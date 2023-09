Mari­en­kon­zer­te am Wald­kran­ken­haus 2023

Das “Trio Tan­go Gab­la” inter­pre­tiert eine Musik­gat­tung, die fast jeder zu ken­nen meint. Doch Astor Piaz­zolla und der nicht mehr ver­wand­te Stan­dard-Tan­go Euro­päi­scher Tanz­schu­len außer Acht gelas­sen, ist das Gen­re voll­kom­men unbekannt.

Tan­go ist kei­ne Welt­mu­sik. Tan­go kommt nicht aus Finn­land, Anda­lu­si­en oder von der Ree­per­bahn, Tan­go ist Musik und Tanz vom Rio de la Pla­ta, aus Argen­ti­ni­en und Uru­gu­ay und in die­sem Fall auch ein wenig aus Pyr­baum in der Ober­pfalz. Die Kom­bi­na­ti­on eines urdeut­schen Instru­men­tes mit ita­lie­ni­schen Ein­wan­de­rern in ehe­ma­li­gen spa­ni­schen Kolo­nien ergibt eine der ganz gro­ßen Musi­ken der Welt.

Neben Ori­gi­nal­kom­po­si­tio­nen von Astor Piaz­zolla, Car­los Gar­del, Ani­bal Troi­lo u.a. wer­den auch Stücke von Nor­bert Gab­la zu hören sein.

Nor­bert Gab­la – stu­dier­ter Akkor­deo­nist, spielt seit 1992 auf sei­nem spe­zi­ell ent­wickel­ten Ban­do­ne­on, wel­ches mitt­ler­wei­le welt­weit nach­ge­fragt wird.

Beglei­tet wird er von Tat­ja­na Kwint am Pia­no und dem Kon­tra­bas­si­sten Tobi­as Kalisch.

Tan­go kann auch groo­ven, nicht nur das Herz zerreißen!

Alle Infos im Überblick

Kon­zert mit: Trio Tan­go Gabla

Datum: Frei­tag, 17. Novem­ber 2023

Uhr­zeit: 19 Uhr

Live­stream: Ja

Wei­te­re Infos und Tickets: https://​www​.mari​en​kon​zer​te​-erlan​gen​.de/