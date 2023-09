Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Vater und Sohn agie­ren gemein­sam. In einer Bäcke­rei der Haupt­wach­stra­ße nahm am Don­ners­tag­mit­tag der 38-jäh­ri­ge Geor­gi­er zwei Cola-Fla­schen an sich, wäh­rend sein 17-jäh­ri­ger Sohn etwas an der The­ke bestellt und bezahlt.

Nach Ver­las­sen der Bäcke­rei gab der Vater dem Sohn die zwei Cola-Fla­schen und er steck­te sie in sei­nen Ruck­sack. Ein Auf­merk­sa­mer Zeu­ge konn­te die Dieb­stahls­ak­ti­on beob­ach­ten. Er ver­stän­dig­te die Poli­zei. Die bei­den konn­ten im Bereich des zen­tra­len Omni­bus­bahn­ho­fes von der Poli­zei fest­ge­nom­men wer­den. Vater und Sohn erhal­ten eine Anzeige.

BAM­BERG. Dieb­stahl eins hoch­wer­ti­gen Par­füms im Wert von knapp 130,- € aus einem Dro­ge­rie­markt in der Innen­stadt. Der ca. 25-jäh­ri­ge männ­li­che Täter ver­lies das Laden­ge­schäft ohne zu bezah­len, die Dieb­stahl­si­che­rung wur­de umgan­gen. Der Täter flüch­te­te über den Max­platz, dort ver­lor sich die Spur. Er ist ca. 25 Jah­re, männ­lich, mit ost­eu­ro­päi­schem Aus­se­hen. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den an die PI Bam­berg-Stadt, Tel.: 0951/9129–210, erbeten.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Kat­ze wur­de zum Ver­häng­nis. Eine 58-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin muss­te Don­ners­tag abends stadt­ein­wärts in der Nähe der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le einer Kat­ze aus­wei­chen. Die Fahr­rad­fah­re­rin stürz­te und zog sich Schürf­wun­den am Kopf, den Armen und am Knie, sowie zusätz­lich einer Prel­lung am Knie zu. Am Fahr­rad ent­stand Sach­sa­chen in Höhe von 50,- €. Die Kat­ze blieb unverletzt.

BAM­BERG. Auto­fah­rer über­sieht Fahr­rad­fah­rer. Der 41-Jäh­ri­ge Auto­fah­rer will mit sei­nem Pkw von der Mari­en­brücke aus kom­mend nach links in Rich­tung Hein­richs­damm abbie­gen. Er über­sieht jedoch einen stadt­aus­wärts fah­ren­den 68-jäh­ri­gen Rent­ner, der mit sei­nem E‑Bike unter­wegs war. Der Rent­ner stürz­te und ver­letz­te sich dabei leicht an der Wade, dem Ell­bo­gen und Hüf­te. Der Auto­fah­rer blieb unverletzt.

Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 200,- €.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Fah­rer unter Dro­gen­ein­fluss. Am Don­ners­tag­mor­gen wur­de ein 28-jäh­ri­ger Ver­kehrs­teil­neh­mer mit einem Lie­fer­wa­gen einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Der Fah­rer stand offen­sicht­lich unter der Ein­wir­kung von Dro­gen und zeig­te dies­be­züg­lich Auf­fäl­lig­kei­ten. Er gab gegen­über den Beam­ten an, am Vor­tag einen Joint geraucht zu haben. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem Mann unter­sagt. Zur genau­en Fest­stel­lung der kon­su­mier­ten Dro­gen wur­de eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum am Bru­der­wald durch­ge­führt. Dem Kfz-Füh­rer erwar­tet eine Anzeige.

Trun­ken­heit im Ver­kehr – Rad­ler mit 2,12 Pro­mil­le auf dem E‑Bike unterwegs

BAM­BERG. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de von den Beam­ten auf dem Münch­ner Ring ein E‑Biker fest­ge­stellt, der in Schlan­gen­li­ni­en unter­wegs war.

Der 26-jäh­ri­ge Fah­rer wur­de einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Es wur­de deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test führ­te zu dem ein­gangs erwähn­ten Ergeb­nis. Eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Bam­berg wur­de durch­ge­führt. Den E‑Biker erwar­tet eine Anzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID. In einem Bau­markt in der Amlings­tadter Stra­ße leg­te am Don­ners­tag­vor­mit­tag ein 61-Jäh­ri­ger sei­ne Geld­bör­se auf einen Sta­pel Zement­säcke ab, wäh­rend er dane­ben­lie­gen­de Zement­säcke auf einen Trans­port­wa­gen lud. An der Kas­se bemerk­te er, dass er sei­ne Geld­bör­se dort ver­ges­sen hat­te und muss­te fest­stel­len, dass die­se zwi­schen­zeit­lich ent­wen­det wur­de. In der Geld­bör­se befan­den sich neben 450,- EUR Bar­geld noch meh­re­re Doku­men­te, die nun neu aus­ge­stellt wer­den müssen.

