Anfra­ge nach§ 16 Geschäfts­ord­nung; Was­ser­schä­den durch Über­schwem­mun­gen in der Saturn­stra­ße im Stadt­teil Aichig

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

am Don­ners­tag, 17. August 2023, kam es durch den Stark­re­gen durch den über­füll­ten Kanal wie­der zu einer Über­schwem­mung in den Häu­sern Saturn­stra­ße 1 bis 15 im Stadt­teil Aichig (sie­he Anla­ge, Schrei­ben der Anwohner).

Nach Mit­tei­lung der Anwoh­ner fan­den vor die­sem Stark­re­gen­er­eig­nis Bau­ar­bei­ten statt, die das Ziel hat­ten, sol­che Schä­den und Ereig­nis­se zu verhindern.

Dazu habe ich fol­gen­de Frage:

Ist geplant, dass erneut ver­sucht wird, durch ent­spre­chen­de Tief­bau­maß­nah­men „Über­schwem­mun­gen“ in den Häu­sern in der Saturn­stra­ße zu ver­hin­dern? Falls ja, mit wel­chem Kosten­an­satz wird hier gerechnet?

Ste­phan Müller

Stadt­rat, Fraktionsvorsitzender

Anla­ge: Schrei­ben der Anwohner

Stadt Bay­reuth, Tief­bau­amt, Abtlg. Stadtentwässerung

Bay­reuth, den 30.08.2023

Sehr geehr­ter Herr Röhle,

auf Grund des am 17.08.2023 durch die Wol­ken­ar­ti­gen Regen­fäl­le her­vor­ge­ru­fe­nen Über­schwem­mung der Häu­ser Saturn­str. 1–15, sehen sich die Anlie­ger und nach­fol­gen­de Unter­zeich­ner zur fol­gen­den Stel­lung­nah­me veranlasst.

Durch Rück­stau drück­te erst Grund­was­ser aus dem über­füll­ten Kanal in die Häu­ser und dann kam auch noch die Schlamm­la­wi­ne vom anlie­gen­den Feld der Farn. Oet­te­rer hinzu.

Lei­der hat die, nach 3 Jah­ren ver­spro­che­ne Maß­nah­me, wel­che kürz­lich durch die Stadt Bay­reuth erfolg­te, kei­ne Abhil­fe geschaffen.

Der Gra­ben ins­be­son­de­re der Durch­mes­ser des Abfluss­roh­res durch die Bun­des­str. ist deut­lich zu klein und vor allem zu steil ange­legt. Das Was­ser hat kei­ne Mög­lich­keit sich im Gra­ben zu sam­meln und kon­ti­nu­ier­lich abzu­lau­fen, da kei­ne Sam­mel­flä­che vor­han­den ist.

Der Druck vom Kanal war so stark, dass die Was­ser­mas­sen von unten auf die Kel­ler­wän­de und Boden­plat­te drück­te, sich hoch­stau­te und 50 cm hoch im Licht­schacht stand. Das Was­ser drück­te dann zwi­schen Fen­ster­rah­men und Fen­ster­brett in d1e Kel­ler­räu­me. Aus den Hal­te­run­gen der Heiz­kör­per spru­del­te das Was­ser. Auch durch die Boden­flie­sen drück­te das Was­ser. Alle Wän­de, in allen Räu­men des Kel­lers sind bis zur Kel­ler­decke nass.

Die Situa­ti­on in der gan­zen Saturn­str. war noch schlim­mer als beim Hoch­was­ser vom 14.06.2020. Unser Pro­blem ist der Kanal in der Mer­kurstr., vom Wald kom­men Was­ser­men­gen run­ter und drücken den Sei­ten­an­schluss Saturn­str. zurück. Die Was­ser­men­gen stau­en sich an und drücken durch Rück­stau in die Kel­ler. Mit unse­rem Schrei­ben vom 12.08.2020 haben wir Sie schon mal auf die Situa­ti­on hin­ge­wie­sen. Auch das damals ein gro­ßen Loch im Asphalt auf­tauch­te und die Saturn­str. unter­spült war, ist ein Zei­chen dafür, dass die Was­ser­men­gen über­di­men­sio­nal sind.

Hier unse­re Hoch­was­ser­da­ten mit nicht uner­heb­li­chen Schäden.

1981; 1988, 1992, 2003, 2x 2006, 2007, 2020, und jetzt 2023. Schrift­ver­kehr dazu mit Bil­dern hat die Stadt Bayreuth.

Hoch­was­ser 17.08.2023, Per­sön­li­ches Gespräch bei Herr Röh­le am 22.08.2023 mit Bil­dern. Er hat zuge­sagt, Kanal und neu­en Durch­lass zu überprüfen.

Anmer­kung der Redak­ti­on: Unter­schrif­ten­li­ste aus Daten­schutz­grün­den nicht veröffentlicht.