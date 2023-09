Kro­nachs erstes After-Work For­mat für Frau­en in der Gale­rie des Kro­na­cher Kunst­ver­ein e.V. geht in die näch­ste Runde.

Das Netz­werk EVA. lädt zur After-Work-Par­ty für Frau­en in ent­spann­ter Atmo­sphä­re ein. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Don­ners­tag, 14. Sep­tem­ber 2023, ab 18.30 Uhr in den Räu­men des Kro­na­cher Kunst­ver­eins (Sie­chen­an­ger­stra­ße 13, Kro­nach) statt. Der Ein­tritt ist frei. Zum Netz­wer­ken für Frau­en oder ein­fach zum Freun­din­nen treffen.

Für die musi­ka­li­sche Umrah­mung sorgt an die­sem Abend die Band „Par­ty­light“. Aktu­ell ist die Aus­stel­lung „Respect“ – Raum­in­stal­la­tio­nen, Kera­mik­ob­jek­te, Video von Chri­stia­ne Toe­we in der Gale­rie zu sehen.

„EVA. Enga­giert-Ver­netzt-Aktiv“ bil­det ein star­kes Netz­werk von Frau­en unter­schied­lich­ster Her­kunft, unter­schied­lich­ster Pro­fes­sio­nen und auch unter­schied­lich­ster Grup­pie­run­gen, bewusst über­par­tei­lich und über­kon­fes­sio­nell. Das Netz­werk wird von der Gleich­stel­lungs­stel­le des Land­krei­ses Kro­nach koordiniert.