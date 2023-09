VdK-Mit­tags­tisch wird vom Unter­stüt­zungs­fonds der Stadt Bam­berg gefördert

„Tisch­lein deck dich“ heißt das Ange­bot, dass der VdK Bam­berg-Süd gemein­sam mit dem Stadt­teil­ma­nage­ment Gereuth-Hoch­ge­richt am letz­ten Don­ners­tag im Monat orga­ni­siert. Ein­ge­la­den sind alle Senio­rin­nen und Senio­ren, die gemein­sam gün­stig und gut zu Mit­tag essen wol­len. Bam­bergs Zwei­ter Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent, Jonas Glü­sen­kamp, war zu Gast.

Selbst­ver­ständ­lich ist der Kuchen wie­der selbst gebacken: Bian­ca Zachert, Vor­sit­zen­de des VdK-Orts­ver­eins, ver­teilt zum Nach­tisch ihren fri­schen Apfel­ku­chen mit Streu­seln. Eine älte­re Dame am Tisch will’s genau­er wis­sen: „Da ist Apfel­mus auch mit drin, gell?“ Es ist kurz nach eins an die­sem letz­ten Don­ners­tag im Monat. Pünkt­lich um 12 Uhr gab’s Spätz­le mit Pilz­rahm­so­ße und Schwei­ne­bra­ten, zu haben für 3,50 Euro. Das ist unter ande­rem mög­lich, weil der sozia­le Mit­tags­tisch aus den Unter­stüt­zungs­fonds II – „Zusam­men­halt in der Stadt und für Ver­ei­ne“ der Stadt Bam­berg geför­dert wird. Geför­dert wer­den in die­sem Fonds sozia­le und/​oder kul­tu­rel­le Pro­jek­te, sofern die­se zum Zusam­men­halt in der Stadt bei­tra­gen. Dabei soll es immer um Ange­bo­te zum Woh­le und im Inter­es­se der Bam­ber­ger Bevöl­ke­rung sowie zum Erhalt der Kul­tur­land­schaft und der kul­tu­rel­len Viel­falt in Bam­berg gehen.

Per­sön­li­cher Besuch des Sozialreferenten

Bam­bergs Zwei­ter Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp hat bei „Tisch­lein deck dich“ im Bür­ger­haus am Ros­ma­rin­weg nun per­sön­lich vor­bei­ge­schaut. Er setz­te sich zu den älte­ren Men­schen an den Tisch und frag­te nach deren aktu­el­len The­men. „Das war­me und gün­sti­ge Mit­tag­essen, das hier ange­bo­ten wird, ist ein wich­ti­ger Bei­trag für ein gutes Mit­ein­an­der und bereits ein fester Ter­min im Kalen­der vie­len Senio­rin­nen und Senio­ren“, so Glüsenkamp.

Etwa 35 Por­tio­nen Essen bie­tet das Team von „Tisch­lein deck dich“ zu den ein­zel­nen Ter­mi­nen an, sechs bis acht Hel­fe­rin­nen und Hel­fer sind dann im Bür­ger­haus, gleich neben der Bro­se Are­na, im Ein­satz. Die Ehren­amt­li­chen sind ein­ge­spielt – schöp­fen, aus­tei­len, abräu­men, Kaf­fee ein­gie­ßen. Die Senio­ren und Senio­rin­nen freut’s, vie­le sind regel­mä­ßig Gäste und freu­en sich schon auf das gesel­li­ge und gün­sti­ge Mit­tag­essen im Bür­ger­haus am Rosmarinweg.

Jeden letz­ten Don­ners­tag im Monat, nur mit Vor­ab-Anmel­dung am Mon­tag davor unter fol­gen­der Num­mer: 0151/70573454. Park­mög­lich­kei­ten vor Ort sind vorhanden.

Das Stadt­teil­ma­nage­ment Gereuth-Hoch­ge­richt wird im Städ­te­bau­för­der­pro­gramm „Sozia­ler Zusam­men­halt“ von Bund, Land und Stadt Bam­berg gefördert.