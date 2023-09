Hohe Nach­fra­ge nach 49 Euro-Ticket

Unter­stüt­zung beim Kauf durch SPD-Poli­ti­ker Andre­as Schwarz und Jonas Merzbacher

Über 10 Mil­lio­nen Men­schen in Deutsch­land sind inzwi­schen im Besitz eines 49 Euro-Tickets. Seit gut vier Mona­ten gibt es das bun­des­weit gül­ti­ge Ticket für den Nah- und Regio­nal­ver­kehr. „Schon jetzt ist es eine Erfolgs­ge­schich­te“, bilan­ziert der SPD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz.

Das liegt auch an der Vari­an­te „Job­ticket“, die das Ange­bot noch­mals bil­li­ger und für Arbeitnehmer*innen attrak­ti­ver macht. „Nach wie vor exi­stiert eine hohe Nach­fra­ge – vor allem bei jenen Men­schen, die nicht über ein eige­nes Smart­phone ver­fü­gen“, stellt Jonas Merz­bach­er, Bür­ger­mei­ster und Vor­sit­zen­der der SPD-Frak­ti­on im Bam­ber­ger Kreis­tag, fest.

Die ÖPNV-Nut­zer haben in der Regi­on Bam­berg kei­ne Mög­lich­keit, das Ticket direkt am Schal­ter zu erwer­ben. Das gestal­tet sich für Men­schen ohne Smart­phone schwie­rig. Denn bis nach Erlan­gen oder Nürn­berg muss man aktu­ell von Bam­berg aus fah­ren, wenn man ohne Inter­net­zu­gang und eige­nes Smart­phone eine Chip­kar­te zum 49-Euro-Ticket bestel­len will. Schwarz und Merz­bach­er wol­len die­se Online-Bar­rie­re abbau­en und mehr Men­schen den Zugang zum Ticket ermöglichen.

Seit Juni 2023 bie­ten die bei­den SPD-Poli­ti­ker des­halb Unter­stüt­zung beim Kauf der digi­ta­len Chip­kar­te im Scheck­kar­ten­for­mat an. Die Nach­fra­ge ist vor allem unter Senior*innnen groß. Inter­es­sen­ten kön­nen unter der Ruf­num­mer 0951 519 29 401 einen mög­li­chen Ter­min vereinbaren.