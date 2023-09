Bay­reuth lädt zum „Tag des offe­nen Denkmals“

Am Sonn­tag, 10. Sep­tem­ber 2023: Meh­re­re Ein­rich­tun­gen betei­li­gen sich mit Füh­run­gen und Rundgängen

Am Sonn­tag, 10. Sep­tem­ber, fin­det der dies­jäh­ri­ge Tag des offe­nen Denk­mals statt. Er steht unter dem Mot­to „Talent Monu­ment“. Meh­re­re Bay­reu­ther Ein­rich­tun­gen wer­den sich mit Füh­run­gen, Vor­trä­gen und wei­te­ren Akti­vi­tä­ten betei­li­gen. Am Tag des offe­nen Denk­mals sind alle ange­bo­te­nen Füh­run­gen, Rund­gän­ge, Füh­run­gen und son­sti­ge Aktio­nen sowie die Ein­trit­te kostenfrei.

Histo­ri­sches Museum

Histo­ri­sches Muse­um: Das Muse­um bie­tet um 10.30 Uhr und um 14 Uhr geführ­te Stadt­rund­gän­ge unter dem Mot­to „Der talen­tier­te Carl von Gon­tard“ an. Talen­te ste­chen mit beson­de­ren Eigen­schaf­ten her­vor, fal­len auf und ver­set­zen ins Stau­nen. Das Muse­ums­team rich­tet am Tag des offe­nen Denk­mals den Schein­wer­fer auf ein beson­de­res Talent und sein Schaf­fen in Bay­reuth: Carl von Gon­tard, des­sen archi­tek­to­ni­sches Talent Mark­graf Fried­rich erkann­te. Gon­tard wur­de nicht nur vom mark­gräf­li­chen Hof geför­dert, son­dern konn­te sein Kön­nen in der Resi­denz­stadt unter Beweis stel­len. Die Stadt­rund­gän­ge dau­ern 60 bis 90 Minu­ten. Treff­punkt: Histo­ri­sches Muse­um, Kirch­platz 4. Die Teil­nah­me ist kosten­los, eben­so der Ein­tritt ins Muse­um, das an die­sem Tag von 10 bis 17 Uhr geöff­net ist.

Kunst­mu­se­um Bayreuth

Kunst­mu­se­um Bay­reuth: Das Muse­um im Alten Barock­rat­haus der Stadt, Maxi­mi­li­an­stra­ße 33, betei­ligt sich eben­falls am Tag des offe­nen Denk­mals. Es hat von 10 bis 17 Uhr bei frei­em Ein­tritt geöff­net und bie­tet fol­gen­des Pro­gramm an: 11 bis 13.30 Uhr: Offe­ne Muse­ums­werk­statt mit der Kunst­päd­ago­gin Vere­na Weinmann.

11 und 13 Uhr: Füh­run­gen durch die Aus­stel­lung „Wen­zel Hab­lik: Archi­tek­tur – Uto­pien“ mit Dr. Bea­tri­ce Trost.

14 bis 16.30 Uhr: Offe­ne Muse­ums­werk­statt mit der Kunst­päd­ago­gin Ingrid Seidel.

15 Uhr: Füh­rung durch das Alte Rat­haus mit Dr. Bea­tri­ce Trost.

Wohn- und Ster­be­haus Jean Pauls

Wohn- und Ster­be­haus Jean Pauls: Im Wohn- und Ster­be­haus Jean Pauls, Fried­rich­stra­ße 3 und 5, kann von 11 bis 17 Uhr der histo­ri­sche Gar­ten besich­tigt wer­den. Außer­dem wer­den klei­ne­re Vor­ar­bei­ten als Show­bau­stel­le von Jugend­li­chen der Jugend­bau­hüt­te Regens­burg durch­ge­führt. Wei­ter­hin sind für einen ange­reg­ten Aus­tausch neben der Jugend­bau­hüt­te auch Mit­ar­bei­ter der Deut­schen Stif­tung Denk­mal­schutz zu den geplan­ten Sanie­rungs­maß­nah­men an der ehe­ma­li­gen Stadt­be­fe­sti­gung vor Ort.

Die Bay­reu­ther Felsenkeller

Bay­reu­ther Fel­sen­kel­ler: Zum Mot­to des dies­jäh­ri­gen Tags des offe­nen Denk­mals passt auch die Bay­reu­ther Unter­welt: Von Was­ser­ma­nage­ment und (Bier-)Lagerflächen über unter­ir­di­sche Ope­ra­ti­ons­sä­le bis hin zu Schutz­räu­men und ver­steck­ten Kapel­len gibt es einen Über­blick über die mehr oder min­der indu­stri­el­le Nut­zung und ande­re Beson­der­hei­ten der Fel­sen­kel­ler Bayreuths.

Die Talen­te der Fel­sen­kel­ler der Bay­reu­ther Unter­welt sind viel­fäl­tig und eine Ent­deckung wert. Zum Tag des Offe­nen Denk­mals lädt der För­der­ver­ein Indu­strie­mu­se­um Bay­reuth (IMB) in die „Bay­reu­ther Unter­wel­ten“ ein. Neben der monat­li­chen Indu­strie­füh­rung öff­nen zu die­sem Anlass meh­re­re Eigen­tü­mer ihre Fel­sen­kel­ler für klei­ne, wage­mu­ti­ge Besuchergruppen.

10 bis 12.15 Uhr: Fol­gen­de Fel­sen­kel­ler sind mit Füh­rung für Klein­grup­pen öffent­lich zugänglich:

• „Kapel­le im Het­zen­nest“, Treff­punkt Adler­stra­ße 16

• „99 Gär­ten“, Treff­punkt 99 Gär­ten 16

• „Kreuz­bräu“, Treff­punkt Kreuz 8

Die Füh­run­gen fin­den auf eige­ne Gefahr statt. Festes Schuh­werk und eine Taschen­lam­pe sind erforderlich.

12.30 bis 13.30 Uhr: Füh­run­gen in den Kel­ler unter der Schloss­kir­che durch Stadt­hei­mat­pfle­ger Nor­bert Hübsch. Treff­punkt: im Har­mo­nie­hof.

13.30 bis 15 Uhr: Unter dem Mot­to „Auf den Spu­ren der Indu­strie: Bay­reu­ther Unter­wel­ten” lädt der För­der­ver­ein Indu­strie­mu­se­um Bay­reuth (IMB) zu sei­ner 10. Indu­strie­füh­rung ein. Vom Haupt­bahn­hof aus führt die Rou­te dies­mal unter den Glei­sen zur Mark­gra­fen­al­lee und von dort die Bran­den­bur­ger Stra­ße hin­auf zum Fel­sen­kel­ler­sy­stem Stern von St. Geor­gen. Die Füh­rung wird von Flo­ri­an André Unter­bur­ger gelei­tet. Treff­punkt: Vor­platz Haupt­bahn­hof.

Von 15 bis 16.30 Uhr: Die denk­mal­ge­schütz­te Fel­sen­kel­ler­an­la­ge „Stern von St. Geor­gen“, ein ver­bor­ge­nes, mehr­di­men­sio­na­les Monu­ment, erschließt sich vom Kel­ler­hof. Von die­sem Zen­trum des Sterns aus erläu­tern die Quar­tiers­ma­na­ge­rin Archi­tek­tin Ulri­ke Fär­ber und Ver­tre­ter des För­der­ver­eins IMB die Beson­der­hei­ten die­ser Fel­sen­kel­ler­an­la­ge ein­schließ­lich der Mög­lich­keit, die Kel­ler zu besich­ti­gen. Die Füh­rung erfolgt auf eige­ne Gefahr. Festes Schuh­werk und eine Taschen­lam­pe sind erforderlich.

Von 16.30 bis 17 Uhr: Kurz­spa­zier­gang über den barocken Stra­ßen­markt und durch das Sanie­rungs­ge­biet St. Geor­gen zum Bahn­hof St. Geor­gen. Von dort optio­nal gemein­sa­me Bahn­fahrt nach Wei­den­berg zu eini­gen ab 17.30 Uhr geöff­ne­ten Kel­lern in der Kel­ler­gas­se „Am Buchert“.

Treff­punkt jeweils im Kel­ler­hof St. Geor­gen, Kel­ler­stra­ße 6 bis 12.

Die Füh­run­gen sind kostenfrei.