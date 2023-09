Vom 15. bis 29. Sep­tem­ber haben Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­cher in Deutsch­land bei über 2000 Ver­an­stal­tun­gen wie­der Gele­gen­heit, Fai­ren Han­del haut­nah zu erle­ben. Welt­lä­den, Akti­ons­grup­pen, Schu­len, kirch­li­che Initia­ti­ven, Super­märk­te, Gastro­no­mie­be­trie­be und vie­le wei­te­re Akteu­re laden bun­des­weit dazu ein, mit infor­ma­ti­ven, kul­tu­rel­len und kuli­na­ri­schen Ver­an­stal­tun­gen die Viel­falt fair gehan­del­ter Pro­duk­te ken­nen zu ler­nen und zu genie­ßen. Unter dem Mot­to „Fair. Und kein Grad mehr.“ beschäf­tigt sich die Fai­re Woche in die­sem Jahr mit dem The­ma „Kli­ma­ge­rech­tig­keit“. So auch in Bam­berg. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich ein­ge­la­den, sich zu infor­mie­ren und mitzumachen.

Die Kli­ma­kri­se hat bereits welt­weit gro­ße Aus­wir­kun­gen, von Wald­brän­den in Kana­da über extre­me Dür­ren in Ost­afri­ka bis hin zu star­ken Über­schwem­mun­gen bei uns in Deutsch­land. Die­se Ereig­nis­se sind aber nicht nur pro­ble­ma­tisch für die Umwelt, son­dern auch eine sozia­le Her­aus­for­de­rung. Denn beson­ders stark betrof­fen sind dabei die Ent­wick­lungs­län­der im Glo­ba­len Süden, die eine gro­ße Unge­rech­tig­keit erfah­ren, da die Men­schen dort die­je­ni­gen sind, die am wenig­sten zu der Ent­ste­hung der Kli­ma­kri­se bei­getra­gen haben, aber am stärk­sten unter ihren Fol­gen lei­den. Extrem­wet­ter­er­eig­nis­se füh­ren dort zu Hun­gers­nö­ten und Tod und zwin­gen hun­dert­tau­sen­de Men­schen zur Flucht. Des­halb ist Kli­ma­ge­rech­tig­keit beson­ders wich­tig, wobei auch der fai­re Han­del hier eine wich­ti­ge Rol­le spielt. Fai­re Prei­se und Han­dels­prak­ti­ken in glo­ba­len Lie­fer­ket­ten müs­sen ein men­schen­ge­rech­tes, wür­de­vol­les Arbei­ten und ein mög­lichst kli­ma­scho­nen­des Wirt­schaf­ten ermöglichen.

Wäh­rend der Fai­ren Woche wer­den The­men rund um fai­res kli­ma­ge­rech­tes Han­deln und Kon­su­mie­ren näher beleuch­tet, wobei eben­falls näher dar­auf ein­ge­gan­gen wird, wie sich die Kli­ma­kri­se auf die Lebens- und Arbeits­be­din­gun­gen der im Glo­ba­len Süden leben­den Arbei­te­rin­nen und Arbei­ter aus­wirkt. Die Fai­re Woche bie­tet vie­le Mög­lich­kei­ten für Aktio­nen, bei denen man selbst mehr über den fai­ren und kli­ma­ge­rech­ten Han­del erfährt und auch alter­na­ti­ve Pro­duk­te und Han­dels­mög­lich­kei­ten ent­decken und aus­pro­bie­ren kann. Ein Ziel die­ser Woche ist es auch, Pri­vat­per­so­nen dazu anzu­re­gen, ihr eige­nes (Konsum-)Verhalten kri­tisch zu betrachten.

Auch in Bam­berg wer­den wie­der Aktio­nen von der Steue­rungs­grup­pe der Fair­trade-Stadt Bam­berg und zahl­rei­chen enga­gier­ten, ehren­amt­li­chen Akteu­rin­nen und Akteu­ren mit Unter­stüt­zung des Büros für Nach­hal­tig­keit im Kli­ma- und Umwelt­amt orga­ni­siert. Unter ande­rem wird in der Stadt­bü­che­rei Bam­berg eine Aus­stel­lung zum The­ma „Kli­ma­ge­rech­tig­keit“ ange­bo­ten, und Bam­ber­ger Buch­hand­lun­gen grei­fen das The­ma in ihren Schau­fen­stern auf.

Mit­ma­chen kann jeder, egal ob Kir­chen­ge­mein­de, Schu­le, Ver­ein, Ein­zel­han­del und Gastro­no­mie oder Pri­vat­per­so­nen. Der Akti­ons­leit­fa­den auf der Home­page www​.fai​re​-woche​.de lie­fert hier­für zahl­rei­che gute Ideen. Geplan­te Aktio­nen kön­nen dort in einem Akti­onska­len­der ein­ge­ge­ben werden.

Die digi­ta­le Auf­takt­ver­an­stal­tung zur Fai­ren Woche 2023 fin­det am Don­ners­tag, 14. Sep­tem­ber, von 16.00 bis 17.30 Uhr online gemein­sam mit Gästen aus dem Glo­ba­len Süden statt. Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen sich per Mail an AuftaktFW@​forum-​fairer-​handel.​de anmelden.

Die Fai­re Woche in Bamberg: