kön­ne sich aller­dings noch ver­bes­sern. „Das Mot­to: Gehe Dei­nen Weg, braucht Begei­ste­rung, die wir in den vie­len Bewer­bun­gen gespürt haben.“

Bei den bei­den Preis­trä­gern für das beste Aus­bil­dungs­kon­zept dreh­ten die Azu­bis das Bewer­bungs­vi­deo. Dar­in zei­gen sie ihre Fir­ma, ihren Aus­bil­dungs­platz und die Mög­lich­kei­ten, die sie bei Easy2cool und Sieg­fried Hof­mann haben. Mar­kus Erben, Aus­bil­dungs­lei­ter bei Hof­mann, betont: „Das haben unse­re Aus­zu­bil­den­den in Eigen­re­gie gemacht.“ So kamen dar­in auch gemein­sa­me Fahr­ten vor, bei Easy2cool war es das inter­ne Event­ma­nage­ment, das fest in der Hand der Azu­bis liegt.

Hotel­di­rek­tor Andre­as Poth gibt dem Land­kreis Lich­ten­fels gute Noten: „Ich war schon an vie­len ver­schie­de­nen Stand­or­ten. Nir­gends war die Wert­schät­zung für uns Unter­neh­mer so hoch wie hier im Land­kreis Lich­ten­fels. Die enge Zusam­men­ar­beit bei vie­len The­men ist etwas Beson­de­res.“ Und er lobt die jun­ge Gene­ra­ti­on: „Wenn ich gera­de bei uns in der Hotel­le­rie und Gastro­no­mie sehe, mit wel­chem Enga­ge­ment die­se jun­gen Men­schen jeden Tag dabei sind, muss ich sagen: auch sie haben die­se Aus­zeich­nung und Wert­schät­zung verdient.“

Fol­gen­de Unter­neh­men wer­den außer­dem mit Urkun­den und einem Preis­geld für beson­de­re Ver­dien­ste in der Aus­bil­dung aus­ge­zeich­net: Rieß­ner-Gase, Robert Hof­mann, Sce­rox Erodiertechnik.

Dan­ke­sur­kun­den über­rei­chen Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner Schirm­herr Dr. Micha­el Waas­ner an: Holz­wand­ler Tim Fleisch­mann, HUK-Coburg Kun­den­dienst­bü­ro, Nikol Land­tech­nik, Schrei­ne­rei zur Frie­dens­lin­de, Zenk Zil­lig (alle in der Kate­go­rie bis zehn Beschäf­tig­te). acomm, Dietz Bau­ge­sell­schaft, Lim­mer + Söll­ner und Bäcke­rei Kon­di­to­rei Mayr (alle zwi­schen elf und 50 Beschäf­tig­ten) sowie dechant Hoch- und Inge­nieur­bau und Zweck­ver­band Ther­mal­sol­bad Bad Staf­fel­stein, Ober­main-Ther­me Gastro & Ser­vice (bei­de über 51 Beschäf­tig­te). Die Preis­gel­der des Aus­bil­dungs­Lö­wen tra­gen je hälf­tig die Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels und der Land­kreis Lich­ten­fels. Die Kosten für die Skulp­tu­ren über­nimmt die Spar­kas­se insgesamt.

Info­box:

Die Preis­trä­ger

Aus­bil­dungs­Lö­we für das beste Kon­zept, 11 bis 50 Beschäf­tig­te ist das Unter­neh­men easy2cool GmbH, Lichtenfels.

Aus­bil­dungs­Lö­we für das beste Kon­zept, 51 und mehr Beschäf­tig­te, ist das Unter­neh­men Sieg­fried Hof­mann GmbH, Lichtenfels.

Die Sie­ger im Bereich beste Quo­te sind:

in der Kate­go­rie bis zehn Beschäf­tig­te mit einer Aus­bil­dungs­quo­te (der ver­gan­ge­nen fünf Jah­re) von 90 %: Kuhn & Co Inh. Ste­fan Eisen­traut GmbH, Bad Staffelstein.

in der Kate­go­rie 10 bis 50 Beschäf­tig­te mit einer Aus­bil­dungs­quo­te von 22,18 %: Elek­tro­tech­nik Hild GmbH & Co KG, Lichtenfels.

in der Kate­go­rie 51 und mehr Beschäf­tig­te mit einer Aus­bil­dungs­quo­te von 20,01 %: Kur­ho­tel an der Ober­main-Ther­me GmbH & Co KG, Bad Staffelstein.

in der Kate­go­rie Start-up mit einer Aus­bil­dungs­quo­te von 15,71 %: Käl­te-Kli­ma Tech­nik Schramm GmbH, Altenkunstadt.

Die Aus­zeich­nung – Der Aus­bil­dungs­lö­we wird alle zwei Jah­re ver­lie­hen. Bewer­bun­gen für 2025 – auch in digi­ta­ler Form – nimmt Wirt­schafts­för­de­rer Hel­mut Kurz entgegen.

Inter­net: wirtschaftsfoerderung@​landkreis-​lichtenfels.​de