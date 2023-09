Der Bus fährt am Sonn­tag 10. Sep­tem­ber zu einer 400 Jah­re alten, umge­bau­ten Scheu­ne in Forchheim

Der Bus wur­de von Hart­mut Alten­pohl am kom­men­den Sonn­tag gebucht. Anlass ist der „Tag des offe­nen Denk­mals“, zu dem er sei­ne zum Wohn­haus umge­bau­te und 400 Jah­re alte Scheu­ne in der Wies­ent­stra­ße in Forch­heim ange­mel­det hat.

Histo­ri­sche Scheu­ne – Erhalt und Umnut­zung als Wohnscheune

Das Objekt ist eine Scheu­ne von 1607 in der Innen­stadt von Forhheim. Sie wur­de als Gemein­schafts­scheu­ne ver­schie­de­ner Anrai­ner genutzt. Sie gehört zum denk­mal­ge­schütz­ten Ensem­ble der Wies­ent­stra­ße (frü­her Raschen­bach) bzw. des soge­nann­ten Scheu­nen­vier­tels mit ins­ge­samt elf gleich­ar­ti­gen Objek­ten. Um die Scheu­ne zu erhal­ten wur­de sie im Rah­men des Sanie­rungs­pro­gramms „Scheu­nen­vier­tel“ der Stadt Forch­heim umge­baut und wird jetzt als Wohn­raum mit drei Woh­nun­gen genutzt.

Der Bus fährt hin, und Ihr seid herz­lich will­kom­men vor­bei­zu­schau­en, die Scheu­ne zu besich­ti­gen, zu klö­nen und ein Getränk zum Selbst­ko­sten­preis im Bus zu genießen.