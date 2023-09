Werk­schau zeigt Kun­ter­bun­tes aus Kunstkracher-Kursen

Am Wochen­en­de vom 8. bis 10. Sep­tem­ber 2023 ver­wan­deln die Kunst­kra­cher – Kunst­schu­le Bam­berg das Laden­fen­ster des Bür­ger­la­bors in der Innen­stadt in ein Werk.Schau.Fenster: Die Kin­der und Fami­li­en aus den Kur­sen und Work­shops zei­gen in einer Aus­stel­lung ihre Arbeiten.

Bei der Werk­schau im Bür­ger­la­bor in der Haupt­wach­stra­ße 3 bekom­men Besucher:innen Ein­blick in die kul­tu­rel­le Bil­dungs­ar­beit der Kunst­schu­le „Kunst­kra­cher“ des Kul­tur­amts Bam­berg. Teilnehmer:innen der Momo Kita­kin­der­kur­se, der Mach-Mitt­woch-Kur­se, der Kunst.Werk.Tage und der Feri­en­pro­gram­me stel­len ihre Bil­der und Skulp­tu­ren aus. Der Ein­tritt ist frei.

Zu sehen sind Ein­zel- und Gemein­schafts­wer­ke, dar­un­ter u.a. Höh­len- und Dschun­gel­ma­le­rei­en aus selbst her­ge­stell­ten Far­ben, Fah­nen mit lebens­gro­ßen Ganz­kör­per­por­träts oder Kreis­we­be­rei­en aus kun­ter­bun­ten Stoff­strei­fen. Ein beson­de­rer Blick­fang sind die „eMON­STi­cons“ – gefühl­vol­le Mon­ster, deren mit Leucht­far­ben bemal­ten Köp­fe und Kör­per im Schwarz­licht erstrah­len und zu einem Schau­fen­ster­bum­mel in Däm­me­rung oder Dun­kel­heit einladen.

Türen des Bür­ger­la­bor ste­hen offen

Für alle, die die Werk­schau nicht nur durch das gro­ße Laden­fen­ster bestau­nen, son­dern selbst bege­hen wol­len, sind die Türen des Bür­ger­la­bors am Frei­tag 8.9.2023, von 15 bis 18 Uhr, am Sams­tag, 9.9.2023, von 10 bis 16 Uhr, sowie am Sonn­tag, 10.9.2023, von 10 bis 15 Uhr, geöff­net. Am Mit­mach-Tisch kön­nen Kin­der und Kunst­be­gei­ster­te selbst krea­tiv wer­den. Die klei­nen Kunst­wer­ke kön­nen sie ent­we­der mit nach Hau­se neh­men oder natür­lich gleich mit ausstellen.

Die Werk­schau ist zugleich der Start­schuss für das Herbst­halb­jahr der Kunst­kra­cher, in dem die bewähr­ten Kunst­schul-For­ma­te wei­ter­ge­führt wer­den: Beim „Momo Kita­kin­der­kurs“ haben die Aller­klein­sten Gele­gen­heit, mit allen Sin­nen erste ästhe­ti­sche Erfah­run­gen zu sam­meln (mon­tags, 16 bis 17 Uhr). Der Nach­mit­tags­kurs „Mach-Mitt­woch“ ist der regel­mä­ßi­ge Treff­punkt für Neu­gie­ri­ge zwi­schen 6 und 12 Jah­ren (mitt­wochs, 16 bis 17.30 Uhr). Beim „Kunst.Werk.Tag“ kön­nen Kin­der allen Alters mit ihren Eltern, Groß­el­tern oder ande­ren Begleit­per­so­nen in locke­rer Atmo­sphä­re kunst­wer­ken (jeden zwei­ten Sonn­tag im Monat, 14 bis 16 Uhr). Ein neu­es Ange­bot ist das tem­po­rä­re „Offe­ne Ate­lier“ für Jugend­li­che und Erwach­se­ne im „Büro für Ideen“ in den Thea­ter­gas­sen 9 von Sep­tem­ber bis Novem­ber (Ter­mi­ne online). Treff­punkt für alle ande­ren Ver­an­stal­tun­gen ist der „Kul­tur­raum 1.11″ im Kul­tur­haus „kos­mos ost“ in der Wei­ßen­burg­stra­ße 10, den das Kul­tur­amt an loka­le Kul­tur­schaf­fen­de ver­mie­tet, aber auch für eige­ne Vor­ha­ben nutzt.

Kunst­kra­cher – Kunst­schu­le Bam­berg ist eine Initia­ti­ve des Kul­tur­amts der Stadt Bam­berg. Das aktu­el­le Pro­gramm ist unter www​.kunst​kra​cher​.de zu fin­den. Anmel­dun­gen sind jeweils bis eine Woche vor Beginn der Ver­an­stal­tung über die Web­site möglich.