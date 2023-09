Nutz­fahr­zeu­ge unter Strom: Motor-Nüt­zel Grup­pe wird Part­ner der Mar­ke MAXUS

Voll­elek­tri­sche Last­wa­gen und Nutz­fahr­zeu­ge sind auf dem Vor­marsch: Das Ange­bot der Stro­mer wächst kon­ti­nu­ier­lich, immer mehr Her­stel­ler rol­len auf den deut­schen Markt. Motor-Nüt­zel hat jetzt MAXUS in sein Port­fo­lio auf­ge­nom­men. Die chi­ne­si­sche Mar­ke, die seit 2020 hier­zu­lan­de ange­bo­ten wird, gehört zur SAIC Motor Grup­pe, ein Joint Ven­ture Part­ner des Volkswagen-Konzerns.

Die voll­elek­tri­sche Modell­viel­falt reicht vom Groß­raum-Van über Pick-up und leich­te Nutz­fahr­zeu­ge unter­schied­li­cher Grö­ßen bis hin zum 7,5‑Tonner. Trotz des Elek­tro­an­triebs sind Nutz­last und ‑flä­che dabei ver­gleich­bar mit den (kon­ven­tio­nell ange­trie­be­nen) Pro­duk­ten eta­blier­ter Anbie­ter. Die MAXUS Model­le rich­ten sich sowohl an Gewer­be­trei­ben­de wie Hand­werks­be­trie­be als auch an Kom­mu­nen und Gemein­den. Die zahl­rei­chen Auf- und Umbau-Optio­nen schaf­fen die Grund­la­ge für ein Fahr­zeug, das per­fekt zu den eige­nen betrieb­li­chen Bedürf­nis­sen und Ein­satz­zwecken passt.

„Der­zeit gibt es kaum markt­rei­fe und pra­xis­taug­li­che voll­elek­tri­sche Nutz­fahr­zeu­ge auf dem Markt. MAXUS ist auf die­sem Gebiet Vor­rei­ter mit einem schnell wach­sen­den und hoch­wer­ti­gen Ange­bots­sor­ti­ment. Wir sehen in MAXUS eine sehr gute Ergän­zung unse­res bestehen­den Mar­ken­port­fo­li­os“, erklärt Motor-Nüt­zel Geschäfts­füh­rer Alex­an­der Pflaum. „Die Qua­li­tät und ins­be­son­de­re das Preis-Lei­stungs­ver­hält­nis von MAXUS sind sehr attrak­tiv.“ Die Mar­ke erwei­tert das Motor-Nüt­zel Port­fo­lio zunächst im bestehen­den Nutz­fahr­zeug-Zen­trum in Bay­reuth. Dar­über hin­aus sind die Stand­or­te Bamberg/​Scheßlitz, Kulm­bach und Hof in Pla­nung. Die ersten Fahr­zeu­ge wur­den bereits angeliefert.

MAXUS ist in Deutsch­land auf Expan­si­ons­kurs: Maxo­mo­ti­ve Deutsch­land als zustän­di­ger Impor­teur betreibt der­zeit ein Händ­ler­netz aus 77 Part­ner­be­trie­ben mit 136 Stand­or­ten, Ten­denz steigend.

„Wir freu­en uns, mit Motor-Nüt­zel einen star­ken und pro­fes­sio­nel­len Part­ner mit umfas­sen­der Erfah­rung im Nutz­fahr­zeug­be­reich gefun­den zu haben. Der Tra­di­ti­ons­be­trieb betreut ein gro­ßes Markt­ge­biet und unter­stützt damit unse­ren Wachs­tums­kurs. Dadurch kön­nen wir unse­ren Kun­den in der Regi­on einen noch bes­se­ren Ser­vice anbie­ten“, erläu­tert Gerald Lau­ten­schlä­ger, bei Maxo­mo­ti­ve Deutsch­land als Geschäfts­füh­rer für die Mar­ke MAXUS verantwortlich.

Die Motor-Nüt­zel Gruppe

Motor-Nüt­zel gehört mit ca. 1.000 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern an 12 Stand­or­ten mit 25 Filia­len zu den größ­ten Auto­han­dels­grup­pen in Nord­bay­ern. Den Schwer­punkt des Pro­dukt­port­fo­li­os bil­den die Mar­ken des Volks­wa­gen-Kon­zerns mit Audi, Cup­ra, Seat, Ško­da, Volks­wa­gen und Volks­wa­gen Nutz­fahr­zeu­ge. In jüng­ster Ver­gan­gen­heit wur­de das Port­fo­lio um die Mar­ken MAXUS, Toyo­ta und Silence erwei­tert. Als auto­mo­bi­ler Full-Ser­vice-Anbie­ter ver­kauft Motor-Nüt­zel rund 11.000 Fahr­zeu­ge im Jahr und bie­tet stets einen sofort ver­füg­ba­ren Fahr­zeug­be­stand von über 1.000 Model­len an.

Den Grund­stein der Fir­ma leg­te Hans Nüt­zel 1931 mit der Eröff­nung einer Motor­rad­werk­statt in Bay­reuth – dem heu­ti­gen Fir­men­sitz der Grup­pe. Nach­dem das Ehe­paar Nüt­zel kin­der­los blieb, grün­de­te Emma Nüt­zel im Jah­re 1981 die gemein­nüt­zi­ge, mild­tä­ti­ge Hans und Emma Nüt­zel Alten­stif­tung zugun­sten alter und inva­li­der Ein­woh­ner der Stadt Bay­reuth und ihrer Umge­bung. Die Stif­tung ist seit­her allei­ni­ge Gesell­schaf­te­rin der Motor-Nüt­zel GmbH.