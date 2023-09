VCE testet den neu­en Kader gegen die Liga­kon­kur­renz aus Schwaig und Gotha

Der VC Elt­mann befin­det sich momen­tan auf der Ziel­gra­den der Vor­be­rei­tung auf die kom­men­de Zweit­li­ga­sai­son. Nach­dem der Schwer­punkt in den ersten Wochen der Vor­be­rei­tung vor allem auf der Fit­ness und der Inte­gra­ti­on der Neu­zu­gän­ge lag, ver­schob sich der Fokus in den letz­ten Wochen immer mehr in die Georg-Schä­fer-Hal­le, wo das Team um Coach Chri­sti­an Jen­de nun dar­an arbei­tet, die tak­ti­schen Vor­ga­ben auf dem Feld in die Tat umset­zen zu können.

Zur ersten Bestands­auf­nah­me ging es am ver­gan­ge­nem Wochen­en­de für die Unter­fran­ken dann direkt zur Liga­kon­kur­renz nach Schwaig, wo das erste von zwei Vor­be­rei­tungs­tur­nie­ren statt­fin­den soll­te. Neben dem Gast­ge­ber aus Schwaig war­te­ten mit Gotha und Rot­ten­burg zwei wei­te­re hoch­ka­rä­ti­ge Teams aus der Zwei­ten Vol­ley­ball Bun­des­li­ga, die sich in einer ähn­li­chen Pha­se der Vor­be­rei­tung befin­den und die Chan­ce nut­zen woll­ten, den neu­en Kader auf Wett­kampf­ni­veau zu testen. „Das Tur­nier ist eine sehr gute Mög­lich­keit, sich einen Ein­druck über das Niveau der Liga zu machen und zu erken­nen, wo es bei uns gera­de even­tu­ell noch hapert. Gera­de für die Neu­zu­gän­ge ist es nun wich­tig, sich in der Mann­schaft zu inte­grie­ren und Spiel­pra­xis sam­meln zu kön­nen. Zudem ist es eine groß­ar­ti­ge Mög­lich­keit auch tak­tisch und stra­te­gisch etwas aus­zu­pro­bie­ren, damit wir am ersten Spiel­tag auf alle Even­tua­li­tä­ten vor­be­rei­tet sind.“, freut sich der neue Trai­ner über das wie immer gut orga­ni­sier­te Tur­nier in Schwaig.

In der ersten Par­tie des Tages bekam es der VC Elt­mann gleich mit der Heim­mann­schaft aus Schwaig zu tun. In einem umkämpf­ten Match konn­ten sich die Unter­fran­ken am Ende knapp aber den­noch ver­dient mit 2:1 durch­set­zen. Beson­ders froh war man in Elt­mann dabei dar­auf, dass die neu­en Spie­ler Melf Urban und Jason Lieb sowie Nach­wuchs­ta­lent Maxi­mi­li­an Kurz­weil mit einer star­ken Vor­stel­lung glän­zen konn­ten. „Mit Jason haben wir einen jun­gen und ehr­gei­zi­gen Zuspie­ler für uns gewin­nen kön­nen, der trotz sei­nes jun­gen Alters bereits über viel Erfah­rung auf hohem Niveau ver­fügt. Es fehlt an man­chen Stel­len noch an der Abstim­mung mit den Angrei­fern aber im Gro­ßen und Gan­zen sieht das schon alles sehr gut aus.“, ana­ly­siert Mana­ger Felix Resch­ke die Lei­stung des neu­en Zuspielers.

Nach einer län­ge­ren Mit­tags­pau­se bei schö­nem Wet­ter, durf­te man sich im Fina­le dann mit den Jungs aus Gotha mes­sen, die ihr erstes Spiel des Tages gegen den TV Rot­ten­burg gewin­nen konn­ten. Auch in die­sem Spiel teste Coach Jen­de ver­schie­de­ne Auf­stel­lun­gen und tak­ti­sche Vari­an­ten. Beson­ders auf der Dia­go­nal­po­si­ti­on wur­den mit Kapi­tän Johan­nes Engel und Peri­ca Sta­nic zwei Spie­ler ein­ge­setzt, die nor­mal­wei­se als Außen­an­grei­fer auf Punk­te­jagd gehen. „Da Jan­nis noch nicht ganz bei hun­dert Pro­zent ist und wir so kurz vor Sai­son­start kei­ne Risi­ken ein­ge­hen kön­nen, woll­ten wir mal schau­en, wir sich John­ny und Peki auf der Posi­ti­on zurecht­fin­den. Wir haben das auch im Trai­ning schon häu­fi­ger gete­stet und wol­len natür­lich auch auf den Ernst­fall vor­be­rei­tet sein, falls Jan­nis mal einen schlech­ten Tag hat oder ver­let­zungs­be­dingt aus­fal­len soll­ten.“, sieht Coach Jen­de durch­aus auch posi­ti­ve Aspek­te in der aktu­el­len Situation.

Auch wenn der VC Elt­mann in die­sem Spiel immer wie­der mit star­ken Aktio­nen und kämp­fe­ri­schen Ein­satz dage­gen­hielt, muss­te man sich am Ende den­noch klar mit 3:0 geschla­gen geben. „Das Spiel war nicht so schlecht wie das Ergeb­nis. Man sieht hier ein­fach, dass Gotha etwas bes­ser ein­ge­spielt ist und uns in Sachen Abstim­mung und Kom­mu­ni­ka­ti­on einen Schritt vor­aus war. Wir haben jetzt noch zwei Wochen Zeit, genau an die­sen Punk­ten zu arbei­ten, uns bes­ser anein­an­der zu gewöh­nen und ein­zu­spie­len. Ich bin mir sicher, dass wir das bis zum ersten Spiel­tag in den Griff bekom­men und die Mecha­nis­men auto­ma­ti­sie­ren kön­nen, sodass wir selbst­be­wusst in die Sai­son star­ten kön­nen.“, resü­miert Kapi­tän Johan­nes Engel die Nie­der­la­ge nach dem Spiel.

Am kom­men­den Sams­tag freut man sich in Elt­mann dann auf das letz­te Vor­be­rei­tungs­tur­nier in eige­ner Hal­le, bei dem man mit Dres­den und Leip­zig zwei wei­te­re Liga­kon­kur­ren­ten emp­fängt. Zudem blickt man mit gro­ßer Vor­freu­de auf das Wie­der­se­hen mit den eige­nen Fans, die sich für das erste Zusam­men­tref­fen nach dem Auf­stieg wohl auch eine klei­ne Über­ra­schung ein­fal­len haben las­sen. Wer sich hoch­klas­si­gen Vol­ley­ball, groß­ar­ti­ge Fans und die lecke­re Ver­pfle­gung nicht ent­ge­hen las­sen möch­te, ist am kom­men­den Sams­tag ab 12:00 Uhr recht herz­lich ein­ge­la­den. Der Ein­tritt ist frei.