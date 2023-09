Der Bau­aus­schuss des Stadt­rats kommt am Diens­tag, 12. Sep­tem­ber 2023, um 16 Uhr, im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, zu sei­ner ersten Sit­zung nach der Som­mer­pau­se zusam­men. Auf der Tages­ord­nung steht der Neu­bau einer Park­our-Anla­ge in der Wil­hel­mi­ne­naue. Im Zuge der Lan­des­gar­ten­schau 2016 war dort zum Teil in Eigen­lei­stung mit Jugend­li­chen eine sol­che Anla­ge ent­stan­den, an der aber in der Fol­ge­zeit mas­siv der Zahn der Zeit nag­te. Sie muss­te daher still­ge­legt und 2021 abge­baut wer­den. Nun plant die Stadt­ver­wal­tung einen pfle­ge­leich­ten und pro­fes­sio­nell gestal­te­ten Neu­bau in unmit­tel­ba­rer Nähe zum Bolz­platz der Wilhelminenaue.

Der Gestal­tungs­ent­wurf, der dem Bau­aus­schuss vor­ge­stellt wird, ent­stand unter Ein­be­zie­hung der loka­len Park­our-Com­mu­ni­ty. Die Anla­ge soll auch Fitness‑, Calis­the­nics- und Akro­ba­tik-Ele­men­te bie­ten. Sie ist als attrak­ti­ve Erwei­te­rung des Sport­an­ge­bots in der Wil­hel­mi­ne­naue gedacht. Eine bar­rie­re­ar­me Erschlie­ßung ist eben­falls geplant. Zur Finan­zie­rung des Pro­jekts will die Stadt För­der­mit­tel bei der Regie­rung von Ober­fran­ken beantragen