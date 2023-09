Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof

HOF. Am Mitt­woch­mor­gen sorg­te der Brand einer Woh­nung in Hof für einen grö­ße­ren Ein­satz von Poli­zei und Feu­er­wehr. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat­te die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che auf­ge­nom­men. Jetzt konn­ten die Ermitt­ler einen Tat­ver­däch­ti­gen fest­neh­men. Ein Rich­ter erließ am Don­ners­tag­mit­tag einen Unterbringungsbefehl.

Am Mitt­woch, um 5 Uhr mor­gens, waren einem Zeu­gen die Flam­men im Fen­ster eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Ernst-Reu­ter-Stra­ße auf­ge­fal­len. Unter gleich­zei­ti­ger Eva­ku­ie­rung des Gebäu­des und angren­zen­der Wohn­häu­ser durch die Poli­zei brach­te die Feu­er­wehr den Brand schnell unter Kon­trol­le. Es erlitt nie­mand Ver­let­zun­gen, jedoch ent­stand Sach­scha­den von zir­ka 20.000 Euro. Die ört­li­chen Medi­en hat­ten bereits berichtet.

Im Rah­men der Ermitt­lun­gen zur erst unkla­ren Brand­ur­sa­che geriet ein 26-jäh­ri­ger Hofer ins Visier der Kri­po. Nach­dem sich der Tat­ver­dacht erhär­tet hat­te, erfolg­te bereits am Mitt­woch­nach­mit­tag sei­ne Fest­nah­me. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof wur­de der 26-Jäh­ri­ge am Don­ners­tag­mit­tag dem Ermitt­lungs­rich­ter beim Amts­ge­richt Hof vor­ge­führt. Da drin­gen­de Grün­de für eine zumin­dest ver­min­der­te Schuld­un­fä­hig­keit des Ver­däch­ti­gen vor­la­gen, ord­ne­te der Rich­ter die Unter­brin­gung des Ver­däch­ti­gen in einem psych­ia­tri­schen Kran­ken­haus an.