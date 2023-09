Mari­en­kon­zer­te am Wald­kran­ken­haus 2023

Das Vokal­ensem­ble Art’n’Voices grün­de­te sich 2010 in Polen und besteht aus Musi­kern der Musik­hoch­schu­le in Dan­zig, wel­che bereits über vie­le Jah­re gemein­sam sin­gen. Das Oktett pflegt ein gro­ßes Reper­toire das von der Renais­sance bis in die Moder­ne reicht, wobei letz­te­re Stücke oft exklu­siv für das Ensem­ble kom­po­niert wer­den und im Fokus der eigen­stän­di­gen Klang­spra­che stehen.

Das Ensem­ble wur­de mehr­fach mit Aus­zeich­nun­gen natio­na­ler wie inter­na­tio­na­ler Wett­be­wer­be prä­miert. Jüngst gewan­nen Sie den 1. Preis beim renom­mier­ten a‑cap­pel­la-Wett­be­werb 2023 im Gewand­haus Leip­zig bei Amar­cord, zudem den ‚pol­ni­schen Gram­my‘ Fre­de­ric Award 2021 (der renom­mier­te­ste Preis der pol­ni­schen Musik­bran­che, benannt nach Fre­de­ric Cho­pin) für das aktu­el­le Album ‚Mid­night Sto­ries‘ als ‚Album des Jah­res für moder­ne Musik‘ sowie Aus­zeich­nun­gen bei Wett­be­wer­ben und Grand Prix‘ in Spa­ni­en, Ita­li­en und Polen in den Jah­ren 2014–2019.

Das aktu­el­le Album ‘Mid­night Sto­ries‘ (2021) wird von Musik­kri­ti­kern für sei­ne ein­zig­ar­ti­gen Kom­po­si­tio­nen und die über­ra­gen­de Dar­bie­tung und Prä­zi­si­on der Stim­men gelobt.

Alle Infos im Überblick

Kon­zert mit: Art’n’Voices

Datum: Frei­tag, 15. Dezem­ber 2023

Uhr­zeit: 19 Uhr

Live­stream: Ja

Wei­te­re Infos und Tickets: https://​www​.mari​en​kon​zer​te​-erlan​gen​.de/