Tag der offe­nen Tür bei der Leit­stel­le Pfle­ge Hofer Land

Die Leit­stel­le Pfle­ge Hofer Land lädt herz­lich zum Tag der offe­nen Tür ein, der am Frei­tag, 6. Okto­ber 2023, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr in den Räum­lich­kei­ten am Ber­li­ner Platz 3 in Hof statt­fin­den wird. Die Ver­an­stal­tung bie­tet einen umfas­sen­den Ein­blick in die viel­fäl­ti­gen Aspek­te rund um die The­men Pfle­ge, Demenz und Senio­ren im Hofer Land.

Die Leit­stel­le Pfle­ge Hofer Land fun­giert als zen­tra­le Anlauf­stel­le in der Regi­on. Der Tag der offe­nen Tür bie­tet die Gele­gen­heit die Leit­stel­le bes­ser ken­nen­zu­ler­nen, sich über Bera­tungs­an­ge­bo­te zu infor­mie­ren und wert­vol­le Infor­ma­tio­nen aus erster Hand zu erhalten.

Inter­es­sier­te bekom­men vor Ort einen Über­blick über das Pro­jekt der ‘Demenz-freund­li­chen Apo­the­ken‘ und wie die­se zur Unter­stüt­zung von Men­schen mit Demenz bei­tra­gen kön­nen. Dane­ben bie­tet die Luit­pold Apo­the­ke, Bad Steben Blut­druck- und Blut­zucker­mes­sun­gen an. Die­ses Ange­bot ermög­licht es allen Besu­chern, ihre Gesund­heits­wer­te im Blick zu behalten.

Der Demenz­par­cours der Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken lässt Besu­cher aus­pro­bie­ren wie sich All­tags­si­tua­tio­nen mit ein­ge­schränk­ten kogni­ti­ven Fähig­kei­ten anfühlen.

Die Besich­ti­gung vor Ort bie­tet das Her­zens­wunsch Hos­piz­mo­bil des BRK Hof. Zugun­sten hier­für läuft eine Spen­den­ak­ti­on für die­ses Pro­jekt mit der Unter­stüt­zung des Hofer Wärscht­la­mo Mar­cus Traub.

Füh­run­gen durch die Räum­lich­kei­ten und ein Ein­blick in die Dienst­lei­stun­gen und Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten wer­den durch das Team der Mit­ar­bei­te­rin­nen angeboten.

Die Leit­stel­le Pfle­ge Hofer Land strebt an, durch die­sen Tag der offe­nen Tür das Bewusst­sein für die Bedeu­tung die­ser Bera­tungs­stel­le zu stär­ken. Dabei steht der per­sön­li­che Aus­tausch im Vor­der­grund, um auf indi­vi­du­el­le Fra­gen ein­zu­ge­hen und ein umfas­sen­des Ver­ständ­nis für die viel­fäl­ti­gen Ange­bo­te zu vermitteln.