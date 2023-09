Gelb ist falsch – Weiß wäre richtig

Stra­ßen­mar­kie­rung am Mar­kus­platz – Grü­ne kri­ti­sie­ren, dass Stadt­rats­be­schluss nicht umge­setzt wird Farb­töp­fe ver­wech­selt? Die­se Fra­ge stellt sich Chri­sti­an Hader, mobi­li­täts­po­li­ti­scher Spre­cher der Stadt­rats­frak­ti­on Grü­nes Bam­berg, und reibt sich die Augen, wenn er auf die Mar­kie­rungs­ar­bei­ten am Mar­kus­platz blickt. Dort wer­den näm­lich die aktu­ell gel­ben Fahr­bahn­mar­kie­run­gen für den Rad­ver­kehr erneu­ert – und zwar wie­der in gelb.

Doch genau das ist aus grü­ner Sicht falsch, denn aus dem Sta­di­um des Ver­suchs ist man längst raus. Im Juli 2020 hat­te der Stadt­rat ein­stim­mig beschlos­sen, die Rege­lung auf Dau­er bei­zu­be­hal­ten. “Wir fei­ern bald fünf­jäh­ri­ges Ver­kehrs­ver­suchs­ju­bi­lä­um und jetzt wäre end­lich Weiß die kor­rek­te Far­be – und nicht Gelb“, erklärt Hader die maxi­ma­le Irri­ta­ti­on in den grü­nen Rei­hen und führt wei­ter aus: „Was hier gera­de gemacht wird, läuft einem gül­ti­gen Stadt­rats­be­schluss zuwider!“

Dabei hält Hader es für wich­tig, end­lich eine kla­re und unmiss­ver­ständ­li­che Mar­kie­rung anzu­brin­gen. „Es ist zwar ver­kehrs­recht­lich gere­gelt, dass Gelb­mar­kie­run­gen Vor­rang haben, aber auf Dau­er ist ein Neben­ein­an­der von wei­ßen und gel­ben Lini­en, so wie jetzt, weder optisch noch ver­kehr­lich ein guter Zustand und ver­wirrt alle Verkehrsteilnehmer:innen. Inso­fern muss nun end­lich mit Weiß die seit lan­gem beschlos­se­ne Lösung mar­kiert werden.“

Auch von der Poli­zei wur­de die Umset­zung des Ver­suchs befür­wor­tet und drin­gend eine Weiß­mar­kie­rung emp­foh­len. „Neben dem ver­kehr­li­chen Aspekt sind gel­be Lini­en und rot-wei­ße Baken auch einer Welt­erbe­stadt schlicht unwür­dig“, so Hader abschließend.