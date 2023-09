Sie sind zwi­schen 15 und 29 Jah­re jung und kom­men aus der Stadt und dem Land­kreis Bam­berg: Die neu­en Azu­bis des Kon­zerns Stadt Bam­berg haben zum 1. Sep­tem­ber 2023 ihren Dienst begonnen.

Die Anzahl von ins­ge­samt 15 ver­schie­de­nen Aus­bil­dungs­be­ru­fen des neu­en Jahr­gangs spie­gelt die Viel­falt der städ­ti­schen Auf­ga­ben wider. So wer­den in der Stadt­ver­wal­tung meh­re­re Beamtenanwärter:innen, Ver­wal­tungs­fach­an­ge­stell­te, ein Forst­wirt, eine Foto­gra­fin eine Fach­kraft für Ver­an­stal­tungs­tech­nik und bei Bam­berg Ser­vice ein Gärt­ner im Bereich Gar­ten und Land­schafts­bau aus­ge­bil­det. Der Zweck­ver­band Müll­heiz­kraft­werk von Stadt und Land­kreis Bam­berg freut sich über einen Elek­tro­ni­ker für Betriebs­tech­nik, der Bam­berg Con­gress & Event Ser­vice über eine Ver­an­stal­tungs­kauf­frau. Bei den Stadt­wer­ken Bam­berg star­ten meh­re­re Anla­gen­me­cha­ni­ker, Elektroniker:innen, Indu­strie­kauf­leu­te, ein Berufs­kraft­fah­rer, ein IT-System­elek­tro­ni­ker und ein KFZ-Mecha­tro­ni­ker sowie bei der Stadt­bau GmbH eine Aus­zu­bil­den­de im kauf­män­ni­schen Bereich.

Bam­bergs Zwei­ter Bür­ger­mei­ster und Per­so­nal­re­fe­rent, Jonas Glü­sen­kamp, begrüß­te die neu­en Kolleg:innen herz­lich im Gro­ßen Sit­zungs­saal im Rat­haus am Max­platz. „Wir brau­chen Viel­falt in der Ver­wal­tung. Und wir brau­chen Men­schen, die dafür sor­gen, dass die Daseins­vor­sor­ge einer Kom­mu­ne gewähr­lei­stet wird. Sie kom­men nun in die Posi­ti­on, in der Sie unse­re Ver­fas­sung voll­zie­hen und verteidigen.“

Die jewei­li­gen Ausbilder:innen und Ansprechpartner:innen aus den ver­schie­de­nen Ämtern stel­len sich den neu­en Azu­bis vor, eben­so die Vertreter:innen aus dem Per­so­nal­rat und der Gleich­stel­lungs­stel­le. Direkt beim offi­zi­el­len Begrü­ßungs­ter­min wur­den auch die sechs Beamtenanwärter:innen vereidigt.

Im Anschluss ging es auf den Max­platz zum Grup­pen­fo­to und einer lau­ni­gen Rat­haus-Füh­rung mit Drit­tem Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metzner.