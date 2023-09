Staats­mi­ni­ster Mela­nie Huml und Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Hol­ger Dre­mel haben sich zu einem Aus­tausch mit den neu­en Amts­lei­tern baye­ri­scher Behör­den aus Bam­berg getrof­fen. Sowohl in der Coro­na-Zeit als auch Ende letz­ten Jah­res gab es in den Behör­den in Stadt und Land­kreis zahl­rei­che Amtswechsel.

„Netz­wer­ke und direk­te Ver­bin­dun­gen sind aber nötig, um auch hel­fen zu kön­nen. Des­halb ist es auch so wich­tig, sich zu ken­nen“, so Dre­mel. Zum Aus­tausch kamen der Lei­ter des Staat­li­chen Bau­amts Ulrich Del­les, der neue JVA-Lei­ter Sascha Rath, der Lei­ter des Amts für Digi­ta­li­sie­rung, Breit­band und Ver­mes­sung Albert Köder, der neue Lei­ter der Land­po­li­zei Poli­zei­di­rek­tor Alex­an­der Streng und der neue Lei­ter der Ver­kehrs­po­li­zei Poli­zei­rat Udo Rop­pelt, sowie der Lei­ter des Amts für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Kon­rad Schrottenloher.

The­men waren unter ande­rem Poli­z­ein­eu­bau am Tän­nig, das Grü­ne Zen­trum an der Gal­gen­fuhr, Aus­bau des schnel­len Inter­nets und der Neu­bau der JVA.

„Auch wenn die ein­zel­nen Her­aus­for­de­run­gen dif­fi­zil sind, so eint alle Amts­lei­ter die mitt­ler­wei­le stark begrenz­te Bewer­ber­la­ge. Der öffent­li­che Dienst, der grund­sätz­lich attrak­tiv ist, muss auf die­se neu­en Her­aus­for­de­run­gen reagie­ren, um auch wei­ter­hin flei­ßi­ge Mit­ar­bei­ter fin­den zu kön­nen“, so Dre­mel abschließend.