Wer hat die Tat beob­ach­tet und kann sach­dien­li­che Hin­wei­se geben? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel.: 0951/9129–310 entgegen.

Son­sti­ges

TRUN­STADT. Nach einer Stö­rungs­über­prü­fung wur­de die PV-Anla­ge an einem Wohn­haus in der Stra­ße „Am Schloß­gra­ben“ wie­der in Betrieb genom­men. Nach kur­zer Zeit kam es zu einem Kurz­schluss am Wech­sel­rich­ter und die­ser ver­ur­sach­te eine Stich­flam­me mit ver­schmor­ten Kabeln.

Nach der Alar­mie­rung der Feu­er­wehr, war die­se mit einem grö­ße­ren Auf­ge­bot von 43 Ein­satz­kräf­ten vor Ort, ein Brand muss­te aber nicht mehr gelöscht wer­den, ledig­lich das Haus muss­te durch­lüf­tet wer­den. Durch den Kurz­schluss wur­de der Wech­sel­rich­ter im Wert von 8.300,- EUR und die Ver­ka­be­lung beschä­digt, zu einem Gebäu­de­scha­den kam es nicht. Da der War­tungs­tech­ni­ker bei dem Vor­fall noch vor Ort war, konn­te als Brand­ur­sa­che zwei­fels­frei ein tech­ni­scher Defekt fest­ge­stellt werden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Immer wie­der Unfäl­le bei den Baustelleneinfahrten

Hall­stadt. Am Don­ners­tag­abend woll­te der 45-jäh­ri­ge Fah­rer eines Mer­ce­des an der Anschluss­stel­le Bam­berg auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth ein­fah­ren. Hier wech­sel­te er im Bau­stel­len­be­reich vom Ein­fä­de­lungs­strei­fen auf die Haupt­fahr­bahn, ohne aus­rei­chend auf den dor­ti­gen vor­fahrts­be­rech­tig­ten Ver­kehr zu ach­ten. Der 44-jäh­ri­ge Fah­rer eines Klein­trans­por­ters konn­te ihm nicht mehr recht­zei­tig aus­wei­chen und es kam zum Zusam­men­stoß. Nie­mand wur­de ver­letzt und der Gesamt­scha­den wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Tief­la­der mit Bag­ger streift Autobahnbrücke

Bam­berg. Am frü­hen Don­ners­tag­abend fuhr der 44-jäh­ri­ge Fah­rer eines Lkw-Gespanns auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg. Auf sei­nem Tief­la­der hat­te er einen Bag­ger gela­den und dabei offen­sicht­lich nicht auf die maxi­mal zuläs­si­ge Höhe von 4 Meter sei­nes Gespanns geach­tet. Als er unter der Brücke der Staat­stra­ße 2276 (Bam­berg-Geisfeld) hin­durch fuhr, streif­te der Bag­ger hef­tig am unte­ren Rand der Brücke. Das Gespann kam zwar noch bis zum ande­ren Ende durch, jedoch war klar, dass erheb­li­cher Scha­den am Bag­ger ent­stan­den und auch die Brücke beein­träch­tigt war. Sie hat­te an die­ser Stel­le eine Höhe von 4,68 Meter. Es ent­stand kein Stau, da der Unfall­ver­ur­sa­cher am Fahr­bahn­rand hin­ter der Brücke hal­ten konn­te. Bis zur genau­en Begut­ach­tung der Brücke, wird der Gesamt­scha­den auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Mit gefälsch­tem Füh­rer­schein unter­wegs – Bei­fah­rer fährt nach Kon­trol­le betrun­ken und ohne Füh­rer­schein zur Polizei

