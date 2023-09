Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Diens­tag wur­de die Poli­zei zu ins­ge­samt fünf Laden­dieb­stäh­len im Bam­ber­ger Stadt­ge­biet geru­fen. Es wur­den Män­ner und Frau­en beim Dieb­stahl von Par­fum, Beklei­dung, Lebens­mit­teln, Alko­hol und Schu­hen im Gesamt­wert von etwa 430 Euro ertappt.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Bei einem Fahr­rad­sturz ver­letz­te sich ein 76-jäh­ri­ger gegen 13.45 Uhr in der Adolf-Kol­ping-Stra­ße. Er kugel­te sich eine Schul­ter aus und muss­te ins Kli­ni­kum nach Bam­berg. Der Unfall ereig­ne­te sich nach jet­zi­gem Sach­stand ohne Fremd­be­tei­li­gung. Die Ermitt­lun­gen zur Ursa­che dau­ern noch an.

BAM­BERG. Am Mitt­woch gegen 19.45 Uhr stürz­te ein 63 Jah­re alter Mann mit sei­nem Pedelec, als er den Rad­weg zwi­schen Bisch­berg und Hall­stadt in einer Grup­pe von meh­re­ren Rad­fah­rern befuhr. Beim Umdre­hen ver­riss er den Len­ker und tou­chier­te den Rad­fah­rer neben sich. Er kam zu fall und erlitt eine Kopf­platz­wun­de. Der Mann muss­te ins Kran­ken­haus, am Rad ent­stand kein Schaden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Mitt­woch­abend ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter Bar­geld und ein Smart­phone aus dem Ruck­sack eines 13-Jäh­ri­gen. Der Jun­ge hielt sich im Bereich des Bolz­plat­zes neben dem Frei­bad auf. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land führt Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahls, Hin­wei­se an die 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HIRSCHAID. Ein Rad­fah­rer war am Mitt­woch­vor­mit­tag in Hirschaid auf dem Rad­weg am Kanal unter­wegs. Beim Befah­ren einer „Abfahrt“ zum Schleu­sen­weg über­sah er einen im Schot­ter ein­ge­bet­te­ten Kabel­ka­nal und stürz­te. Der 68-Jäh­ri­ge zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu. Am Fahr­rad ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 100 Euro.

KÖNIGS­FELD. Am Mitt­woch, gegen 18:15 Uhr, ereig­ne­te sich im Bereich Hauptstraße/​Huppendorfer Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall. Ein Rad­fah­rer woll­te nach rechts abbie­gen und stürz­te auf­grund zu hoher Geschwin­dig­keit. Beim Sturz stieß er gegen das lin­ke Hin­ter­rad eines war­ten­den Pkw. Der 62-Jäh­ri­ge wur­de leicht ver­letzt. Der Unfall­scha­den beläuft sich auf ca. 500.- Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Stau­en­de über­se­hen – ein Leicht­ver­letz­ter und hoher Sachschaden

Strul­len­dorf. Am Mitt­woch­nach­mit­tag kam es auf der A73 in Rich­tung Suhl bei Strul­len­dorf zu einem fol­gen­schwe­ren Auf­fahr­un­fall. Ein 59-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer war auf dem rech­ten Fahr­strei­fen unter­wegs, als die­ser auf­grund einer Tages­bau­stel­le gesperrt wur­de. Aus die­sem Grund kam es vor der Fahr­bahn­ein­en­gung zu zäh­flie­ßen­dem Ver­kehr. Die­se Ver­kehrs­si­tua­ti­on erkann­te der Brum­mi­fah­rer aus bis­lang unge­klär­ten Grün­den über­haupt nicht und fuhr auf einen lang­sam fah­ren­den Sat­tel­zug mit 54-jäh­ri­gem Fah­rer mit leicht über­höh­ter Geschwin­dig­keit und völ­lig unge­bremst hin­ten auf. Durch die Wucht des Auf­pral­les geriet er auf den lin­ken Fahr­strei­fen und prall­te noch gegen einen dort fah­ren­den Klein­trans­por­ter mit 73-jäh­ri­gem Fah­rer. Nach die­sem Auf­prall wur­den sowohl der Klein­trans­por­ter, als auch der Lkw des Unfall­ver­ur­sa­chers gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke gescho­ben. Die­se hielt jedoch stand und es kam nicht zum Durch­bruch. Der Fah­rer des Sat­tel­zu­ges ver­letz­te sich bei dem Unfall leicht und kam mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus. Der Unfall­ver­ur­sa­cher und der Fah­rer des Klein­trans­por­ters hat­ten Glück im Unglück und blie­ben unver­letzt. Der Lkw des Unfall­ver­ur­sa­chers ist wohl Total­scha­den. Alle betei­lig­ten Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt wer­den und auch die Leit­plan­ke wur­de erheb­lich beschä­digt. Der Gesamt­scha­den wird mit ca. 80.000 Euro sehr hoch ein­ge­schätzt. Es kam im auf­kom­men­den Berufs­ver­kehr zu einem lan­gen Stau, da die A73 in Rich­tung Suhl bis zum Abschluss der Auf­räum­ar­bei­ten für ca. drei Stun­den total gesperrt wer­den musste.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall

