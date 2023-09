Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Laden­dieb­stahl: Am Frei­tag­mor­gen kam es zu einem Laden­dieb­stahl aus einer Dro­ge­rie im Stadt­ge­biet Coburg. Der zunächst flüch­ti­ge Laden­dieb konn­te durch die Poli­zei ermit­telt und das Die­bes­gut an die Dro­ge­rie zurück­ge­ge­ben werden.

Unfall­flucht: Zu einer Unfall­flucht kam es am Don­ners­tag um ca. 19:30 Uhr im Hahn­müh­len­weg. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­rad­fah­rer kol­li­dier­te mit einer Fahr­rad­fah­re­rin und kam zu Fall. Nach dem Sturz flüch­te­te der Fahr­rad­fah­rer. Es ent­stand nicht uner­heb­li­cher Sach­scha­den am Fahr­rad der Unfall­ge­schä­dig­ten. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei in Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.

Betäu­bungs­mit­tel: Am Frei­tag­abend wur­de der Poli­zei eine Per­son im Stadt­ge­biet Coburg auf­fäl­lig. Bei einer Per­so­nen­kon­trol­le mit Durch­su­chung konn­te Mari­hua­na auf­ge­fun­den wer­den. Den Beschul­dig­ten erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Betäubungsmittelbesitzes.

Ver­kehrs­kon­trol­le: Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Frei­tag­abend bemerk­te eine Strei­fen­be­sat­zung dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten beim Fah­rer eines Klein­trans­por­ters. Ein Dro­gen­schnell­test bestä­tig­te den Ver­dacht. Eine Blut­ent­nah­me und eine Anzei­ge waren die Folge.

Seß­lach: Am Frei­tag zur Mit­tags­zeit wur­de der Poli­zei ein Fahr­rad­sturz in Seß­lach mit­ge­teilt. Wie sich her­aus stell­te stürz­te der Fahr­rad­fah­rer auf­grund erheb­li­chen Alko­hol­kon­sums von sei­nem Fahr­rad und ver­letz­te sich hier­bei. Eine Blut­ent­nah­me und eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr waren die Folge.

Scheu­er­feld: Zu einer Strei­tig­keit kam am Frei­tag­abend auf dem Sport­platz­ge­län­de. Auf dem dor­ti­gen Park­platz stand der Geschä­dig­te mit sei­nem Pkw, als er plötz­lich von fünf Per­so­nen bedrängt und bedroht wur­de. Als die fünf Per­so­nen began­nen auf das Auto des Geschä­dig­ten ein­zu­schla­gen, droh­te die­ser, die Poli­zei zu ver­stän­di­gen. Die Täter flüch­te­ten dar­auf­hin. Die Poli­zei führ­te eine inten­si­ve Spu­ren­si­che­rung am Fahr­zeug des Geschä­dig­ten durch. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei in Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Pedelec weg

KÜPS – Am Frei­tag zwi­schen 19.35 Uhr und 19.45 Uhr wur­de ein vor dem Net­to-Markt abge­stell­tes wei­ßes Pedelec der Mar­ke CUBE, Ste­reo Hybrid 120 Pro 625, gestoh­len. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht?

Nicht bezahlt

Stock­heim – Eine Jugend­li­che wur­de am Frei­tag­mit­tag beim Dieb­stahl eines Par­fum in einem Dro­ge­rie­markt vom Per­so­nal erwischt und der Poli­zei übergeben.

Fahr­rad weg

KÜPS – Von Mitt­woch auf Don­ners­tag ist ein Fahr­rad in der Valen­tin-Fischer-Stra­ße 10 ver­schwun­den. Es han­delt sich um ein blau­es älte­res Rad. Hin­wei­se an die PI Kro­nach. (09261/503–0).

Alko­ho­li­siert unterwegs

KRO­NACH – Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Sams­tag gegen 00.25 Uhr stell­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch beim Fah­rer eines Daim­ler fest. Der durch­ge­führ­te Test ver­lief posi­tiv. Der Mann wird dem­nächst Post von der Buß­geld­stel­le erhalten.