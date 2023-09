Luxus „made in Erlangen“

Vor 300 Jah­ren ent­stan­den in der Erlan­ger Gobe­lin­ma­nu­fak­tur teu­re Luxus­gü­ter, die weit über die Stadt­gren­zen hin­aus gefragt waren. Eine Füh­rung im Stadt­mu­se­um am Diens­tag, 12. Sep­tem­ber, um 14:00 Uhr, nimmt das kunst­vol­le Hand­werk in den Blick: Wie lan­ge brauch­te man für die Her­stel­lung der Wand­tep­pi­che? Wofür wur­den sie vor allem ver­wen­det? Und was waren die bevor­zug­ten Moti­ve der Auftraggeber?

Im Mit­tel­punkt des Rund­gangs steht der Fran­zo­se Jean de Chau­zaux, der um 1703 die Gobe­lin­her­stel­lung nach Erlan­gen brach­te. Drei der bemer­kens­wer­ten Tapis­se­rien „made in Erlan­gen“ kön­nen im Stadt­mu­se­um besich­tigt werden.

Abschlie­ßend kön­nen die Besu­che­rin­nen und Besu­cher bei Kaf­fee und Kuchen das Gese­he­ne Revue pas­sie­ren las­sen. Kosten: 6 Euro, inklu­si­ve Kaf­fee und Gebäck. Um eine Anmel­dung (Tele­fon 09131 86 2300) wird gebe­ten. Info: www​.stadt​mu​se​um​-erlan​gen​.de.

Sper­rung wegen „Ring Ding“

Wegen des Bür­ger­fests „Ring Ding“ am Würz­bur­ger Ring kommt es am Sams­tag, 16. Sep­tem­ber (8:00 bis 18:00 Uhr), zu einer Rei­he von Ver­kehrs­be­schrän­kun­gen. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, ist die Schwein­fur­ter Stra­ße sowie der durch das Wohn­ge­biet Würz­bur­ger Ring ver­lau­fen­de Rad-/Fuß­weg kom­plett gesperrt. Außer­dem gibt es Hal­te­ver­bo­te in der Umgebung.

Stint­zing­stra­ße halb­sei­tig gesperrt

In der Stint­zing­stra­ße wird vor der Ott­fried-Preuß­ler-Schu­le die Bus­hal­te­stel­le umge­baut. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en mit­teilt, kommt es dort von Diens­tag. 12. Sep­tem­ber bis vor­aus­sicht­lich Anfang Novem­ber zu ver­schie­de­nen Einschränkungen.

Die Stin­zing­stra­ße ist in die­ser Zeit Ein­bahn­stra­ße und nur in Rich­tung Osten befahr­bar. Eine Umlei­tung ist vor Ort aus­ge­schil­dert. Eine Über­sicht über die wich­tig­sten Bau­maß­nah­men und Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es im Inter­net unter: www​.erlan​gen​.de/​b​a​u​s​t​e​l​len.