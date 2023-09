Der Kunst­ver­ein Bam­berg e.V. fei­ert in die­sem Jahr sei­nen 200. Geburts­tag. In Vor­be­rei­tung des Jubi­lä­ums­jah­res wur­de Andre­as Ull­mann, Histo­ri­ker der Uni­ver­si­tät Bam­berg, beauf­tragt, das Han­deln des Ver­eins und sei­nes Vor­stands in der Zeit des Natio­nal­so­zia­lis­mus zu unter­su­chen und zu bewer­ten. Der Wis­sen­schaft­ler wird die Ergeb­nis­se sei­ner Unter­su­chung in einem kur­zen Vor­trag prä­sen­tie­ren. Anschlie­ßend wer­den sich Peter Nau­mann, 1. Vor­sit­zen­der des Kunst­ver­eins Nürn­berg – Albrecht Dürer Gesell­schaft e.V., Mau­rin Diet­rich, Direk­to­rin des Kunst­ver­eins Mün­chen e.V. und Jür­gen Wil­helm, Schatz­mei­ster des Kunst­ver­eins Bam­berg e.V. im Rah­men einer Podi­ums­dis­kus­si­on über die ver­eins­in­ter­ne Auf­ar­bei­tung und die Ablei­tun­gen für die Zukunft der Ver­ei­ne austauschen.

Lei­tung der Podi­ums­dis­kus­si­on: Dr. Anna Scher­baum, Lei­te­rin der VHS Bamberg.

Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.