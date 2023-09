Wie man sich an hei­ßen Tagen gesund­heits­för­der­lich ver­hält, hier­über infor­mier­te die Gesund­heits­re­gi­onplus Land­kreis Forch­heim im Rah­men des Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thons. An bei­den Wett­kampf­ta­gen des ver­gan­ge­nen Wochen­en­des konn­ten sich inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit den The­men Hit­ze- und UV-Schutz – im All­tag wie auch wäh­rend sport­li­cher Betä­ti­gung – ver­traut machen.

In den ver­gan­ge­nen Wochen gab es neben Tagen mit gewöhn­li­chen som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren immer häu­fi­ger Tage mit sehr hohen Tem­pe­ra­tu­ren, so genann­te Hit­ze­ta­ge (>30°C). An sol­chen Tagen kann die Hit­ze mehr als nur unan­ge­nehm sein, d.h. ein gesund­heit­li­ches Risi­ko dar­stel­len. Infol­ge des Kli­ma­wan­dels wer­den extre­me Hit­ze­ereig­nis­se noch wei­ter zuneh­men. Ein Trend, der sich bereits in den letz­ten Jah­ren auch in Bay­ern gezeigt hat. Des­halb ist ein ange­pass­tes Hit­ze­ver­hal­ten drin­gend zu empfehlen.

Mehr Infor­ma­tio­nen:

Die Gesund­heits­re­gi­onplus ist ein vom Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge geför­der­tes Pro­jekt, das 2021 um wei­te­re fünf Jah­re ver­län­gert wur­de. Bei Fra­gen rund um Hit­ze- und UV-Schutz kon­tak­tie­ren Sie uns ger­ne unter der Tele­fon­num­mer 09191/86–3511 oder infor­mie­ren Sie sich auf der Web­site des Land­rats­am­tes Forch­heim „Gesund­heits­re­gi­onplus“ unter „Kli­ma & Gesundheit“.