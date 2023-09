Regio­nal­bus­li­ni­en 246, 247 und 205 betroffen

Adels­dorf. Auf­grund von not­wen­di­gen Bau­ar­bei­ten am Nah­wär­me­netz sind ab Mon­tag, elf­ten Sep­tem­ber 2023, die Erlan­ger Stra­ße und die Höch­stadter Stra­ße (ERH 16) in Adels­dorf gesperrt. An der Kreis­stra­ße ent­steht zudem ein neu­er Radweg.

Die Höch­stadter Stra­ße ist bis vor­aus­sicht­lich Diens­tag, den 30. Novem­ber 2023, von Haus­num­mer 34 bis 44 für den Gesamt­ver­kehr gesperrt. Eine Umlei­tung ist ein­ge­rich­tet. Die Erlan­ger Stra­ße ist bis zur Haupt­stra­ße für den Gesamt­ver­kehr etap­pen­wei­se gesperrt. Die­se Maß­nah­me dau­ert bis vor­aus­sicht­lich Mitt­woch, 20. Dezem­ber 2023, an. Umlei­tun­gen sind ein­ge­rich­tet. Von den Sper­run­gen sind die Regio­nal­bus­li­ni­en 246, 247 und 205 betrof­fen. Die Hal­te­stel­le „Schaf­gas­se“ wird in die Stra­ße „Am Sport­platz“ ver­legt (Linie 246 und 205). Für die Hal­te­stel­le „Markt­platz“ wird ein Ersatz­halt in der „Aischer Stra­ße“ auf­ge­stellt (Lini­en 246, 247 und 205).

Wei­te­re Ände­run­gen bei der Linie 247

Im Zeit­raum der Voll­sper­rung der Höch­stadter Stra­ße muss die Bus­li­nie 247 über die Indu­strie­stra­ße umge­lei­tet wer­den. Auf­grund der gleich­zei­tig halb­sei­ti­gen Sper­rung, eben­falls in der Höch­stadter Stra­ße von Haus­num­mer 31 bis 34, muss zusätz­lich die Hal­te­stel­le „Dr. Sold­an“ auf Höhe Haus­num­mern 26 und 27 bis ein­schließ­lich 31. Okto­ber 2023 ver­legt wer­den. Die­se Ver­le­gung betrifft auch die Lini­en 246 und 205.

Wegen der Sper­rung in der Erlan­ger Stra­ße kann die Hal­te­stel­le „Am Reuth­see“ nicht bedient wer­den. Zum Ein- und Aus­stei­gen dient die nächst­ge­le­ge­ne Hal­te­stel­le „Evan­ge­li­sches Gemein­de­zen­trum“. Auch die Hal­te­stel­le „Utt­stadt“ muss ent­fal­len. Die­se wird an die Ver­bin­dungs­stra­ße Aisch – Lauf ver­legt. Eben­falls ent­fällt die Hal­te­stel­le „Schaf­gas­se“. Auch der Ersatz­halt „Am Sport­platz“ kann von der Linie 247 nicht bedient wer­den. Hier ist die bestehen­de Hal­te­stel­le „Oes­dor­fer Weg“ zu benutzen.

Son­der­fall bei der Linie 205

Für die Fahr­ten der Linie 205 über Aisch und Med­bach ist die Ersatz­hal­te­stel­le in der Stra­ße „Am Sport­platz“ benut­zen, da der Ersatz­halt „Markt­platz“ umlauf­be­dingt nicht ange­fah­ren wer­den kann.