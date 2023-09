Nach der eng­li­schen Woche und drei Nie­der­la­gen in Serie geht es für die Dom­rei­ter am neun­ten Spiel­tag der Regio­nal­li­ga Bay­ern ins Sta­di­on an der Grün­wal­der Stra­ße. Dort trifft man am Sams­tag, 09.09.2023 (14:00 Uhr) auf Türk­gücü München.

Jede Woche motiviert

Nach den umkämpf­ten Spie­len gegen Fürth II und Schwein­furt, muss­te der FCE ver­gan­ge­nen Sams­tag sei­ne erste deut­li­che Nie­der­la­ge der Sai­son, im Heim­spiel gegen Burg­hau­sen (0:4) ein­stecken. Damit ste­hen die Bam­ber­ger nach acht Spie­len und sechs Punk­ten auf dem 15. Tabel­len­platz. Weder die Mann­schaft, noch Chef­trai­ner Jan Gern­lein las­sen sich davon demo­ti­vie­ren: „Die Stim­mung ist, wie auch in den letz­ten Wochen, sehr gut. Wir wis­sen, dass es etwas Beson­ders ist in die­ser Liga zu spie­len und das moti­viert uns jede Woche neu“. Spie­le wie gegen Burg­hau­sen gehö­ren dabei zur Ent­wick­lung der Bam­ber­ger, wes­halb auf eine wei­te­re Ana­ly­se der Par­tie ver­zich­tet wur­de. Für die kom­men­de Par­tie müs­sen die Dom­rei­ter auf Timm Stra­sser, Fabio Reck, Marc Reisch­mann und Simon Koll­mer (gelb-gesperrt) ver­zich­ten. „Das wird die ande­ren dazu brin­gen einen Schritt mehr zu machen, um der Mann­schaft zu hel­fen“, äußert sich Gern­lein zu den Ausfällen.

Das ist der Geg­ner Türk­gücü München:

Die Mann­schaft aus Mün­chen spiel­te in der Sai­son 2020/21 in der drit­ten Liga. In der dar­auf­fol­gen­den Spiel­zeit muss­te der Ver­ein Insol­venz anmel­den und den Spiel­be­trieb ein­stel­len. Seit­dem spielt Türk­gücü Mün­chen in der Regio­nal­li­ga Bay­ern und absol­viert damit aktu­ell sei­ne zwei­te Spiel­zeit in Fol­ge in der vier­ten Liga. Letz­te Sai­son lan­de­te der Ver­ein am Ende auf dem 14. Platz, aktu­ell liegt man auf Platz vier der Tabel­le. Die Mann­schaft weist dabei eine Bilanz von fünf Sie­gen, einem Unent­schie­den und zwei Nie­der­la­gen auf. Zuletzt gewann man mit 2:1 bei Fürth II. „Sie haben extrem gute Ein­zel­spie­ler für die­se Liga und der Kader deckt mitt­ler­wei­le alles ab, was du brauchst um erfolg­reich zu sein. Nach die­ser Trans­fer­pe­ri­ode ist es auf jeden Fall eine Top-Mann­schaft in die­ser Liga“, schätzt Gern­lein den Geg­ner ein. Trai­ner ist seit 2022, der 37-jäh­ri­ge Alper Kayabunar.