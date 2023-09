Über­bleib­sel aus dem 2. Weltkrieg

Bei Abbruch­ar­bei­ten einer Scheu­ne in der Pretz­fel­der Stra­ße „Schloß­berg“ wur­de am Don­ners­tag­abend diver­se Muni­ti­on, Zün­der, Gra­na­ten und son­sti­ge unbe­kann­te Stof­fe auf­ge­fun­den. Die Poli­zei Eber­mann­stadt ver­stän­dig­te dar­auf­hin die Tech­ni­sche Son­der­grup­pe des Lan­des­kri­mi­nal­am­tes Mün­chen, die zur Unter­stüt­zung anrück­ten. Zwei Gewehr­gra­na­ten waren nicht trans­port­fä­hig und wur­den vor Ort noch in der Nacht kon­trol­liert gesprengt. Wei­te­re Gra­na­ten wur­den auf einem nahe­ge­le­ge­nen offe­nen Gelän­de ent­schärft. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Feu­er­wehr Pretz­feld sperr­te dazu mit 10 Ein­satz­kräf­ten die Umge­bung ab. Nach Ende der Maß­nah­men wur­den meh­re­re Kilo Muni­ti­on aus dem 2. Welt­krieg zur Ver­wah­rung an das Land­rats­amt Forch­heim über­ge­ben. Diver­se Gra­na­ten wur­den durch das TSG sicher­ge­stellt und nach Mün­chen ver­bracht. Bei dem Ein­satz­ge­sche­hen ent­stand kein Sach- oder Personenschaden.