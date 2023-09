Zum Tag des offe­nen Denk­mals am 10. Sep­tem­ber öff­net die Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz die Türen des histo­ri­schen Lager­hau­ses der Bay­wa und der War­te­hal­le des Bahn­ho­fes in Beh­rin­gers­müh­le. Die Lager­hal­le wur­de 1938 in Betrieb genom­men, um die land­wirt­schaft­li­chen Pro­duk­te der Bau­ern des Wie­sent­ta­les zwi­schen­zu­la­gern und zum Ver­kauf über die Bahn zu den Groß­märk­ten zu trans­por­tie­ren. Anhand der immer noch voll­stän­dig erhal­te­nen Tech­nik zur Ver­tei­lung des Getrei­des in ver­schie­de­ne Kam­mern für die Lage­rung im Dach­ge­schoss kann die Nut­zung für die Getrei­de­la­ge­rung und ‑ver­trieb ver­folgt wer­den. Die Lager­hal­le und die wei­te­ren Anla­gen der Bay­wa zei­gen die Bedeu­tung des Bahn­ho­fes Beh­rin­gers­müh­le für die Land­wirt­schaft in der Frän­ki­schen Schweiz.

Das histo­ri­sche Lager­haus der Bay­wa kann von 10 Uhr bis 17 Uhr stünd­lich mit Füh­run­gen besich­tigt werden.

In der War­te­hal­le des Bahn­ho­fes Beh­rin­gers­müh­le kön­nen die Besu­cher erle­ben, wie es sich als Pas­sa­gier der Lokal­bahn Beh­rin­gers­müh­le-Eber­mann­stadt in den 30er bis zu den 70er Jah­re anfühl­te, auf den Zug zu war­ten – zum Tag des offe­nen Denk­mals aller­dings mit einem Imbiss- und Geträn­ke­an­ge­bot, das es wäh­rend des akti­ven Bahn­be­trie­bes der Deut­schen Bun­des­bahn dort nicht gab. Auch die Fahr­gä­ste des Dampf­zu­ges der Muse­ums­bahn kön­nen die­ses Ange­bot natür­lich nutzen.

Die War­te­hal­le erstrahlt in neu­em Glanz: nach­dem im letz­ten Jahr bereits die Bahn­steig­sper­re rekon­stru­iert sowie Fen­ster und Türen saniert wur­den, wur­de im Juni die ori­gi­na­le Holz­ver­klei­dung auf der Stirn- und Stra­ßen­sei­te abge­schlif­fen und drei­fach neu gestri­chen. Die Dampf­bahn dankt in die­sem Zusam­men­hang dem ILE-Zusam­men­schluss Frän­ki­sche Schweiz AKTIV e.V. für die erneu­te Unter­stüt­zung. Zusam­men mit der rekon­stru­ier­ten Bahn­steig­kan­te bil­det die Hal­le wie­der einen male­ri­schen Anblick und wird den Anstren­gun­gen der anlie­gen­den Gemein­den gerecht, im und um den Bahn­hof zukünf­tig ein tou­ri­sti­sches High­light der Regi­on zu schaffen.

Zur Anrei­se zum Tag des offe­nen Denk­mals emp­feh­len sich die Muse­ums­zü­ge der Dampf­bahn um 10:05 Uhr, 14:05 Uhr und 16:05 Uhr ab Eber­mann­stadt, 11:05 Uhr, 15:05 Uhr und 17:05 Uhr zurück ab Beh­rin­gers­müh­le. Anschluß ab/​nach Forch­heim über die stünd­lich ver­keh­ren­den Regio­nal­zü­ge der Agi­lis, zu denen die Fahr­zei­ten der Dampf­bahn abge­stimmt sind. Für die Anfahrt mit dem Auto ste­hen kosten­pflich­ti­ge Park­plät­ze in begrenz­ter Zahl auf dem Bahn­hofs­ge­län­de zur Verfügung.