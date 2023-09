Die The­men der Sendung:

Wich­ti­ge Stüt­ze für wer­den­de Müt­ter: der Beruf Heb­am­me (Erlangen/​Mittelfranken)

Heb­am­me galt bis vor kur­zem als Hand­werks­be­ruf. Seit dem 1. Janu­ar 2020 ist das Heb­am­men­stu­di­um Pflicht, an den klas­si­schen Schu­len lau­fen jetzt die letz­ten Aus­bil­dungs­jahr­gän­ge. Mit Deutsch­land hat jetzt das letz­te Land in der Euro­päi­schen Uni­on die Heb­am­men­aus­bil­dung akademisiert.

Glück im Dop­pel­pack: Aben­teu­er Zwil­lin­ge (Ober­al­tert­heim, Gaukönigshofen/​Unterfranken)

Mehr­lings­ge­bur­ten haben im Lau­fe der Zeit stark zuge­nom­men, dies ist haupt­säch­lich auf ver­mehr­te Kin­der­wunsch­be­hand­lun­gen zurück­zu­füh­ren. Laut dem Sta­ti­sti­schen Bun­des­amt kamen in Deutsch­land im Jahr 2021 13.390 Zwil­lin­ge zur Welt. Das ent­sprach rund 1,7 Pro­zent aller gebo­re­nen Kin­der. Sofie und Matteo – die Zwil­lin­ge hal­ten Mama Lau­ra und Papa Frank Stäb­lein ganz schön auf Trab. Ihre Erfah­run­gen tau­schen sie in der Würz­bur­ger Selbst­hil­fe­grup­pe „Dop­pel­tes Lott­chen“ aus.

Kunst für die Wand: Tape­ten aus Gra­nit und Glas­per­len (Hohenberg/​Oberfranken)

Tape­ten, die wah­ren Kunst­wer­ken ähneln und für den Kun­den indi­vi­du­ell gefer­tigt wer­den, das bie­tet die Hohen­ber­ger Tape­ten­ma­nu­fak­tur bereits seit den 1990er-Jah­ren. Hand­ar­beit macht noch immer einen beträcht­li­chen Teil der Her­stel­lung aus, doch auch die Digi­ta­li­sie­rung hat in der Manu­fak­tur längst Ein­zug gehal­ten. Zu den Kun­den der Tape­ten­ma­nu­fak­tur gehö­ren unter ande­rem Restau­rant­be­sit­zer, die ger­ne etwas Außer­ge­wöhn­li­ches und Indi­vi­du­el­les an der Wand haben wol­len. Doch auch Schloss­be­sit­zer schät­zen die Tape­ten aus Hohen­berg an der Eger.

Das grü­ne Gold: Hop­fen im Hers­brucker Gebir­ge (Hersbruck/​Mittelfranken)

Noch bis Ende Okto­ber lockt das Nürn­ber­ger Land mit sei­nen Hop­fen­wo­chen. Das Anbau­ge­biet erlebt gera­de einen bemer­kens­wer­ten Auf­schwung. Auf der Frän­ki­schen Alb wächst der Sie­gel­hop­fen aus dem „Hers­brucker Gebir­ge“ – eine Tra­di­ti­ons­mar­ke. Ihre Geschich­te erzählt vom Hop­fen­an­bau frü­her und heute.

Mord und Magen­spie­ge­lung: Würz­bur­ger Arzt schreibt Kri­mis (Würzburg/​Unterfranken)

Mor­gens steht Prof. Dr. Alex­an­der Mei­nig im Würz­bur­ger Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum am OP Tisch und ent­fernt mit dem Endo­skop Tumo­re. Abends sitzt er auf sei­ner Leder­couch und schreibt histo­ri­sche Kri­mi­nal­ro­ma­ne. „Würz­bur­ger Dyna­mit“ heißt sein neu­es Werk.

Der klei­ne Kämp­fer Maks: ein Tag bei der Blin­den­fuß­ball­na­tio­nal­mann­schaft (Frankfurt/​Hessen)

Vor­freu­de ist die schön­ste Freu­de – und einer, der hat es in den letz­ten Wochen vor Auf­re­gung fast nicht mehr aus­ge­hal­ten: der blin­de Jun­ge Maks aus Stock­stadt am Main. Nach einem Bei­trag in der „Fran­ken­schau“ hat sich der Bun­des­trai­ner der Blin­den­fuß­ball­na­tio­nal­mann­schaft beim Baye­ri­schen Rund­funk gemel­det. Maks darf den Natio­nal­spie­lern ganz nah sein, mit ihnen in Frank­furt trai­nie­ren und am Ende war­tet eine beson­de­re Über­ra­schung auf ihn. Er will schließ­lich Stür­mer wer­den und kommt sei­nem gro­ßen Fuß­ball­traum ein Stück­chen näher.

BR Fern­se­hen – Frankenschau

Sonn­tag, 10. Sep­tem­ber 2023, 17.45 Uhr

Mode­ra­ti­on: Rüdi­ger Baumann

Redak­ti­on: Tho­mas Rex

ARD Media­thek: 2 Jah­re verfügbar