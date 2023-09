Test am Sams­tag gegen Bayreuth

Die Bas­ket­bal­ler des TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach sind bereits seit knapp vier Wochen wie­der im Trai­ning, um sich best­mög­lich auf die anste­hen­de Sai­son in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B vor­zu­be­rei­ten. Im Kader herrscht gro­ße Kon­ti­nui­tät und am Sams­tag prä­sen­tiert sich die Mann­schaft um 17 Uhr erst­mals öffent­lich ihren Fans, wenn es im ersten offi­zi­el­len Test­spiel gegen den letzt­jäh­ri­gen Erst­li­gi­sten BBC Bay­reuth geht.

Die Güß­ba­cher Ver­ant­wort­li­chen haben einen sehr anstren­gen­den Som­mer hin­ter sich. Neben etli­chen neu­en Liga-Auf­la­gen, die es in der 1. Regio­nal­li­ga nicht gab, muss­te man auch den Etat für die anste­hen­de Pro B‑Saison dra­stisch erhö­hen. Des­we­gen waren nicht nur die Ver­ant­wort­li­chen, son­dern auch Spie­ler, Trai­ner und Fans in den letz­ten vier Mona­ten auf Spon­so­ren­su­che. Mit Erfolg, wie sich jetzt Anfang Sep­tem­ber ein­drucks­voll zeigt. Die zwei­te gro­ße Bau­stel­le in der Som­mer­pau­se war die Kader­pla­nung. Doch die ein­ge­schwo­re­ne Ein­heit, die in der ver­gan­ge­nen Sai­son sen­sa­tio­nell mit 20 Sie­gen aus 20 Spie­len ver­dient Mei­ster der 1. Regio­nal­li­ga wur­de, signa­li­sier­te früh­zei­tig, dass sie sich auf das Aben­teu­er BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B freut und die­sen Schritt im Gelb­schwar­zen Tri­kot gehen möch­te. Head­coach Mark Völkl war der erste, der sei­ne Zusa­ge für die anste­hen­de Spiel­zeit gab. Es folg­ten anschlie­ßend Kapi­tän Alex Engel, sowie die Cen­ter Jonas Klaus, Hen­ning Nies­lon und Lucas Wag­ner. Auch Stef­fen Wal­de, Timo Dip­pold, Manu Feu­er­pfeil und Chris Bau­er blei­ben der Trö­ster-Trup­pe erhal­ten. Niko Reich­mann hat­te sich in den Play­offs das Kreuz­band geris­sen, wur­de kurz nach dem Gewinn der Mei­ster­schaft ope­riert und befin­det sich momen­tan im Auf­bau­trai­ning. Er soll ohne Druck sei­ne Ver­let­zung voll­stän­dig aus­ku­rie­ren und dann im Lau­fe der Sai­son wie­der fest ins Mann­schafts­trai­ning einsteigen.

Güß­bachs ein­zi­ger ech­ter Abgang ist Auf­bau­spie­ler Kili­an Hub­at­schek, der den Schritt in Deutsch­lands dritt­höch­ste Spiel­klas­se nicht mit­ging. Er wech­selt nach fünf Jah­ren im gelb­schwar­zen Tri­kot zurück zum TTL Bas­ket­ball Bam­berg, wo er in der kom­men­den Sai­son wei­ter­hin in der 1. Regio­nal­li­ga spielt. Die Brei­ten­güß­ba­cher Bas­ket­bal­ler bedan­ken sich bei Kili für sei­nen tadel­lo­sen Ein­satz in den ver­gan­ge­nen Jah­ren und wün­schen ihm viel Erfolg auf sei­nem wei­te­ren Weg. Dan­ke für alles, Kili! Ein wei­te­rer „Abgang“ ist Dani­el Schmidt. Schmid­di been­de­te nach der Mei­ster­schaft in der 1. Regio­nal­li­ga sei­ne lang­jäh­ri­ge & erfolg­rei­che Bas­ket­ball­kar­rie­re mit vie­len Titeln und zahl­rei­chen Ein­sät­zen in der 1. Bun­des­li­ga und der Euro­le­ague. Doch er bleibt sei­nem TSV erhal­ten und wird zur kom­men­den Spiel­zeit Co-Trai­ner von Head­coach Mark Völkl. Eine Ide­al­be­set­zung, wie der sport­li­che Lei­ter Timo Fuchs fin­det. So hat Mark in die­ser Sai­son wie­der einen Co-Trai­ner und Schmid­di kann sei­ne gan­ze Erfah­rung den jun­gen, aber auch den erfah­re­nen Spie­lern weitergeben.

