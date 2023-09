Vom Wirts­haus­sin­gen bis zur True Crime-Lesung

Die Herbst­ver­an­stal­tun­gen 2023 des Kunst- und Kul­tur­ver­eins Kirch­eh­ren­bach decken eine gro­ße Viel­falt an kul­tu­rel­len The­men ab. In einer Pres­se­mit­tei­lung wur­de nun das neue Pro­gramm vorgestellt.

Skulp­tur trifft Natur

Sonn­tag, 17. Sep­tem­ber 2023, 15 Uhr am Kneippbecken

Die Kunst­wer­ke und ihr Bezug zur Ehren­bürg – der „Skulp­tu­ren­weg Wal­ber­la“, mode­riert in einer lau­ni­gen Füh­rung von Georg Neu­tz­ner. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind herz­lich willkommen.

Kon­zert in der Abtei­kir­che Münsterschwarzach

Diens­tag, 3. Okto­ber 2023, Abfahrt 14 Uhr

Sym­pho­nie Nr. 4 Es-Dur „Die Roman­ti­sche“ von Anton Bruck­ner mit den Hofer Sym­pho­ni­kern unter der Lei­tung von Prof. Mat­thi­as Beckert und Kyrill Zei­her mit dem Vio­lin­kon­zert g‑moll von Max Bruch. Das Kon­zert ist orga­ni­siert von Pater Domi­ni­kus Traut­ner. Im Ein­tritts­preis von 68€ sind die Fahrt­ko­sten im Rei­se­bus, sehr gute Platz­kar­ten in der Abtei­kir­che und zum Abschluss ein Besuch im Win­zer­hof Burr­lein in Main­stock­heim mit Hoffüh­rung, Wein­ver­ko­stung und einer „Häcker­brot­zeit“ ent­hal­ten. Abfahrt 14 Uhr am Bahn­hof Kirch­eh­ren­bach, der Kon­zert­be­ginn ist um 16 Uhr in der Abtei­kir­che; Rück­kehr wird gegen 23:30 Uhr sein. Kosten 68 €, Kar­ten sind erhält­lich im Gast­haus Spon­sel Kirch­eh­ren­bach und in der Buch­hand­lung ‘s blaue Stäf­fa­la, Wies­ent­str. 1, Forch­heim.

Das Leben eines Dorfwirtes

Frei­tag, 6. Okto­ber 2023, 19 Uhr im Gast­haus Sponsel

Fritz Spon­sel stellt sein Buch vor: „Was ich in den Jahr­zehn­ten als Wirt des „Schwar­zen Adlers“ in Kirch­eh­ren­bach erleb­te, wie sich mein beruf­li­ches und auch pri­va­tes Leben ent­wickel­te und was es bestimm­te und präg­te.“ Beglei­tet wird die Lesung von der Musik­grup­pe Dadara. Ein­tritt frei | So wie frü­her geht der Hut um.

Ver­nis­sa­ge im Rah­men von »Kunst & Genuss«

Frei­tag, 13.Oktober 2023, 19 Uhr im Gast­haus Sponsel

Die bei­den Künst­ler Ste­phan Klen­ner-Otto und Mar­greet Dui­jn­eveld stel­len ihre Wer­ke aus. Die Ver­nis­sa­ge wird beglei­tet mit Gesang und Gitar­re von Wolf­gang Har­rer und Andre­as Pie­ger am Akkor­de­on– und jeder ist ein­ge­la­den, nach Her­zens­lust mit­zu­sin­gen. Ein­tritt frei | So wie frü­her geht der Hut um.

„True Crime Tat­ort Fran­ken“ mit Tes­sa Korber

Frei­tag, 3. Novem­ber 2023, 19 Uhr im Gast­haus Sponsel

Dr. Tes­sa Korb­er, geb. 1966, ist freie Schrift­stel­le­rin. Sie lebt und arbei­tet in Nürn­berg. In „True Crime Tat­ort Fran­ken“ wer­den an die­sem Abend span­nen­de Kri­mi­nal­fäl­le aus der Geschich­te Fran­kens prä­sen­tiert – vom Tod eines Rothen­bur­ger Rats­her­ren Top­ler 1408 bis zu einem Bank­raub in den Würz­bur­ger Leigh­ton Bar­r­acks 1980. Ins­ge­samt 10 wah­re Ver­bre­chen, recher­chiert und lite­ra­risch nach­er­zählt von Elmar Tan­nert und Tes­sa Korb­er. Ein­tritt 12 €, Kar­ten sind erhält­lich im Gast­haus Spon­sel Kirch­eh­ren­bach und in der Buch­hand­lung ‘s blaue Stäf­fa­la, Wies­ent­str. 1, Forch­heim.

Mar­ti­ni­markt im Genuss­gar­ten – Kunst­hand­werk und Kuli­na­rik beim Sponsel

Sams­tag, 11. Novem­ber 2023, ab 12 Uhr und Sonn­tag, 12. Novem­ber 2023, ab 11 Uhr

Wir laden Sie herz­lich ein zu einem Bum­mel über unse­ren Kunst­hand­wer­ker­markt. Regio­na­le Kunst­hand­wer­ker stel­len ihre Expo­na­te zur Schau und auch zum Ver­kauf. Ein­tritt frei!