Vier­eth-Trun­stadt. Am frü­hen Don­ners­tag­abend kon­trol­lier­ten die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei einen Kia, der auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war. Hier­bei zeig­te ihnen der 28-jäh­ri­ge Fah­rer einen aus­län­di­schen Füh­rer­schein vor, wel­chen die Beam­ten sogleich als Total­fäl­schung erkann­ten. Eine ech­te Fahr­erlaub­nis hat­te der Mann nicht. Somit muss­te die Wei­ter­fahrt unter­bun­den wer­den und der Mann kam für die Sach­be­ar­bei­tung zunächst mit zur Poli­zei­wa­che. Mit an Bord hat­te sich noch ein Bei­fah­rer befun­den, wel­cher augen­schein­lich sehr ange­trun­ken war und auch kei­ne Fahr­erlaub­nis besaß. Die­sem Mann wur­de auf­ge­tra­gen, bis zur Rück­kehr sei­nes Freun­des im Auto zu war­ten und in der Zwi­schen­zeit tele­fo­nisch eine Mög­lich­keit für die Wei­ter­fahrt der Bei­den zu orga­ni­sie­ren. Nach eini­ger Zeit klin­gel­te jedoch genau die­ser Mann bei der Poli­zei in Bam­berg und woll­te sei­nen Kum­pel ger­ne abho­len. Die Beam­ten trau­ten ihren Augen nicht, als sie fest­stell­ten, dass er selbst mit genau die­sem Auto zur Poli­zei gefah­ren war. Offen­sicht­lich hat­te er im Auto noch einen Schlüs­sel ent­deckt, sein vor­he­ri­ges Gespräch mit der Poli­zei ver­drängt und war gedan­ken­los los­ge­fah­ren. Dies bestä­tigt ein­mal wie­der die Tat­sa­che, dass Alko­hol für logi­sche Gedan­ken­gän­ge wohl doch nicht so hilf­reich ist. So war für ihn nun auch eine Blut­ent­nah­me die Fol­ge und das Auto bleibt erst ein­mal sicher bei der Poli­zei ste­hen, bis es ein geeig­ne­ter Fah­rer abho­len kann. Dem ursprüng­li­chen Fah­rer erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren wegen Urkun­den­fäl­schung und Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und dem ursprüng­li­chen Bei­fah­rer nun auch ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und Trun­ken­heit im Straßenverkehr.

Land­kreis Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Wahl­pla­ka­te beschädigt

ECKERS­DORF, LKR. BAY­REUTH. In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag ris­sen Unbe­kann­te 13 Wahl­pla­ka­te in Eckers­dorf von einem Bau­zaun. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Mitt­woch, 20 Uhr, bis Don­ners­tag, 6 Uhr, beschä­dig­ten die Täter 13 Wahl­pla­ka­te ver­schie­den­ster Par­tei­en in der Eckehartstraße.

Sie waren mit Kabel­bin­dern an einem extra auf­ge­stell­ten Bau­zaun befestigt.

Wer Hin­wei­se zu der Tat geben kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/ 506–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bayreuth.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Fund von Waf­fen und Munition

Pretz­feld. Bei Abbruch­ar­bei­ten einer Scheu­ne in der Stra­ße Schloß­berg wur­de am Don­ners­tag­abend diver­se Muni­ti­on, Zün­der, Gra­na­ten und son­sti­ge unbe­kann­te Stof­fe auf­ge­fun­den. Die Poli­zei Eber­mann­stadt ver­stän­dig­te dar­auf­hin die Tech­ni­sche Son­der­grup­pe des Lan­des­kri­mi­nal­am­tes Mün­chen, die zur Unter­stüt­zung anrück­ten. Zwei Gewehr­gra­na­ten waren nicht trans­port­fä­hig und wur­den vor Ort noch in der Nacht kon­trol­liert gesprengt. Wei­te­re Gra­na­ten wur­den auf einem nahe­ge­le­ge­nen offe­nen Gelän­de ent­schärft. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Feu­er­wehr Pretz­feld sperr­te dazu mit 10 Ein­satz­kräf­ten die Umge­bung ab. Nach Ende der Maß­nah­men wur­den meh­re­re Kilo Muni­ti­on aus dem 2. Welt­krieg zur Ver­wah­rung an das Land­rats­amt Forch­heim über­ge­ben. Diver­se Gra­na­ten wur­den durch das TSG sicher­ge­stellt und nach Mün­chen ver­bracht. Bei dem Ein­satz­ge­sche­hen ent­stand kein Sach- oder Personenschaden.

Unfall

Eber­mann­stadt. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag fuhr ein 55-jäh­ri­ger Seat-Fah­rer von Eber­mann­stadt auf der Staats­stra­ße in Rich­tung But­ten­heim. Bei der Abzwei­gung Eschlipp kam der Fahr­zeug­füh­rer nach rechts von der Fahr­bahn ab und nach eini­gen Metern in einer Böschung zum Ste­hen. Über Not­ruf gab der Fah­rer an, ein­ge­schla­fen zu sein und so die Kon­trol­le über das Fahr­zeug ver­lo­ren zu haben. Der Seat war nicht mehr fahr­tüch­tig und wur­de durch einen Abschlepp­dienst abtrans­por­tiert. Die Feu­er­weh­ren Eschlipp und Nie­derm­irsberg über­nah­men die Stra­ßen­sper­rung. Am Pkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 30.000 EUR. Der allein­be­tei­lig­te Fah­rer wur­de glück­li­cher Wei­se nur leicht verletzt.

