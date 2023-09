Rück­kehr aus der Som­mer­pau­se – Will­kom­men neue Spielstätte

Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig hat den Mitarbeiter*innen des Lan­des­thea­ters am Mon­tag­vor­mit­tag das Glo­be Coburg offi­zi­ell als neue Spiel­stät­te über­ge­ben. „Das wird eine ganz beson­de­re Spiel­zeit“, freu­te sich der OB vor den anwe­sen­den Mitarbeiter*innen des Lan­des­thea­ters, „auch in Hin­blick auf das neue Direk­to­ren­mo­dell.“ Für die neue Spiel­zeit gibt es nach dem Weg­gang von Bern­hard F. Loges kei­nen neu­en Inten­dan­ten. Die Spar­ten­di­rek­to­ren füh­ren gemein­sam das Lan­des­thea­ter. Neu hin­zu­ge­kom­men ist Neil Bar­ry Moss als Chef des Musik­thea­ters. „Ich spü­re bei vie­len Bür­gern eine gro­ße Neu­gier und Freu­de auf das Glo­be. Ich wün­sche Ihnen allen für ein paar Inte­rims­jah­re ganz viel Freu­de im neu­en Zuhau­se.“ Zugleich beton­te Sau­er­teig, dass man in ihm einen „star­ken Ver­tre­ter des Lan­des­thea­ters“ habe. Auch Neil Bar­ry Moss sprach von einem „neu­en, beein­drucken­den Zuhau­se“ für das Team des Landestheaters.

Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor Dani­el Car­ter sag­te: „Das Glo­be ist ein wun­der­schö­nes Gebäu­de. Die Chan­ce, ein so tol­les neu­es Gebäu­de zu bespie­len hat man nur ein­mal im Leben.“ Schau­spiel­di­rek­tor Mat­thi­as Straub erklär­te, der Umzug ins Glo­be Coburg sei „sehr emo­tio­nal, wie ein Neu­be­ginn.“ Auch vom Glo­be aus wer­de man die Öff­nung in die Stadt hin­ein mit Nach­ge­sprä­chen, Mati­neen und Soi­reen bei­be­hal­ten. Die stell­ver­tre­ten­de Ver­wal­tungs­di­rek­to­rin Son­ja McClain bedank­te sich bei allen, „die dazu bei­getra­gen haben, dass das Glo­be jetzt steht. Ich bin über­wäl­tigt und auf­ge­regt!“ Auch der tech­ni­sche Direk­tor Dani­el Kai­ser beton­te, dass „die Fer­tig­stel­lung des Glo­be nur mit einer star­ken Mann­schaft funk­tio­niert hat“. Er dank­te aus­drück­lich Ober­bür­ger­mei­ster Sau­er­teig. Das Glo­be sei „die schön­ste Aus­weich­spiel­stät­te in Deutschland“.