Wirts­haus­sin­gen mit Wolf­gang & Kalle

Mitt­woch, 15. Novem­ber 2023, 19 Uhr im Gast­haus Sponsel

Freu­en Sie sich auf einen unter­halt­sa­men Abend mit Wolf­gang Boden­schatz und Kal­le Ott. Die bei­den Musi­ker spie­len sai­ti­ge Musik – und alle sin­gen mit! Sie haben für jeden Geschmack etwas dabei: Schla­ger, Oldies, Pop­songs und vie­les mehr. Ein­tritt frei | So wie frü­her geht der Hut um.

Der nor­ma­le Wahn­sinn des Alltags

Mitt­woch, 22. Novem­ber 2023, 19 Uhr im Gast­haus Sponsel

Coo­le Kat­zen, spre­chen­de Mot­ten und mot­zen­de Fran­ken: Die Jour­na­li­stin und Kolum­ni­stin Anet­te Röckl liest aus ihren Knei­pen­kat­zen-Büchern und aus „Von Mot­ten und Men­schen“. Ein Best-of ihrer „Hal­lo Nürnberg“-Kolumnen, die jeden Sams­tag in den Nürn­ber­ger Nach­rich­ten und der Nürn­ber­ger Zei­tung erschei­nen. Eine iro­ni­sche Betrach­tung des frän­ki­schen All­tags. Für Men­schen mit und ohne Kat­ze, die dem Leben lie­ber mit Humor begeg­nen. Ein­tritt 8 €, Kar­ten sind erhält­lich im Gast­haus Spon­sel Kirch­eh­ren­bach und in der Buch­hand­lung ‘s blaue Stäf­fa­la, Wies­ent­str. 1, Forch­heim.

Ein Abend „Visä­wie“ mit Wolf­gang Buck

Frei­tag, 1. Dezem­ber 2023, 19 Uhr im Gast­haus Sponsel

Der Songkünst­ler, Mund­art-Lyri­ker und Geschich­ten­er­zäh­ler spielt sein neu­es Solo­pro­gramm „VISÄ­WIE“. Ein Abend für Genie­ßer der Kurio­si­tä­ten des frän­ki­schen Dia­lekts mit all sei­nen skur­ri­len, zar­ten, gefühl­vol­len, hin­ter­häl­ti­gen und wit­zi­gen Fein­hei­ten. Lieb­ha­ber hand­ge­mach­ter Aku­stik-Gitar­ren­mu­sik, die sei­ne humor­vol­len und tief­grün­di­gen Songs schon immer lie­ben, wer­den auf ihre Kosten kom­men. Ein­tritt 25 €, Kar­ten sind erhält­lich im Gast­haus Spon­sel Kirch­eh­ren­bach und in der Buch­hand­lung ‘s blaue Stäf­fa­la, Wies­ent­str. 1, Forch­heim.

»Aus­bruch – da ham si Zwaa gfundn«

Mitt­woch, 6. Dezem­ber, 19 Uhr im Gast­haus Sponsel

Ful­mi­nant, lei­den­schaft­lich, cha­ris­ma­tisch – eine künst­le­ri­sche Erup­ti­on, die stau­nen lässt und ver­zau­bert. Musik- und Kaba­rett-Fans erwar­tet ein mit­rei­ßen­der Abend. Ral­li Bog­dan mit Gei­ge und samt­wei­cher Stim­me und Klaus Karl-Kraus mit sei­nem unver­wech­sel­ba­ren frän­ki­schen Kaba­rett las­sen den Abend zum Hoch­ge­nuss wer­den. Kum­mas halt und sinds a dabei, bei der Urauf­füh­rung von „Aus­bruch“. Ein­tritt 25 €, Kar­ten sind erhält­lich im Gast­haus Spon­sel Kirch­eh­ren­bach und in der Buch­hand­lung ‘s blaue Stäf­fa­la, Wies­ent­str. 1, Forch­heim.

Unter­wegs auf gren­zen­lo­sen musi­ka­li­schen Wegen

Sonn­tag, 17. Dezem­ber 2023, 18 Uhr im Gast­haus Sponsel

Klas­sik, Volks­mu­sik, Jazz und Blues tref­fen auf­ein­an­der und ergän­zen sich per­fekt zu einem über­aus unter­halt­sa­men, inspi­rie­ren­den Kon­zert­er­eig­nis. Wenn die Har­fen­vir­tuo­sin Lilo Kraus mit ihrem „Blues­brot­her“ Chris Schmitt, Bluesharp, zu den Instru­men­ten greift, schüt­telt J.S. Bach dem Trom­pe­ten-Genie Miles Davis die Hand und der Jaz­zer Joe Zawinul führt melan­cho­li­sche Zwie­ge­sprä­che mit der „para­gu­ay­ischen“ Har­fe von Alfre­do Ortiz. Ein­tritt 25 €, Kar­ten sind erhält­lich im Gast­haus Spon­sel Kirch­eh­ren­bach und in der Buch­hand­lung ‘s blaue Stäf­fa­la, Wies­ent­str. 1, Forch­heim.

Wei­te­re Infos gibt es als pdf zum Down­load hier.