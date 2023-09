Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Gefähr­li­cher Ein­griff in den Straßenverkehr

Am Frei­tag den 08.09.2023, gegen 17:15 Uhr, lief ein 39jähriger Erlan­ger auf dem Geh­weg in der Luit­pold­stra­ße. Zur glei­chen Zeit fuhr dort eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt. Als der 39jährige die­se Strei­fe sah, floh er aus unbe­kann­ten Grün­den plötz­lich vor die­ser. Dabei rann­te er auf die Fahr­bahn und über­quer­te die dor­ti­ge Kreu­zung mit der Geb­bert­stra­ße. Meh­re­re PKWs muss­ten des­halb eine Voll­brem­sung ein­lei­ten, um einen Zusam­men­stoß mit dem Flüch­ten­den zu ver­hin­dern. Nach eini­ger Zeit leg­te sich der Erlan­ger dann mit­ten auf die Fahr­bahn und konn­te dort von der Strei­fe in Gewahr­sam genom­men wer­den. Auf­grund sei­nes Gesund­heits­zu­stan­des, wur­de er zur wei­te­ren Behand­lung in eine Fach­kli­nik ver­bracht. Die Poli­zei bit­tet dar­um, dass sich Zeu­gen bzw. Fahr­zeug­füh­rer, wel­che brem­sen muss­ten, bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt tele­fo­nisch unter der 09131/760–114 melden.

Unfall­flüch­ti­ger schnell ermittelt

In den frü­hen Mor­gen­stun­den gegen 02:20 Uhr, kam es im Erlan­ger Osten zu einem Ver­kehrs­un­fall mit anschlie­ßen­der Flucht. Ein 19jähriger Erlan­ger befuhr die Allee am Röthel­heim­park und über­sah einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten PKW aus der Hart­mann­stra­ße. Der Erlan­ger ramm­te die­sen seit­lich, so dass sich der Unfall­geg­ner auf der Fahr­bahn dreh­te und ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung zum Ste­hen kam. Danach ent­fern­te sich der Erlan­ger mit sei­nem Fahrzeug.

Noch in der Nacht konn­te der unfall­flüch­ti­ge PKW ermit­telt und der Fah­rer konn­te zuhau­se ange­trof­fen wer­den. Bei dem Ver­kehrs­un­fall wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand ver­letzt, es ent­stand jedoch ein Sach­scha­den in mitt­le­rer vier­stel­li­ger Höhe. Den Ver­ur­sa­cher erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfallort.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Höch­stadt – Ampel­mast angefahren

Ergeb­nis eines Abbie­ge­vor­gan­ges – min. 1000 Euro. Von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de der Ampel­mast an der Ein­mün­dung von der Lin­den­stra­ße zur Bam­ber­ger Stra­ße beschä­digt. Wie die poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen erga­ben, dürf­te ein grö­ße­res Fahr­zeug, vmtl. Lkw oder Sat­tel­zug beim Abbie­ge­vor­gang den Mast tou­chiert und ver­bo­gen haben. Der Ver­ur­sa­cher flüch­te­te. Soll­te jemand Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, möge er sich bei der Poli­zei melden.

Röt­ten­bach – Kon­zert­tickets blie­ben aus

So hat­te sich das der 32jährige Mann wohl nicht vor­ge­stellt. Am Frei­tag, gg. Mit­tag erschien der Mann bei hie­si­ger Dst. und brach­te einen Betrug zur Anzei­ge. Ende August war er über Face­book auf 2 Kon­zert­kar­ten in Ber­lin auf­merk­sam gewor­den. Nach­dem er mit dem Ver­käu­fer einig wur­de, über­wies er per Echt­zeit­über­wei­sung den Betrag von 140 Euro. Bis zum Anzei­gen­tag blieb die Sen­dung jedoch aus. Der Ver­käu­fer über­sand­te dem Mann bei Ver­trags­ab­schluss ein Licht­bild der Aus­weis­vor­der­sei­te. Wie sich nun her­aus­stell­te, ver­wen­de­te der Täter die gestoh­le­ne Iden­ti­tät des Ausweisinhabers.