Am Frei­tag, gegen 17.45 Uhr geriet ein 26-Jäh­ri­ger in Streit mit sei­ner 33-jäh­ri­gen Freun­din. In sei­ner Woh­nung in Markt­red­witz soll der Tat­ver­däch­ti­ge der Frau mit einer Axt gedroht haben. Die Frau ergriff die Flucht durch ein Fen­ster und ver­letz­te sich dabei leicht. Ein­satz­kräf­te der Poli­zei fahn­de­ten nach dem 26-Jäh­ri­gen und konn­ten die­sen nahe der Woh­nung wider­stands­los festnehmen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen in dem Fall übernommen.