Man­che Schul­ran­zen sind schon gepackt und die Vor­freu­de auf den Schul­start am kom­men­den Diens­tag, den 12. Sep­tem­ber 2023, steigt: Für vie­le Kin­der und Jugend­li­che beginnt mit der Ein­schu­lung oder dem Über­tritt in die fünf­te Klas­se ein neu­er Lebens­ab­schnitt. Das bedeu­tet für man­che neben einem Fuß­weg auch die Benut­zung von öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln. Auch im neu­en Schul­jahr 2023/2024 will der Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt als Auf­ga­ben­trä­ger für den Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr zusam­men mit den für den Land­kreis täti­gen Ver­kehrs­un­ter­neh­men einen mög­lichst siche­ren Schul­weg ermög­li­chen. Wie die Schul­ta­sche bei der Fahrt sicher steht und wor­auf beim Bus­fah­ren noch zu ach­ten ist, erfah­ren Neu­lin­ge in dem Merk­blatt „Auf­ge­passt!“. Die­ses ist unter www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de verfügbar.

Alle Fahr­plä­ne sind auf der VGN-Home­page unter https://​www​.vgn​.de/​n​e​t​z​-​f​a​h​r​p​l​a​e​n​e​/​l​i​n​i​en/ erhält­lich. Lau­fen­de Infor­ma­tio­nen zum Bus­fah­ren im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt gibt es auch unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a‑bis‑z/busfahren-in-erh/