Genuss­hand­wer­ker aus dem gesam­ten Hofer Land arbei­ten seit über einem Jahr an der Visi­on eines gemein­sa­men Events. Am Sams­tag ist es so weit. Das „Genuss­fe­sti­val Hofer Land – weil’s schmeckt“ wird von 11 bis 20 Uhr in der VHS Hofer Land, Lud­wig­stra­ße 7 in Hof, zu einem Erleb­nis für alle Sin­ne. Dabei sind der Ein­tritt, das Rah­men­pro­gramm aus Musik, Work­shops, Vor­trä­gen und Kin­der­ak­ti­vi­tä­ten für jeden Besu­cher kostenfrei.

Bei den Pla­nun­gen, die vor einem Jahr began­nen, konn­te man vie­le Part­ner und Spon­so­ren gewin­nen, wel­che nun die Rea­li­sie­rung und Logi­stik bewerk­stel­ligt haben und das Genuss­fe­sti­val so rich­tig bunt und viel­fäl­tig machen wer­den. Auch das Inter­es­se des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­sters für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz, Thor­sten Glau­ber, ist geweckt: Er hat sein Kom­men am frü­hen Nach­mit­tag angekündigt.

Dass sich in und um Hof ein bis heu­te breit auf­ge­stell­tes Netz­werk aus Genuss­hand­wer­kern ent­wickeln konn­te, kommt kei­nes­wegs von unge­fähr. Der Histo­ri­ker Adri­an Roß­ner wird nach der offi­zi­el­len Eröff­nung von Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la und Land­rat Oli­ver Bär einen Blick in die Ver­gan­gen­heit wer­fen, um über die wich­tig­sten Ent­wick­lungs­li­ni­en zu infor­mie­ren, die die für Hof so wich­ti­ge Hand­werk­s­tra­di­ti­on begründen.

Über 20 Genuss­hand­wer­ker – Brau­er, Bren­ner, Bäcker, Eis­ma­cher, Fischer, Käser, Köche, Kräu­ter- & Pilz­ex­per­ten, Land­wir­te, Metz­ger, Obst­bau­ern und Hofer Wärscht­la­män­ner – wer­den sich in den Räum­lich­kei­ten der VHS indoor wie out­door mal etwas anders prä­sen­tie­ren und zum Pro­bie­ren und Bevor­ra­ten einladen.

Wer etwas tie­fer in die Genuss­welt ein­stei­gen möch­te, kann dies tun beim Vor­trag „Hei­mat auf den Tel­ler“ von Genuss­re­gi­on-Geschäfts­füh­rer Nor­bert Heim­beck und einem Pilz­be­stim­mungs-Kurz­vor­trag von Oli­ver Frank, oder aber Hand anle­gen in der Scho­ko­werk­statt von Nina Kre­stan, sich auf eine Bier­rei­se mit Bier­som­me­liè­re Gisi Mei­nel bege­ben oder mit Cetin Samat in die tra­di­tio­nel­le Robe eines Wärscht­la­mos schlüp­fen. Kin­der kön­nen zudem im Muse­um Baye­ri­sches Vogt­land die Ori­gi­na­le Hofer Schnitz & Hofer Wärscht­la­mo ent­decken. Work­shop-Anmel­dun­gen sind bis Sams­tag unter www​.vhs​ho​fer​land​.de/​g​e​n​u​s​s​f​e​s​t​i​val möglich.

Auch für die Ohren ist Beson­de­res gebo­ten. Neben der Münch­ner Festi­val­band „Motiv“, die mit einer Mischung aus Hip­Hop, Jazz, Funk und Soul am Abend für ordent­lich Stim­mung sor­gen wird, lädt Moni­ka Rister nach­mit­tags alle Kin­der ein, mit ihr gemein­sam den „Lie­der­ling“ zu per­for­men. „Die Wärscht­la­män­ner“ wer­den mit humor­vol­len Ständ­chen und „Katie“ mit Pub-Sound den Nach­mit­tag musi­ka­lisch bestens flankieren.

Vor­freu­de und Dank für die gemein­sa­me Rea­li­sie­rung mit dem Hofer-Land-Team, dem Regio­nal­ma­nage­ment des Land­krei­ses Hof und dem Ver­an­stal­ter VHS Hofer Land sind groß.

Weil’s schmeckt!

Die Genuss­hand­wer­ker aus dem Hofer Land