Im Jugend­treff GAU­stark haben Kin­der und Jugend­li­che Hoch­bee­te gebaut

Sägen, schrau­ben, schau­feln: Im Hin­ter­hof des Jugend­treffs GAU­stark wur­de tage­lang gewer­kelt. Ent­stan­den sind zwei Hoch­bee­te, in denen künf­tig Gemü­se und Kräu­ter für die gemein­sa­men Koch­frei­ta­ge wach­sen. Alle haben mit­an­ge­packt: Neben den Kin­dern und Jugend­li­chen waren auch Mit­ar­bei­ten­de des Jugend­treffs, zwei Exper­ten des Ver­eins „Ess­ba­re Stadt Bam­berg“ und Anni­ka Hoff­mann sowie Chri­sti­an Baum­gärt­ner vom Pro­jekt „Mit­Mach­Kli­ma“ der Stadt Bam­berg mit dabei. Gemein­sam haben sie gewer­kelt und rund zwei­ein­halb Ton­nen Erde in die Hoch­bee­te geschaufelt.

Dass das rich­tig Spaß gemacht hat, davon hat sich Bür­ger­mei­ster und Kli­ma­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp vor Ort über­zeugt: „Die­se Mit­mach-Akti­on ist aus ganz unter­schied­li­chen Grün­den toll. Alle haben gemein­sam in den Feri­en die Hoch­bee­te gebaut und dann wur­de zusam­men über­legt, wel­che Gemü­se­sor­ten gepflanzt wer­den sol­len und wel­che Gerich­te sich damit am besten kochen las­sen. Ich habe den Ein­druck, dass sich alle auf den ersten Koch­frei­tag im GAU­stark freu­en, an dem sie ihr selbst­an­ge­bau­tes Gemü­se ern­ten und in ein köst­li­ches Rezept ver­wan­deln.“ Und ganz neben­bei, so Glü­sen­kamp, sei auf einer ver­sie­gel­ten Flä­che in Gau­stadt ein klei­ner Gemü­se­gar­ten ent­stan­den – und das Stadt­kli­ma wie­der ein klei­nes biss­chen bes­ser geworden.

Bereits im Mai haben sich die Kin­der und Jugend­li­chen im GAU­stark über­legt, dass sie ger­ne Hoch­bee­te auf dem Gelän­de ihres Jugend­treffs bau­en würden.