Der erste Neu­zu­gang des TSV ist Cen­ter Luca Wörr­lein. Der 22-jäh­ri­ge und 2,04m gro­ße Cen­ter spiel­te die ver­gan­ge­nen Jah­re unter Coach Har­li in Treucht­lin­gen und ent­wickel­te sich dort zum Lei­stungs­trä­ger. Letz­te Sai­son glänz­te er in der Haupt­run­de der 1. Regio­nal­li­ga Süd durch­schnitt­lich mit 23,5 Punk­ten, 11,3 Rebounds, 2,8 Assists und einem Block pro Par­tie. „Wir sind froh ihn nun bei uns zu haben, da wir aus eige­ner Erfah­rung wis­sen, was er für Qua­li­tä­ten hat. Dadurch sind wir auf den gro­ßen Posi­tio­nen deut­lich bes­ser und brei­ter auf­ge­stellt.“, so Mark Völkl. Neu­zu­gang Num­mer zwei ist Guard Mar­lon Ste­phan, der vom TTL Bas­ket­ball Bam­berg nach Brei­ten­güß­bach wech­selt. Mar­lon kennt die Hans-Jung-Hal­le aus sei­ner Zeit in der Güß­ba­cher NBBL bereits bestens. Mit 17 wech­sel­te er damals aus dem Bam­ber­ger Jugend­kon­zept zum TTL in die 1. Regio­nal­li­ga, wo er sich in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren gut ent­wickel­te. In der abge­lau­fe­nen Spiel­zeit kam er in der Haupt­run­de Nord der 1. Regio­nal­li­ga durch­schnitt­lich auf 16,5 Punk­te, 3,4 Rebounds und 1,8 Assists pro Par­tie. Die drit­te und letz­te Neu­ver­pflich­tung der Ober­fran­ken heißt Leo Trummeter und kommt aus Mit­tel­fran­ken zum TSV. Der 19-jäh­ri­ge Guard gehör­te in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren zum Pro A‑Kader der Nürn­berg Fal­cons und kam zusätz­lich in der 1. Regio­nal­li­ga bei hapa Ans­bach zum Ein­satz. Die Final­nie­der­la­ge in den Regio­nal­li­ga-Play­offs gegen Brei­ten­güß­bach schmerz­te ihn sehr, aber den­noch freut er sich rie­sig auf das Aben­teu­er Pro B. In den Final­spie­len gelan­gen Leo elf Zäh­ler in Spiel eins in der Hans-Jung-Hal­le und fünf Punk­te bei der Nie­der­la­ge nach Ver­län­ge­rung in Ans­bach. Wäh­rend der Haupt­run­de wuss­te er mit durch­schnitt­lich 9,2 Punk­ten, 2,6 Rebounds und 1,5 Assists zu über­zeu­gen. Head­coach Mark Völkl ist sehr froh, dass die bei­den 19-jäh­ri­gen Talen­te in der kom­men­den Sai­son für den TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B auf­lau­fen. „Sie wer­den mit viel Ener­gie und Lei­den­schaft spie­len, das ist genau das, was wir brau­chen. Wir hof­fen, dass sich bei­de bei uns gut wei­ter­ent­wickeln und zu wich­ti­gen Stüt­zen unse­rer Mann­schaft wer­den.“, so der Güß­ba­cher Trainer.

Die Mann­schaft berei­tet sich seit knapp vier Wochen auf die anste­hen­de Sai­son vor, die am 30.09. mit einem Aus­wärts­spiel in Frank­furt star­tet. Nach zwei nicht­öf­fent­li­chen Test­spie­len fin­det am kom­men­den Sams­tag, den 09.08.2023 um 17 Uhr der erste offi­zi­el­le Test statt. Zu Gast in der Hans-Jung-Hal­le wird dann der letzt­jäh­ri­ge BBL-Abstei­ger und jet­zi­ge Pro A‑Ligist BBC Bay­reuth um Head­coach Mla­den Dri­jenčić sein. Die Wag­ner­städ­ter haben bereits eini­ge Vor­be­rei­tungs­spie­le hin­ter sich. Wäh­rend sie gegen Pro B‑Ligist Coburg deut­lich gewan­nen, setz­te es gegen die Liga-Kon­tra­hen­ten Dres­den und Frank­furt Nie­der­la­gen. Auch gegen das pol­ni­sche Team von BC Zie­lo­na Gora unter­lag Bay­reuth denk­bar knapp mit 98:99. Tickets für die­ses Spiel gibt es an der Abend­kas­se. Der TSV Trö­ster möch­te sich in die­sem Spiel sei­nen Fans prä­sen­tie­ren und hofft auf zahl­rei­che Zuschau­er im Hexen­kes­sel Hans-Jung-Hal­le. Wei­te­re öffent­li­che Test­spie­le fin­den am Wochen­en­de 16. & 17. Sep­tem­ber statt. Am 16.09. kommt es um 19 Uhr zur Neu­auf­la­ge der Final­se­rie, wenn hapa Ans­bach in Brei­ten­güß­bach gastiert. Einen Tag spä­ter gibt sich um 17 Uhr mit Pro B‑Ligist Erfurt ein Titel­an­wär­ter um die Mei­ster­schaft in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga die Ehre.