Wie­sent­tal. Am Mitt­woch­nach­mit­tag war ein 64-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer mit Beglei­tung in Mug­gen­dorf unter­wegs. An der Ram­pe einer Brücke nutz­te er zu Fuß die Schie­be­hil­fe des E‑Bikes und kam dabei unvor­her­ge­se­hen aus dem Gleich­ge­wicht. Es folg­te ein unglück­li­cher Sturz, bei dem sich der Pedelec-Fah­rer leicht ver­letz­te. Der Ret­tungs­dienst rück­te zur Behand­lung der Ver­let­zun­gen an und am Rad ent­stand ein gering­fü­gi­ger Sachschaden.

Unzu­läs­si­ge Müllentsorgung

Eber­mann­stadt. Ein 67-jäh­ri­ger Bür­ger mel­de­te der Poli­zei am Mitt­woch­vor­mit­tag den Fund von fünf ille­gal abge­la­ger­ten Rei­fen auf einem Wald­grund­stück bei Eschlipp. Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat die Ermitt­lun­gen wegen unzu­läs­si­ger Abfall­ent­sor­gung auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se über auf­fäl­li­ge Wahr­neh­mun­gen inner­halb der ver­gan­ge­nen Tage zur Ermitt­lung des unbe­kann­ten Täters.

Schwer­last­kon­trol­len

Eber­mann­stadt. Eine Strei­fe der Poli­zei Eber­mann­stadt führ­te am Mitt­woch auf der B 470 rou­ti­ne­mä­ßi­ge Schwer­last­kon­trol­len durch. Dabei wur­de bei einem 66-jäh­ri­gen Vol­vo-Fah­rer fest­ge­stellt, dass die Hal­ter­fir­ma ver­pflich­ten­de Down­loads des Kon­troll­ge­räts nicht ord­nungs­ge­mäß durch­führ­te und die Frist um vier Mona­te über­schrit­ten hat. Zudem konn­te ein 21-jäh­ri­ger Fah­rer aus Ost­eu­ro­pa eines Klein­la­sters für die fünf zurück­lie­gen­den Tage kei­nen mit­zu­füh­ren­den Arbeits­zeit­nach­weis vor­zei­gen. Nach Erhe­bung einer Sicher­heits­lei­stung im nied­ri­gen drei­stel­li­gen Euro­be­reich konn­te der Mann sei­ne Fahrt wie­der fortsetzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Lan­gen­sen­del­bach. Am Mitt­woch, gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 76-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer die Kreis­stra­ße von Lan­gen­sen­del­bach Rich­tung Igels­dorf. An der Abzwei­gung Rich­tung Bräu­nings­hof woll­te er nach links abbie­gen und über­sah dabei einen ent­ge­gen­kom­men­den 47-jäh­ri­gen Motor­rad­fah­rer. Durch den Zusam­men­stoß wur­den bei­de auf eine an der Abzwei­gung war­ten­de Pkw-Fah­re­rin geschleudert.

Es ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 17.500 EUR. Der Motor­rad­fah­rer zog sich ver­mut­lich eine Unter­schen­kel­frak­tur und diver­se Prel­lun­gen zu. Alle ande­ren blie­ben unverletzt.

