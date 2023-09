Im Fokus der inha­ber­ge­führ­ten Unter­neh­men: Aus­bau und inter­na­tio­na­le Expan­si­on des Online-Marktplatzes

Mit dem Erwerb einer Betei­li­gung an der Biero­thek Group GmbH hat der bekann­te Bam­ber­ger Bier­spe­zia­li­tä­ten­händ­ler Biero­thek® im Sep­tem­ber 2023 die für das War­stei­ner Bier bekann­te Haus Cra­mer Grup­pe als stra­te­gi­schen Part­ner für die wei­te­re Unter­neh­mens­ent­wick­lung gewin­nen können.

Der wei­te­re Aus­bau des digi­ta­len Online-Markt­plat­zes zum grenz­über­schrei­ten­den Direkt­ver­trieb liegt dabei im Fokus des gemein­sa­men Interesses.

„Wir haben sehr ambi­tio­nier­te Zie­le hin­sicht­lich des Aus­baus unse­res digi­ta­len Geschäfts in Euro­pa. Wir haben bereits den grenz­über­schrei­ten­den Direkt­ver­trieb von alko­hol­hal­ti­gem Bier rechts­si­cher mög­lich gemacht und wol­len nun die­ses neu­ar­ti­ge Ver­triebs­mo­dell im gro­ßen Stil aus­rol­len.“, erklärt Bierothek®-Gründer Chri­sti­an Kle­menz die Hin­ter­grün­de zur Betei­li­gung der Haus Cra­mer Gruppe.

Der Vor­sit­zen­de der Geschäfts­füh­rung der Haus Cra­mer Grup­pe sowie CEO & CFO Hel­mut Hörz ergänzt: „Die Biero­thek® ist dabei, mit einer tech­nisch anspruchs­vol­len Lösung für Braue­rei­en neue Ver­triebs­we­ge zum End­kun­den zu ermög­li­chen. Die­se Ent­wick­lung möch­ten wir unter­stüt­zen, da sie sich mit unse­ren lang­fri­sti­gen Zie­len deckt und sich Syn­er­gien mit unse­rem Port­fo­lio ergeben.“

Im Zuge der Betei­li­gung der Haus Cra­mer Grup­pe an der Biero­thek® ver­äu­ßert zudem der Stutt­gar­ter Kabel­un­ter­neh­mer und indi­sche Hono­rar­kon­sul Andre­as Lapp sei­ne Unter­neh­mens­an­tei­le an den neu­en stra­te­gi­schen Part­ner aus War­stein. Herr Lapp finan­zier­te maß­geb­lich den Unter­neh­mens­auf­bau der Biero­thek® seit den frü­he­sten Anfän­gen, als damit begon­nen wur­de, deut­sches Bier nach Indi­en zu exportieren.

Die Biero­thek®

Die Biero­thek® ist der füh­ren­de Bier­fach­händ­ler im deutsch­spra­chi­gen Raum. Mit einem Fili­al­netz an sta­tio­nä­ren Bier­fach­ge­schäf­ten sowie einem der größ­ten Online Shops für Bier in Euro­pa erreicht die Biero­thek® mit ihrem brei­ten Sor­ti­ment an Bier­spe­zia­li­tä­ten bereits über eine Vier­tel­mil­li­ar­de Euro­päe­rin­nen und Euro­pä­er. Über den ein­zig­ar­ti­gen Online-Markt­platz der Biero­thek® kön­nen zudem Braue­rei­en rechts­si­cher grenz­über­schrei­ten­den Direkt­ver­trieb betreiben.

Haus Cra­mer Gruppe

Haus Cra­mer Grup­pe ist ein fami­li­en­ge­führ­tes Geträn­ke­un­ter­neh­men mit Sitz im sau­er­län­di­schen War­stein, das sich über neun Gene­ra­tio­nen hin­weg zu einem welt­weit agie­ren­den Betrieb mit rund 1.000 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern ent­wickelt hat. Das Unter­neh­men ist seit 1753 im Besitz der Fami­lie Cra­mer und wird seit 2012 von Catha­ri­na Cra­mer als Inha­be­rin der Grup­pe geführt. Zum Port­fo­lio der Haus Cra­mer Grup­pe zäh­len unter ande­rem die Pro­duk­te der War­stei­ner Braue­rei, der Her­for­der Braue­rei, der Pri­vat­braue­rei Fran­ken­heim, der Pader­bor­ner Braue­rei sowie der baye­ri­schen König Lud­wig Schloss­braue­rei Kal­ten­berg und der iri­schen Rye River Bre­wing Company.