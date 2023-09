Mit 2:1 (2:1) gewann die SpVgg Bay­reuth am heu­ti­gen Abend in der Regio­nal­li­ga Bay­ern gegen Vik­to­ria Aschaffenburg

Nach sei­ner Ver­let­zungs­pau­se war Innen­ver­tei­di­ger Tobi­as Weber wie­der von Anfang an dabei und ersetz­te den wegen der fünf­ten Gel­ben Kar­te gesperr­ten Mann­schafts­ka­pi­tän Edwin Schwarz. In der mun­te­ren Anfangs­pha­se hat­te Fabio Pir­ner in der 3. Minu­te nach einer Flan­ke von Edu­ard Heck­mann die erste gute Chan­ce für die Alt­stadt, köpf­te aber über das Tor. In der 13. Minu­te ver­fehl­te Vin­cent Ket­zer das Gäste­tor nur knapp.

Drei Minu­ten spä­ter brach­te Tom Schulz nach einem hoch in den Straf­raum geschla­ge­nen Frei­stoß und einer Kopf­ball­ab­la­ge die Aschaf­fen­bur­ger mit 1:0 in Füh­rung. Die Alt­stadt schlug jedoch umge­hend zurück: Nach Vor­ar­beit von Tim Lattei­er mar­kier­te Fabio Pir­ner aus kur­zer Distanz den 1:1‑Ausgleich (19. Minu­te). Doch damit nicht genug: Jakub Min­tal tank­te sich in der 29. Minu­te durch den Straf­raum, ließ meh­re­re Abwehr­spie­ler und Gäste­kee­per Max Grün kei­ne Chan­ce und brach­te Bay­reuth mit 2:1 in Füh­rung. Kurz zuvor hat­te Tim Lattei­er das Gäste­tor mit einem Flach­schuss nur knapp ver­fehlt. Mit der wegen der deut­lich höhe­ren Spiel­an­tei­le ver­dien­ten 2:1‑Führung für die Alt­stadt ging es in die Halbzeitpause.

In der zwei­ten Hälf­te gab es zunächst kei­ne nen­nens­wer­ten Tor­mög­lich­kei­ten. Aschaf­fen­burg ver­such­te, bei Stan­dard­si­tua­tio­nen Gefahr zu erzeu­gen. Am mei­sten muss­te dabei Alt­stadt-Kee­per Luca Pet­zold bei einem Frei­stoß von Flo­ri­an Pie­per aus 25 Metern in der 71. Minu­te sein Kön­nen zei­gen, um den Ball mit den Fin­ger­spit­zen aus dem Tor­win­kel zu fischen. In der 76. Minu­te lenk­te die Gästemau­er bei einem Frei­stoß von Tim Lattei­er den Ball zur Ecke.

Eine gro­ße Mög­lich­keit zum Aus­gleich hat­te Ben­ja­min Bai­er zwei Minu­ten spä­ter: Aus 18 Metern traf er nur den rech­ten Pfo­sten. Den näch­sten Fall von man­geln­dem Ziel­was­ser gab es in der Nach­spiel­zeit, Flo­ri­an Pie­per beför­der­te den Ball nach einem Frei­stoß der Gäste an die Quer­lat­te (93.). Kurz zuvor hat­te Mar­co Ste­fandl mit einem Schuss das Vik­to­ria-Tor knapp ver­fehlt. Letzt­lich muss­te die Alt­stadt noch etwas zit­tern, gewann aber ver­dient mit 2:1. Bay­reuth hat damit jetzt elf Punk­te auf dem Kon­to und steht aktu­ell auf Tabel­len­platz acht.

Alt­stadt-Trai­ner Marek Min­tal zeig­te sich nach der Par­tie glück­lich über den Sieg in einem „nicht ein­fa­chen Spiel“. Nach dem 0:1‑Rückstand habe die Mann­schaft Kampf­geist und Cha­rak­ter gezeigt und das Spiel bin­nen weni­ger Minu­ten gedreht. Auch gute Mög­lich­kei­ten für ein drit­tes Tor habe es durch­aus gege­ben. In der zwei­ten Halb­zeit zeig­te Aschaf­fen­burg eine Lei­stungs­stei­ge­rung, letzt­lich habe Bay­reuth den Sieg aber ver­dient über die Zeit gebracht.

Ganz wich­tig war laut Marek Min­tal die gro­ße Unter­stüt­zung durch die knapp 2.000 Fans auf der Steh­tri­bü­ne der Gegen­ge­ra­de, aber auch auf der Haupt­tri­bü­ne. „Nach dem 0:1 gaben alle Gas und stärk­ten der Mann­schaft mit einer ein­ma­li­gen Atmo­sphä­re den Rücken“. Posi­tiv war auch, dass Tobi­as Weber und der ein­ge­wech­sel­te Nico Moos nach ihren Ver­let­zun­gen ein Come­back fei­er­ten. Zu den bei­den Toren sei­nes Soh­nes in Ans­bach und im heu­ti­gen Spiel mein­te Marek Min­tal, dass Jakub bestä­ti­ge, was er drauf habe. Er arbei­te genau­so hart wie alle ande­ren und wer­de sei­nen Weg gehen. „Ich bin stolz und für einen Vater und Trai­ner gibt es natür­lich nichts schö­ne­res, als wenn der Sohn die Bude macht“, so Marek Mintal.