Igens­dorf. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag kamen sich eine 37-jäh­ri­ge Tigu­an-Fah­re­rin und eine 34-jäh­ri­ge Daim­ler-Fah­re­rin am Orts­ein­gang Stöck­ach ent­ge­gen. Hier­bei kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den lin­ken Außen­spie­gel, wodurch die­se beschä­digt wur­den. Bei der Unfall­auf­nah­me gaben bei­de Fah­re­rin­nen an, äußerst rechts gefah­ren zu sein. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 2.000 EUR. Zur Klä­rung des Unfall­her­gangs wer­den Zeu­gen gesucht.

Ober­tru­bach. An einer Bau­stel­len­am­pel auf der B2 zwi­schen Almos und Neu­dorf war­te­te ein Last­kraft­wa­gen­fah­rer ord­nungs­ge­mäß auf das Grün­si­gnal. Ein 87-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer erkann­te die Situa­ti­on zu spät und fuhr mit sei­nem Suzu­ki unge­bremst auf das Heck des Lkw auf. Der Seni­or wur­de leicht ver­letzt und zur medi­zi­ni­schen Behand­lung ins Kran­ken­haus nach Peg­nitz gebracht. Die Feu­er­weh­ren Ober­tru­bach, Bet­zen­stein und Hilt­polt­stein über­nah­men die Voll­sper­rung der Bun­des­stra­ße wäh­rend der Unfall­auf­nah­me. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt 3.000 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am 07.09.2023 gegen 16:30 Uhr fuhr ein 50-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer in der Bay­reu­ther Stra­ße Rich­tung Eber­mann­stadt. Beim Rechts­ab­bie­gen in eine Ein­fahrt über­sah er den neben ihm fah­ren­den Rad­fah­rer auf dem Rad­fahr­strei­fen. Dadurch kam es zum Zusam­men­stoß. Am Pkw der ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 3000 EUR. Die 57-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin wur­de leicht verletzt.

Klein­sen­del­bach. Am 07.09.2023 gegen 23:10 Uhr fuhr der 60-jäh­ri­ge Pkw-Fah­rer von Brand kom­mend Rich­tung Stein­bach / Fron­hof. An der Kreu­zung über­sah er den vor­fahrts­be­rech­tig­ten 67-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer. Es kam zum Zusam­men­stoß. Der 67-Jäh­ri­ge und ein Mit­fah­rer wur­den leicht ver­letzt. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 12.500 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auto mit Rad­fah­rer zusammengestoßen

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­abend befuhr ein 38-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer die Kreis­stra­ße von Lich­ten­fels in Rich­tung Ober­brunn. Rechts neben der Stra­ße fuhr ein 74-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem E‑Bike auf Höhe des Fuß­gän­ger­über­wegs ohne zu schau­en auf die Stra­ße. Der Audi-Fah­rer konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen, wes­halb es zum Zusam­men­stoß kam. Der Rad­fah­rer wur­de bei dem Auf­prall leicht ver­letzt und muss­te zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels gebracht wer­den. Es ent­stand ein Sach­scha­den von rund 1.250 Euro.

Auto ange­fah­ren und anschlie­ßend geflüchtet

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch im Zeit­raum von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr, wur­de durch bis­lang unbe­kann­te Täter ein sil­ber­ner VW Golf, der zur Tat­zeit am Kli­ni­kum Lich­ten­fels in der Pro­fes­sor-Arneth-Stra­ße 2b abge­stellt war, beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeu­gen, die Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Fahr­rad gestohlen

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Sams­tag in der Zeit zwi­schen 11:00 und 23:00 Uhr, ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter das Fahr­rad eines Man­nes, wel­ches zur Tat­zeit abge­schlos­sen am Bahn­hof Bad Staf­fel­stein an einem Fahr­rad­stän­der abge­stellt war. Bei dem Zwei­rad han­delt es sich um ein schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke Cube. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Tätern erbit­tet die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0.

Scha­dens­träch­ti­ger Ver­kehrs­un­fall beim Linksabbiegen

LICH­TEN­FELS. In der Kro­na­cher Stra­ße bog am Don­ners­tag­vor­mit­tag ein 53-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw nach links in die Krap­pen­ro­ther Stra­ße ab. Hier­bei über­sah er den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw einer 51-jäh­ri­gen Frau, die ihm ent­ge­gen­kam und tou­chier­te das Fahr­zeug an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te. Bei dem Zusam­men­stoß erlitt die Frau leich­te Ver­let­zun­gen. Zur wei­te­ren Behand­lung wur­de sie ins Kli­ni­kum gebracht. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­tüch­tig und muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 11.000 Euro.