Im Alt­stadt­be­reich kommt es am 11. Sep­tem­ber zu kurz­zei­ti­gen Behin­de­run­gen des Straßenverkehrs.

Vor­aus­sicht­lich am Mon­tag, 11. Sep­tem­ber 2023, kommt es wegen Film­dreh­ar­bei­ten im Bereich des Alten Rat­hau­ses zu zeit­wei­sen Sperrungen.

An dem Tag wird in der Zeit von 7 bis 20 Uhr die Domi­ni­ka­ner­stra­ße ab Her­ren­stra­ße bis Unte­re Brücke, das „Kerns­gäß­chen“ sowie der Bereich ab Gey­ers­wör­th­platz bis Altes Rat­haus für Fahr­zeu­ge gesperrt. Es ist mit kurz­fri­sti­gen Beein­träch­ti­gun­gen für Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer durch soge­nann­te Inter­vall­sper­run­gen zu rech­nen: Dabei wer­den die genann­ten Berei­che für eini­ge Minu­ten gesperrt, bis die jewei­li­ge Film­se­quenz gedreht ist, und dann wie­der freigegeben.

Der Ver­kehr wird zwi­schen Schran­ne und Gey­ers­wör­th­platz sowie in der Karo­li­nen­stra­ße ab Rop­pelts­gas­se Rich­tung Obe­re Brücke zwi­schen 7 und 20 Uhr jeweils nur in kurz­zei­ti­gen Inter­vall­sper­run­gen für weni­ge Minu­ten auf­ge­hal­ten, wenn die Kame­ra läuft.

Der Park­platz Schran­ne ist am 11. Sep­tem­ber von 6 bis 22 Uhr kom­plett gesperrt, der Son­der­park­platz für „Mei­Au­do“ ist erreich­bar. In der sel­ben Zeit ent­fal­len auch stel­len­wei­se Park­plät­ze in der Her­ren­stra­ße sowie am Geyerswörthplatz.

Da die Dreh­zei­ten wet­ter­ab­hän­gig sind, kön­nen sich die­se noch kurz­fri­stig ändern.