Der Unfall­ver­ur­sa­cher wird nun wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung angezeigt.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am 05.09. zwi­schen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr wur­de der Pkw einer 84-Jäh­ri­gen ange­fah­ren, als die­se auf dem Park­platz eines Lebens­mit­tel­händ­lers in der Bam­ber­ger Stra­ße park­te. Sie stell­te beim Wie­der­ein­stei­gen Krat­zer auf der Fah­rer­sei­te ihres Pkw fest. Der Scha­den wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Mitt­woch zwi­schen 06:50 Uhr und 17:40 Uhr wur­de an der Bahn­hofs­rück­sei­te ein abge­stell­tes und ver­sperr­tes Cube-Fahr­rad im Wert von ca. 900 EUR ent­wen­det. Zeu­gen zum Dieb­stahl wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. Am Mitt­woch gegen 15:20 Uhr wur­den in einem Dro­ge­rie­markt in der Haupt­stra­ße zwei Par­füms im Wert von ca. 200 EUR ent­wen­det. Auf­merk­sa­me Ange­stell­te bemerk­ten den Dieb­stahl und ver­folg­ten den Unbe­kann­ten. Auf der Flucht warf die­ser sei­ne Beu­te in einen Müll­ei­mer. Der Täter ent­kam anschlie­ßend uner­kannt. Konn­te jemand den Täter beob­ach­ten und kann Hin­wei­se zu sei­ner Ergrei­fung geben? (Tel. 09191/7090–0).

Effel­trich. Am Mitt­woch zwi­schen 00:30 Uhr und 01:20 Uhr konn­ten zwei unbe­kann­te Täter ca. 40 Liter Die­sel aus einer Bau­ma­schi­ne in Kani­ster abzap­fen. Der Tat­ort befin­det sich an der Staats­stra­ße zwi­schen Effel­trich und Gai­g­anz. Die lee­ren Kani­ster konn­ten im Umfeld gefun­den wer­den. An die­sen wur­den Spu­ren gesi­chert. Konn­te jemand in der Nacht ver­däch­ti­ge Per­so­nen im Raum Effel­trich fest­stel­len? (Tel. 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Neun­kir­chen a. Brand. Am Mitt­woch gegen 16:50 Uhr kon­trol­lier­te eine Poli­zei­strei­fe einen 16-Jäh­ri­gen mit einem E‑Scooter in der Erlan­ger Stra­ße. Für sein Fahr­zeug konn­te er kei­ne aktu­el­le Ver­si­che­rung wie vor­ge­schrie­ben vor­wei­sen. Nach der Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt erwar­tet ihn nun eine Anzei­ge nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Dormitz. In der Schle­si­er­stra­ße wur­den am Mitt­woch zwi­schen 06:30 Uhr und 17:00 Uhr ille­gal Sand und Schot­ter auf einem Grün­strei­fen abge­la­den. Dadurch ent­stand ein Flur­scha­den von ca. 200 EUR. Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Neun­kir­chen a. Brand. Im Zeit­raum vom 26.08. bis 06.09.2023 gegen 13:40 Uhr wur­de im Markt­ge­biet Neun­kir­chen a. Brand ein ent­lang der Staats­stra­ße 2243 auf­ge­stell­tes Wahl­pla­kat der Par­tei „Bünd­nis 90/​Die Grü­nen“ mit schwar­zer Far­be beschmiert. Die dort abge­bil­de­ten Poli­ti­ker wur­den mit den Schmie­re­rei­en zudem belei­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 50 EUR. Die Poli­zei Forch­heim hat hier­zu die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und nimmt Hin­wei­se unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Brand im Imbiss

LICH­TEN­ELS. Am Mitt­woch­abend bemerk­te ein Kun­de bereits beim Betre­ten eines Imbis­ses in der Farb­gas­se Rauch aus einem Neben­zim­mer. Er infor­mier­te umge­hend den 31-jäh­ri­gen Betrei­ber und die bei­den öff­ne­ten die Türe. Hier konn­ten sie bereits Flam­men aus­ma­chen und ver­such­ten, die­se eigen­stän­dig zu löschen, was aller­dings miss­lang. Durch die hin­zu­ge­ru­fe­nen Feu­er­weh­ren aus Lich­ten­fels, Wal­len­stadt und Seu­bels­dorf, die mit rund 50 Ein­satz­kräf­ten vor Ort waren, konn­te der Brand schließ­lich schnell gelöscht wer­den. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den liegt bei etwa 10.000 Euro. Zur Brand­ur­sa­che lie­gen noch kei­ne Erkennt­nis­se vor, die Ermitt­lun­gen hier­zu dau­ern noch an.