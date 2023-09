Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Stra­ßen­ab­sper­rung übersehen

Marl­off­stein – Am Mitt­woch, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 64-jäh­ri­ger Utten­reu­ther mit sei­nem Klein­kraft­rad die Haupt­stra­ße in Rich­tung Adlitz. Auf Höhe der Ein­mün­dung zur Rosen­ba­cher Stra­ße bemerk­te er eine Stra­ßen­ab­sper­rung, die Auf­grund einer Sper­rung der Orts­durch­fahrt Adlitz auf­ge­stellt war, zu spät und kam bei der anschlie­ßend ein­ge­lei­te­ten Gefah­ren­brem­sung zu Sturz. Anwoh­ner, die auf den Unfall auf­merk­sam wur­den, lei­ste­ten dem 64-Jäh­ri­gen erste Hil­fe. Durch den Ret­tungs­dienst wur­de der 64-Jäh­ri­ge anschlie­ßend mit Schürf­wun­den und dem Ver­dacht einer Unter­schen­kel­frak­tur in die Chir­ur­gie Erlan­gen ver­bracht. An dem Klein­kraft­rad ent­stand ledig­lich gerin­ger Sachschaden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Wei­sen­dorf – Zwi­schen Sams­tag- und Sonn­tag­nach­mit­tag wur­de in der Sied­ler­stra­ße in Wei­sen­dorf ein gepark­ter Pkw von einem unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher ange­fah­ren und beschä­digt. Der Stoß­fän­ger hin­ten links wur­de ein­ge­drückt und ver­kratzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeu­gen, die den Ver­kehrs­un­fall beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/7809–0) zu melden.