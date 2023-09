Geschwin­dig­keits­kon­trol­len mit jun­ger Unter­stüt­zung – Ver­kehrs­si­cher­heits­wo­che zu Schul­jah­res­be­ginn geplant

Am Diens­tag, den 12.09.2023, beginnt für Tau­sen­de von Schü­le­rin­nen und Schü­lern das neue Schul­jahr in Bay­ern. Nicht nur für die Klein­sten unse­rer Gesell­schaft ist dies eine unge­wohn­te Situa­ti­on, auch für vie­le Ver­kehrs­teil­neh­mer ist ins­be­son­de­re im Bereich von Kin­der­gär­ten und Schu­len erhöh­te Vor­sicht geboten.

In die­sem Zusam­men­hang ver­an­stal­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt zusam­men mit Schü­le­rin­nen und Schü­lern unter­schied­li­cher Klas­sen zu Schul­jah­res­be­ginn ver­schie­de­ne Aktio­nen rund um das The­ma „Ver­hal­ten im Stra­ßen­ver­kehr“. Da aller­dings nicht nur die Schü­le­rin­nen und Schü­ler für die Gefah­ren im Stra­ßen­ver­kehr sen­si­bi­li­siert wer­den sol­len, füh­ren die Ver­kehrs­er­zie­her der Poli­zei mit ihnen zusam­men auch Geschwin­dig­keits­kon­trol­len durch.

Die Poli­zei­be­am­ten nut­zen hier­für das Hand­la­ser­mess­ge­rät und hal­ten die Ver­kehrs­teil­neh­mer sofort an. Die­sen kön­nen dann die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ihre selbst geba­stel­ten Anhän­ger mit Lob für kor­rek­tes oder Tadel für fal­sches Ver­hal­ten direkt übergeben.

Für fal­sches Ver­hal­ten spre­chen die Ord­nungs­hü­ter zudem Beleh­run­gen aus oder ver­hän­gen ent­spre­chen­de Bußgelder.

Die Mit­ar­bei­ten­den der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt bemü­hen sich stets dar­um, ins­be­son­de­re Schul­an­fän­ger fit für den Stra­ßen­ver­kehr zu machen. Die dafür spe­zi­ell aus­ge­bil­de­ten Ver­kehrs­er­zie­he­rin­nen POKin Kath­rin Lie­berth und PHMin Jana Rodri­guez sowie die Ver­kehrs­er­zie­her PHK Klaus Fuß und PHK Franz Wer­ner arbei­ten des­halb direkt mit den Kin­dern zusam­men, um ihnen die dahin­ge­hen­den Gefah­ren ins Bewusst­sein zu rufen.

Kon­trol­liert wird in der kom­men­den Woche von Mitt­woch bis Frei­tag im Umkreis ver­schie­de­ner Schu­len im Stadt­ge­biet. In der dar­auf­fol­gen­den Woche fin­det dann eine „Ver­kehrs­si­cher­heits­wo­che“ mit wei­te­ren Aktio­nen in Zusam­men­ar­beit mit den Stadt­wer­ken, dem Schul­ver­wal­tungs­amt sowie dem ADAC statt.

Die Poli­zei appel­liert an alle Ver­kehrs­teil­neh­mer ihr Fahr­ver­hal­ten, gera­de in der Nähe von Schu­len und Kin­der­gär­ten, ent­spre­chend anzu­pas­sen und Vor­sicht wal­ten zu las­sen, um allen Betei­lig­ten einen ange­neh­men Start in das neue Schul­jahr zu ermöglichen