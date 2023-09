Mari­en­kon­zer­te am Wald­kran­ken­haus 2023

Das Amster­dam Jazz Trio

Jochem Bra­at spiel­te 8 Jah­re lang Kla­ri­net­te, bevor er eines Tages plötz­lich sei­ne Kla­ri­net­te wie­der in den Kof­fer steck­te und statt­des­sen den Deckel des Kla­viers anhob! Er erwarb sei­nen Master-Abschluss bei Bert van den Brink am Kon­ser­va­to­ri­um von Utrecht. Er spielt und schöpft aus den unter­schied­lich­sten Gen­res – von altem, moder­nem und zeit­ge­nös­si­schem Jazz bis Klas­sik, von bra­si­lia­ni­scher Volks­mu­sik bis zu Mul­ti­syn­the­si­zer-Dis­co-Tracks. All die­se Ein­flüs­se sind in Jochems Spiel, Arran­ge­ments und Kom­po­si­tio­nen zu hören.

Adrie Bra­at stu­dier­te klas­si­sche Musik am Amster­da­mer Kon­ser­va­to­ri­um, danach nahm er Unter­richt bei John Clay­ton vom Count Basie Orche­stra. Im Alter von 24 Jah­ren trat er dem Boy Edgar’s Orche­stra bei, spiel­te in Jeff Rey­nolds‘ Big Band und spiel­te dann von 1981 bis 1988 bei den Dixie­land Pipers unter Bert de Kort. Adrie ist anschei­nend berühmt für sei­ne asia­ti­sche Küche und sam­melt alte 45rpm Jazz-Platten.

Tijn Jans absol­vier­te das Kon­ser­va­to­ri­um von Amster­dam sowie das von Rot­ter­dam. Er ist als Leh­rer, Kom­po­nist und Schlag­zeu­ger inter­na­tio­nal aktiv und als ein von der Renais­sance beein­fluss­ter Mann an einer Viel­zahl von Musik- und Kunst­pro­jek­ten betei­ligt, die eine Brei­te von Gen­res und Sti­len durchqueren.

Frits Lan­des­ber­gen ist ein Schlag­zeu­ger und Vibra­fo­nist mit inter­na­tio­na­lem Anse­hen. Gewin­ner vie­ler pre­sti­ge­träch­ti­ger Prei­se sowie der Wes­sel Ilcken­prijs, Pall Mall Swing Award, AVRO-cul­tu­ur­prijs „De Bel­of­te“ und Meer­jazz­prijs 2013. Als frei­schaf­fen­der Künst­ler trat Frits auf mit Geor­gie Fame, Milt Jack­son, Toots Thie­lem­ans, Eddie Dani­els, Lou­is van Dijk, Thijs van Leer, Scott Hamil­ton, Joe Pass, Bud­dy de Fran­co und Mon­ty Alex­an­der. Er spiel­te auf mehr als 120 CD’s als Begleit­mu­si­ker von u.a. Made­line Bell, Ann Bur­ton, Lou­is van Dijk, Lau­ra Fygi, Rosen­berg Trio, Thijs van Leer, Metro­po­le Orkest, Lon­don Sym­pho­ny Orche­stra und Mon­ty Alexander’s Trio. Frits arbei­te­te vie­le Jah­re erfolg­reich als Dozent für Vibra­fon, Schlag­zeug und Jazz­ensem­ble am König­li­chen Kon­ser­va­to­ri­um in Den Haag. Seit Janu­ar 2022 ist Frits Lan­des­ber­gen Schlag­zeu­ger der Dutch Swing Col­lege Band.

Alle Infos im Überblick

Kon­zert mit: Amster­dam Jazz Trio

Datum: Frei­tag, 20. Okto­ber 2023

Uhr­zeit: 19 Uhr

Live­stream: Ja

Wei­te­re Infos und Tickets: https://​www​.mari​en​kon​zer​te​-erlan​gen​.de/