Auch der Stadt­turm und die Alte Dar­re öff­nen ihre Pfor­ten. Was gebo­ten ist.

Am Tag des offe­nen Denk­mals am 10.September öff­net die Alte Dar­re ihre Tür für alle, die sich für die Geschich­te und die Archi­tek­tur des Stadt­turm inter­es­sie­ren, von 10 bis 18 Uhr. Unter der Lei­tung des Vor­sit­zen­den der Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein, KIS; fin­den an die­sem Tag Füh­run­gen im und auf den Stadturm in der Bam­ber­ger Stra­ße statt.

Die­se dau­ern cir­ca jeweils 30 Minu­ten. Die erste Füh­rung beginnt um 10.30 Uhr, zwei Wei­te­re um 13.30 Uhr und um 15.30 Uhr. Dazwi­schen und danach kann der Turm auf eige­ne Faust bestie­gen wer­den, um den fan­ta­sti­schen Aus­blick über die Alt­stadt und das Ober­main­tal zu genie­ßen und die Archi­tek­tur zu bestau­nen. Treff­punkt ist jeweils cir­ca 15 Minu­ten vor Beginn in der Alten Darre.

Durch die engen Stie­gen und stei­len Trep­pen ist eine Bestei­gung für Per­so­nen mit Geh­be­hin­de­rung nur bedingt geeig­net, Kin­der unter 12 Jah­ren müs­sen durch einen Erwach­se­nen beglei­tet werden.

Her­mann Hacker wird bei den Füh­run­gen inter­es­san­tes rund um die Ent­ste­hung und die Geschich­te des Tur­mes zu erzäh­len wis­sen. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind willkommen.

Eben­falls ist an die­sem Tag die Aus­stel­lung „Sicht­wei­sen“ in der Alten Dar­re, eben­falls bei frei­em Ein­tritt, noch zu besichtigen.

Die KIS freut sich auf regen Besuch.