Bereits im 3. Jahr in Fol­ge sam­mel­te der Kreis­ver­band von Bünd­nis 90/​die Grü­nen in Erlan­gen-Land nicht mehr benö­tig­te Schulranzen.

Die­ser stell­te die gesam­mel­ten Schät­ze nach­hal­tig einer loka­len Hilfs- und Wohl­fahrts­or­ga­ni­sa­ti­on zur Ver­tei­lung an Bedürf­ti­ge zur Ver­fü­gung, denn Tei­le unse­rer Gesell­schaft kön­nen sich ein Schul­ran­zen-Set für 220 Euro ein­fach nicht lei­sten. Alle Kin­der soll­ten aber gleich gut aus­ge­stat­tet in ihre Schul­zeit star­ten können.

An der Akti­on betei­lig­ten sich nicht nur meh­re­re grü­ne Orts­ver­bän­de, son­dern auch MdL Chri­sti­an Zwan­zi­ger in Erlan­gen sehr erfolg­reich. Seit Mit­te Juli 2023 wur­den 69 gerei­nig­te und – wie erbe­ten – in der Spül­ma­schi­ne gewa­sche­ne Tor­ni­ster für Grund­schü­ler, aber auch Schul­ruck­säcke für älte­re Schü­ler gespen­det. Teil­wei­se haben die Spen­der­fa­mi­li­en die­se sogar mit neu­em Schul­ma­te­ri­al, wie Stif­ten, Hef­ten, ja sogar Sei­fen­bla­sen für die Pau­sen aufgefüllt.

Eini­ge Kin­der schrie­ben sehr per­sön­li­che Brie­fe „an das Kind, das mei­nen Schul­ran­zen bekommt“ und leg­ten die­se in die Bücher­ta­sche. Nach wie vor „tru­deln“ auch jetzt noch ein­zel­ne Schul­ran­zen an der Sam­mel­stel­le ein. Ger­ne kön­nen die­se ‑nach Abspra­che- noch abge­ben wer­den bei Fami­lie Krei­ner, Kir­chen­str. 37, 91096 Möh­ren­dorf, mobil 015123602341. Solan­ge der Vor­rat reicht, wer­den zum Dank im Tausch Fahr­rad­land­kar­ten ausgegeben.